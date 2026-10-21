Keanu Reeves w remake'u koreańskiego kryminału. Za kamerą James Wan

W marcu pisaliśmy, że James Wan szykuje remake koreańskiego filmu "Gangster, glina i diabeł". Projekt nabrał właśnie rozpędu, bo na horyzoncie pojawiła się potencjalna gwiazda. Kandydatem do roli głównej jest Keanu Reeves.
Keanu Reeves w nowym filmie Jamesa Wana?
Keanu Reeves Getty Images © JC Olivera
jeszcze nie dołączył oficjalnie do obsady i jest na razie na etapie negocjacji
. Nie znamy szczegółów pomysłu Wana
na remake ani tego, w kogo miałby wcielić się aktor. Reeves
współpracował już wcześniej ze scenarzystą filmu: najnowszą wersję tekstu przygotowuje bowiem Shay Hatten
, scenarzysta trzech akcyjniaków z uniwersum Johna Wicka.
Pierowzór, który wyreżyserował Won-tae Lee
, miał premierę w 2019 roku. Bohaterem był boss mafii hazardowej Jang Dong-su (Don Lee
), który zostaje brutalnie napadnięty przez nożownika. Cudem unika śmierci. Wieść o incydencie szybko obiega lokalny półświatek co poważnie zagraża jego reputacji. Jedynym wyjściem jest zemsta. W tym celu Jang sprzymierza się ze swoim śmiertelnym wrogiem - detektywem Jung Tae-seok (Kim Moo Yul
) by wytropić niedoszłego mordercę.
Ostatnim reżyserskim projektem Jamesa Wana
pozostaje komiksowe widowisk "Aquaman i Zaginione Królestwo"
z 2023 roku. Reevesa
widzieliśmy ostatnio w filmie "Skutki uboczne"
.
"Skutki uboczne" – zwiastun
Reef Hawk, który od dziecka jest ulubieńcem Hollywood, nie ma się dobrze. Dowiedziawszy się o próbie szantażu powiązanej z tajemniczym nagraniem, Reef wyrusza w trasę przeprosinową, aby naprawić swoje błędy, zmierzyć się ze swoimi demonami i uniknąć unieważnienia.