"The Old Oak" będzie ostatnim filmem Kena Loacha?

Ken Loach o swoim ostatnim (?) filmie

zapowiedział, że jego najnowszy film, " The Old Oak ", będzie najpewniej jego. Produkcja bierze udział w wyścigu o Złotą Palmę podczas tegorocznego, 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes W rozmowie z The Hollywood Reporter 86-letni Loach rozwinął temat:Mówiąc o nowym filmie (to już jego piętnasty start w canneńskim konkursie) twórca " Kes " podkreślił, że w trakcie pracy nie miał wprawdzie problemu z utrzymaniem dobrej kondycji, ale przyznał, że. Zaś w jego wcześniejszej pracy ten balans był kluczowym elementem.Przypomnijmy, żeW 2014 roku, gdy przyjechał do Cannes z filmem " Klub Jimmy'ego ", zapowiedział, że odkłada kamerę do pawlacza i udaje się na emeryturę. Kiedy jednak konserwatyści doszli do władzy w Wielkiej Brytanii w 2015 roku, co w rezultacie doprowadziło do zmian w systemie opieki społecznej, reżyser postanowił przerwać emeryturę i powrócić na festiwal z filmem " Ja, Daniel Blake ", za który zresztą uhonorowano go drugą w karierze Złotą Palmą (pierwszą otrzymał w 2006 roku za " Wiatr buszujący w jęczmieniu ").Akcja " The Old Oak ", czyli nowego filmu, znów rozgrywa się w północno-wschodniej Anglii.która od 30 lat popada w coraz większą ruinę. Sytuacja bohaterów zmienia się jeszcze bardziej, gdy na miejsce dociera grupa syryjskich uchodźców. Scenarzystą jest wieloletni współpracownik Loacha "Nie ma nas w domu" - zwiastun przedostatniego (?) filmu Kena Loacha