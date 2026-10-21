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Keanu Reeves w remake'u koreańskiego kryminału. Za kamerą James Wan

Deadline / autor: /
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Keanu Reeves w remake'u koreańskiego kryminału. Za kamerą James Wan
źródło: Getty Images
autor: JC Olivera
W marcu pisaliśmy, że James Wan szykuje remake koreańskiego filmu "Gangster, glina i diabeł". Projekt nabrał właśnie rozpędu, bo na horyzoncie pojawiła się potencjalna gwiazda. Kandydatem do roli głównej jest Keanu Reeves.
       

Keanu Reeves w nowym filmie Jamesa Wana?



GettyImages-2295196180.jpg Getty Images © JC Olivera

Keanu Reeves jeszcze nie dołączył oficjalnie do obsady i jest na razie na etapie negocjacji. Nie znamy szczegółów pomysłu Wana na remake ani tego, w kogo miałby wcielić się aktor. Reeves współpracował już wcześniej ze scenarzystą filmu: najnowszą wersję tekstu przygotowuje bowiem Shay Hatten, scenarzysta trzech akcyjniaków z uniwersum Johna Wicka.
              
Pierowzór, który wyreżyserował Won-tae Lee, miał premierę w 2019 roku. Bohaterem był boss mafii hazardowej Jang Dong-su (Don Lee), który zostaje brutalnie napadnięty przez nożownika. Cudem unika śmierci. Wieść o incydencie szybko obiega lokalny półświatek co poważnie zagraża jego reputacji. Jedynym wyjściem jest zemsta. W tym celu Jang sprzymierza się ze swoim śmiertelnym wrogiem - detektywem Jung Tae-seok (Kim Moo Yul) by wytropić niedoszłego mordercę.

Ostatnim reżyserskim projektem Jamesa Wana pozostaje komiksowe widowisk "Aquaman i Zaginione Królestwo" z 2023 roku. Reevesa widzieliśmy ostatnio w filmie "Skutki uboczne".

"Skutki uboczne" – zwiastun




Reef Hawk, który od dziecka jest ulubieńcem Hollywood, nie ma się dobrze. Dowiedziawszy się o próbie szantażu powiązanej z tajemniczym nagraniem, Reef wyrusza w trasę przeprosinową, aby naprawić swoje błędy, zmierzyć się ze swoimi demonami i uniknąć unieważnienia.

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