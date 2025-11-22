Newsy Filmy Tajemniczy projekt Kendricka Lamara i twórców "Miasteczka South Park" przesunięty
Kendrick Lamar oraz twórcy "Miasteczka South Park" – Trey Parker i Matt Stone– od jakiegoś czasu pracują nad tajemniczym projektem. Wydawało się, że ujrzy on światło dzienne już w marcu przyszłego roku. Niestety wygląda na to, że będziemy musieli jeszcze poczekać.

Tajemniczy projekt Kendricka Lamara i twórców "Miasteczka South Park" znika z kalendarza premier


Niezatytułowany projekt Lamara, Parkera i Stone'a miał trafić na ekrany 20 marca 2026 roku. Odpowiedzialne za produkcję studio Paramount usunęło go jednak z kalendarza premier.

To prawda – przesuwamy się (znowu). Ciężko pracujemy nad ukończeniem filmu – czytamy we wspólnym oświadczeniu twórców.

GettyImages-2226896600.jpg Getty Images © Jon Kopaloff
Matt Stone i Trey Parker podczas tegorocznego Comic-Conu w San Diego

Projekt został ogłoszony w 2024 roku. Wówczas premierę planowano na 4 lipca 2025 roku, później podjęto jednak decyzję o przesunięciu jej na 20 marca 2026 roku. Póki co Paramount nie ujawnił, kiedy planuje wprowadzić produkcję na ekrany. Obsada i szczegóły fabuły są pilnie strzeżoną tajemnicą. Wiadomo jedynie, że scenariusz napisał Vernon Chatman, a Lamar, Parker i Stone pełnią obowiązki producentów. 

Kim są Trey Parker i Matt Stone?


Parker i Stone najlepiej znani są jako twórcy satyrycznej animacji dla dorosłych "Miasteczko South Park", które doczekało się już 28 sezonów. Wspólnie pracowali też nad takimi filmami jak "Cannibal! The Musical" czy "Ekipa Ameryka: Policjanci z jajami". 

Zobacz zwiastun 27. sezonu "Miasteczka South Park"


Ostatnio Parkerowi i Stone'owi udało się się zajść za skórę samemu Donaldowi Trumpowi. Przeczytaj: Biały Dom wydaje oświadczenie po premierze 27. sezonu "South Park". Przypominamy teaser promujący kontrowersyjne odcinki: 


