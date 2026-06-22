Keanu Reeves zagra klocka Lego czy tylko z klockiem Lego?

Co powiecie na Keanu Reevesa w filmie o klockach Lego? Gwiazda "Johna Wicka" negocjuje występ w filmie, który wyreżyseruje Josh Cooley, twórca "Toy Story 4".
Keanu Reeves będzie klockiem Lego? Na razie nie znamy szczegółów fabuły nowej produkcji o klockach Lego. Wiadomo jedynie, że ma to być film hybrydowy, łączący animację i sceny z żywymi aktorami.
Nie wiadomo więc, czy Keanu Reeves
negocjuje jedynie użyczenie głosu postaci animowanej, czy sam pojawi się również przed kamerą. Innymi słowy: zagra klocka czy człowieka? Reeves
i Josh Cooley
pracowali już razem. Aktor użyczył głosu postaci Druha Wybucha w reżyserowanym przez Cooleya "Toy Story 4".
Postać pojawia się epizodycznie również w "Toy Story 5
".
W ostatnich latach głos aktora mogliśmy usłyszeć także w widowisku "Sonic 3: Szybki jak błyskawica
". Reeves
użyczył tam głosu postaci Shadowa.
Projekt powstaje dla studia Universal.
Ostatni film z Reevesem
to "Skutki uboczne
", które wyreżyserował Jonah Hill
.
"Skutki uboczne" – zwiastun
Reef Hawk, który od dziecka jest ulubieńcem Hollywood, nie ma się dobrze. Dowiedziawszy się o próbie szantażu powiązanej z tajemniczym nagraniem, Reef wyrusza w trasę przeprosinową, aby naprawić swoje błędy, zmierzyć się ze swoimi demonami i uniknąć unieważnienia.