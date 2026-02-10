Newsy Filmy Alicia Vikander i Keira Knightley w satyrze na bogaczy
Alicia Vikander i Keira Knightley w satyrze na bogaczy

Pojawił się nowy gwiazdorski projekt, który spróbuje zainteresować potencjalnych kupców na towarzyszących Berlinale targach filmowych. Projekt nosi tytuł "The Worst".

Ten strasznie śmieszny świat bogatych i wpływowych



"The Worst" pomyślany jest jako czarna komedia, która ma ostro wyśmiewać wady społecznych elit. Gwiazdą produkcji jest Alicia Vikander, która wcieli się w bogatą i uprzywilejowaną Emily Fisher. Wraz z mężem organizuje uroczystą kolację dla swoich przyjaciół, którzy w rzeczywistości są ludźmi niecierpiącymi siebie nawzajem.

Na przyjęciu pojawią się:

Keira Knightley jako Holly, niedoceniana konsultantka do spraw różnorodności, która walczy z każdy, kto się napatoczy

Jamie Dornan jako Danny, agent gwiazd, który nie potrafi wytrzymać minuty bez rzucania nazwiskami słanych ludzi, których rzekoma zna

Erin Kellyman jako Niamh, która nie jest gościem na uroczystej kolacji, a kelnerką usługującą bogatym, przez co zostaje wplątana w ich gierki.

Film wyreżyseruje według własnego scenariusza Simon Woods. Ma on teatralne doświadczenie, ale "The Worst" będzie jego pełnometrażowym debiutem fabularnym.

Zwiastun "The Wizard of the Kremlin", w którym wystąpiła Alicia Vikander




