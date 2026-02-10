Alicia Vikander i Keira Knightley w satyrze na bogaczy

Pojawił się nowy gwiazdorski projekt, który spróbuje zainteresować potencjalnych kupców na towarzyszących Berlinale targach filmowych. Projekt nosi tytuł "The Worst".
Ten strasznie śmieszny świat bogatych i wpływowych "The Worst"
pomyślany jest jako czarna komedia, która ma ostro wyśmiewać wady społecznych elit. Gwiazdą produkcji jest Alicia Vikander
, która wcieli się w bogatą i uprzywilejowaną Emily Fisher. Wraz z mężem organizuje uroczystą kolację dla swoich przyjaciół, którzy w rzeczywistości są ludźmi niecierpiącymi siebie nawzajem.
Na przyjęciu pojawią się:
Getty Images © Variety Keira Knightley
jako Holly, niedoceniana konsultantka do spraw różnorodności, która walczy z każdy, kto się napatoczy
Getty Images © Matt Crossick - PA Images Jamie Dornan
jako Danny, agent gwiazd, który nie potrafi wytrzymać minuty bez rzucania nazwiskami słanych ludzi, których rzekoma zna
Getty Images © Samir Hussein Erin Kellyman
jako Niamh, która nie jest gościem na uroczystej kolacji, a kelnerką usługującą bogatym, przez co zostaje wplątana w ich gierki.
Film wyreżyseruje według własnego scenariusza Simon Woods. Ma on teatralne doświadczenie, ale "The Worst"
będzie jego pełnometrażowym debiutem fabularnym.
