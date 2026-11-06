Keanu Reeves wraca jako John Wick. Jest jedno "ale"

Stęskniliście się za Johnem Wickiem? Jeśli tak, to Lionsgate ma dla Was świetną wiadomość: postać powróci w nowym filmie!
Oficjalnie! Prequel "Johna Wicka" dostaje zielone światło Nie jest to jednak piąty aktorski "John Wick"
, a zapowiadany już jakiś czas temu film animowany
, którego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z pierwszego filmu kinowego.
Projekt nie ma jeszcze tytułu. Wiemy za to, o czym opowie. Z filmu dowiemy się, co musiał zrobić John Wick, by uwolnić się od zobowiązań wobec przestępczej organizacji, do której należy, w celu zbudowania sobie nowego życia u boku miłości swojego życia, Helen. Keanu Reeves powróci jako John Wick.
Za reżyserię odpowiadać będzie Shannon Tindle
, który wcześniej pracował przy animacji "Kubo i Dwie Struny
". Scenariusz napisali Ryan
i Kaz Firpo
, którzy wcześniej przez chwilę pracowali nad widowiskiem MCU "Eternals
".
Nowy projekt nie jest pierwszym prequelem "Johna Wicka
", jaki wyprodukowało Lionsgate. W 2023 roku swoją premierę miał trzyodcinkowy serial "Continental: W świecie Johna Wicka
". Opowiadał on o przygodach młodego Winstona Scotta. Wcielał się w niego Colin Woodell
.
Zwiastun filmu "John Wick"