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Keira Knightley nie oglądała "To właśnie miłość" od czasu premiery. "Nic mi to nie mówi"

Deadline / autor: /
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Keira Knightley nie oglądała &quot;To właśnie miłość&quot; od czasu premiery. &quot;Nic mi to nie mówi&quot;
"To właśnie miłość" Richarda Curtisa od lat należy do najpopularniejszych komedii romantycznych, a niektóre sceny z filmu na stałe weszły do popkultury. Jedną z ról w filmie zagrała Keira Knightley, jednak - jak przyznała w nowym wywiadzie - od czasu premiery nie widziała go ani razu.

Knightley szczerze o swoim stosunku do "To właśnie miłość"




Knightley stwierdziła: Nie oglądałam "To właśnie miłość" od premiery, a miałam wtedy 18 lat. Chyba jestem więc osobą, która zna ten film najmniej ze wszystkich.

Aktorka opowiedziała też o spotkaniach z fanami, którzy podchodzą do niej i przywołują dialogi. Knightley rozpoznaje, że chodzi o cytaty z filmu Curtisa, ale sama nie zawsze wie, do czego dokładnie się odnoszą: Widzę, że ludzie robią charakterystyczną minę, a potem coś do mnie mówią. Na tej podstawie orientuję się, że cytują "To właśnie miłość", ale tak naprawdę nie wiem, o co dokładnie chodzi. Nic mi to nie mówi. 




W filmie z 2003 roku Knightley zagrała Juliet, która dowiaduje się, że Mark (Andrew Lincoln), najlepszy przyjaciel jej męża, jest w niej zakochany. Bohater wyznaje jej uczucia za pomocą kartek z napisami, stojąc przed jej drzwiami, podczas gdy jej mąż przebywa w sąsiednim pomieszczeniu. Scena ta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w całym filmie. 

Dla Knightley był to jednak zaledwie krótki epizod w karierze (realizowała te sceny na przestrzeni tygodnia, mając 17 lat). W wywiadzie dla "Los Angeles Times" z 2024 roku przyznała zresztą, że scena z kartkami wydawała jej się "upiorna" i "nieco stalkerska".

"To właśnie miłość" - zwiastun



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