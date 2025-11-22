Tajemniczy projekt Kendricka Lamara i twórców "Miasteczka South Park" przesunięty

Kendrick Lamar oraz twórcy "Miasteczka South Park" – Trey Parker i Matt Stone– od jakiegoś czasu pracują nad tajemniczym projektem. Wydawało się, że ujrzy on światło dzienne już w marcu przyszłego roku. Niestety wygląda na to, że będziemy musieli jeszcze poczekać.
Tajemniczy projekt Kendricka Lamara i twórców "Miasteczka South Park" znika z kalendarza premier
Niezatytułowany projekt Lamara
, Parkera
i Stone'a
miał trafić na ekrany 20 marca 2026 roku. Odpowiedzialne za produkcję studio Paramount usunęło go jednak z kalendarza premier. To prawda – przesuwamy się (znowu). Ciężko pracujemy nad ukończeniem filmu
– czytamy we wspólnym oświadczeniu twórców.
Getty Images © Jon Kopaloff
Matt Stone i Trey Parker podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego
Projekt został ogłoszony w 2024 roku. Wówczas premierę planowano na 4 lipca 2025 roku, później podjęto jednak decyzję o przesunięciu jej na 20 marca 2026 roku. Póki co Paramount nie ujawnił, kiedy planuje wprowadzić produkcję na ekrany. Obsada i szczegóły fabuły są pilnie strzeżoną tajemnicą. Wiadomo jedynie, że scenariusz napisał Vernon Chatman, a Lamar, Parker i Stone pełnią obowiązki producentów.
Kim są Trey Parker i Matt Stone?Parker
i Stone
najlepiej znani są jako twórcy satyrycznej animacji dla dorosłych "Miasteczko South Park
", które doczekało się już 28 sezonów. Wspólnie pracowali też nad takimi filmami jak "Cannibal! The Musical
" czy "Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami
".
Zobacz zwiastun 27. sezonu "Miasteczka South Park"
Ostatnio Parkerowi
i Stone'owi
udało się się zajść za skórę samemu Donaldowi Trumpowi
. Przeczytaj: Biały Dom wydaje oświadczenie po premierze 27. sezonu "South Park"
. Przypominamy teaser promujący kontrowersyjne odcinki: