Newsy Seriale To jest ciąg dalszy "Yellowstone". Pierwszy teaser serialu "Dutton Ranch"
VOD / Seriale

To jest ciąg dalszy "Yellowstone". Pierwszy teaser serialu "Dutton Ranch"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kelly+Reilly+i+Cole+Hauser+wracaj%C4%85+jako+Beth+Dutton+i+Rip+Wheeler+w+kontynuacji+serialu+%22Yellowstone%22.+Zobacz+teaser-165751
To jest ciąg dalszy &quot;Yellowstone&quot;. Pierwszy teaser serialu &quot;Dutton Ranch&quot;
Fani serialu "Yellowstone" czekali na ten moment. Oto Paramount+ zaprezentowało światu pierwszy teaser serialu "Dutton Ranch".

Uniwersum "Yellowstone" się powiększa. Oto "Dutton Ranch"



Serial "Dutton Ranch" pomyślany jest jako kontynuacja i spin-off wielkiego hitu "Yellowstone". Jego bohaterami będą znani z oryginalnego serialu Beth Dutton i Rip Wheeler.


Beth i Rip postanowili postawić wszystko na szali, by zbudować nowe życie na południu Teksasu. Bohaterowie może i uciekli przed duchami Yellowstone, ale nowe miejsce rzuca im nowe wyzwania. Wśród nich jest rodzina posiadającą ogromne ranczo, która nie cofnie się przed niczym, by ochronić swoje imperium.

Kelly Reilly powraca jako Beth, a Cole Hauser ponownie będzie Ripem. W imponującej obsadzie znaleźli się także: Annette Bening, Ed Harris, Jai Courtney, Natalie Alyn Lind, Marc Menchaca, Juan Pablo Raba i J. R. Villarreal.

Premiera serialu "Dutton Ranch" zaplanowana została na 15 maja.

Pierwszy teaser serialu "Dutton Ranch"




