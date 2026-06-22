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Keanu Reeves zagra klocka Lego czy tylko z klockiem Lego?

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Keanu+Reeves+zagra+klocka+Lego+czy+tylko+z+klockiem+Lego-167213
Keanu Reeves zagra klocka Lego czy tylko z klockiem Lego?
źródło: Getty Images
autor: River Callaway
Co powiecie na Keanu Reevesa w filmie o klockach Lego? Gwiazda "Johna Wicka" negocjuje występ w filmie, który wyreżyseruje Josh Cooley, twórca "Toy Story 4".
     

Keanu Reeves będzie klockiem Lego?



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Na razie nie znamy szczegółów fabuły nowej produkcji o klockach Lego. Wiadomo jedynie, że ma to być film hybrydowy, łączący animację i sceny z żywymi aktorami.
    
Nie wiadomo więc, czy Keanu Reeves negocjuje jedynie użyczenie głosu postaci animowanej, czy sam pojawi się również przed kamerą. Innymi słowy: zagra klocka czy człowieka?

Reeves i Josh Cooley pracowali już razem. Aktor użyczył głosu postaci Druha Wybucha w reżyserowanym przez Cooleya "Toy Story 4". Postać pojawia się epizodycznie również w "Toy Story 5".

W ostatnich latach głos aktora mogliśmy usłyszeć także w widowisku "Sonic 3: Szybki jak błyskawica". Reeves użyczył tam głosu postaci Shadowa.

Projekt powstaje dla studia Universal.

Ostatni film z Reevesem to "Skutki uboczne", które wyreżyserował Jonah Hill.

"Skutki uboczne" – zwiastun




Reef Hawk, który od dziecka jest ulubieńcem Hollywood, nie ma się dobrze. Dowiedziawszy się o próbie szantażu powiązanej z tajemniczym nagraniem, Reef wyrusza w trasę przeprosinową, aby naprawić swoje błędy, zmierzyć się ze swoimi demonami i uniknąć unieważnienia.

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