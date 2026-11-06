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Keanu Reeves wraca jako John Wick. Jest jedno "ale"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Keanu+Reeves+wraca+jako+John+Wick.+Jest+jedno+%22ale%22-169538
Keanu Reeves wraca jako John Wick. Jest jedno &quot;ale&quot;
Stęskniliście się za Johnem Wickiem? Jeśli tak, to Lionsgate ma dla Was świetną wiadomość: postać powróci w nowym filmie!

Oficjalnie! Prequel "Johna Wicka" dostaje zielone światło



Nie jest to jednak piąty aktorski "John Wick", a zapowiadany już jakiś czas temu film animowany, którego akcja rozgrywać się będzie przed wydarzeniami z pierwszego filmu kinowego.

Projekt nie ma jeszcze tytułu. Wiemy za to, o czym opowie. Z filmu dowiemy się, co musiał zrobić John Wick, by uwolnić się od zobowiązań wobec przestępczej organizacji, do której należy, w celu zbudowania sobie nowego życia u boku miłości swojego życia, Helen.


Keanu Reeves powróci jako John Wick. Za reżyserię odpowiadać będzie Shannon Tindle, który wcześniej pracował przy animacji "Kubo i Dwie Struny". Scenariusz napisali Ryan i Kaz Firpo, którzy wcześniej przez chwilę pracowali nad widowiskiem MCU "Eternals".

Nowy projekt nie jest pierwszym prequelem "Johna Wicka", jaki wyprodukowało Lionsgate. W 2023 roku swoją premierę miał trzyodcinkowy serial "Continental: W świecie Johna Wicka". Opowiadał on o przygodach młodego Winstona Scotta. Wcielał się w niego Colin Woodell.

Zwiastun filmu "John Wick"




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