Keira Knightley nie oglądała "To właśnie miłość" od czasu premiery. "Nic mi to nie mówi"

"To właśnie miłość" Richarda Curtisa od lat należy do najpopularniejszych komedii romantycznych, a niektóre sceny z filmu na stałe weszły do popkultury. Jedną z ról w filmie zagrała Keira Knightley, jednak - jak przyznała w nowym wywiadzie - od czasu premiery nie widziała go ani razu.
Knightley szczerze o swoim stosunku do "To właśnie miłość" Knightley
stwierdziła: Nie oglądałam "To właśnie miłość" od premiery, a miałam wtedy 18 lat. Chyba jestem więc osobą, która zna ten film najmniej ze wszystkich.
Aktorka opowiedziała też o spotkaniach z fanami, którzy podchodzą do niej i przywołują dialogi. Knightley
rozpoznaje, że chodzi o cytaty z filmu Curtisa
, ale sama nie zawsze wie, do czego dokładnie się odnoszą: Widzę, że ludzie robią charakterystyczną minę, a potem coś do mnie mówią. Na tej podstawie orientuję się, że cytują "To właśnie miłość", ale tak naprawdę nie wiem, o co dokładnie chodzi. Nic mi to nie mówi.
W filmie z 2003 roku Knightley
zagrała Juliet, która dowiaduje się, że Mark (Andrew Lincoln
), najlepszy przyjaciel jej męża, jest w niej zakochany. Bohater wyznaje jej uczucia za pomocą kartek z napisami, stojąc przed jej drzwiami, podczas gdy jej mąż przebywa w sąsiednim pomieszczeniu. Scena ta stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w całym filmie.
Dla Knightley
był to jednak zaledwie krótki epizod w karierze (realizowała te sceny na przestrzeni tygodnia, mając 17 lat). W wywiadzie dla "Los Angeles Times" z 2024 roku przyznała zresztą, że scena z kartkami wydawała jej się "upiorna" i "nieco stalkerska".
"To właśnie miłość" - zwiastun