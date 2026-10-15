Newsy Filmy Kenneth Branagh opowiada o współpracy z Marcinem Dorocińskim: "Prawdziwa gwiazda filmowa"
Filmy

Kenneth Branagh opowiada o współpracy z Marcinem Dorocińskim: "Prawdziwa gwiazda filmowa"

TVN / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kenneth+Branagh+opowiada+o+wsp%C3%B3%C5%82pracy+z+Marcinem+Doroci%C5%84skim%3A+%22Prawdziwa+gwiazda+filmowa%22-169128
Kenneth Branagh opowiada o współpracy z Marcinem Dorocińskim: &quot;Prawdziwa gwiazda filmowa&quot;
źródło: Materiał nadesłany
autor: Facebook
Ku uciesze Polaków Marcin Dorociński coraz mocniej zaznacza swoją pozycję za granicą. Jego występy w "Mission: Impossible" i serialach "Wikingowie" czy "Gambit królowej" doprowadziły go niedawno do ważnej roli w "Katastrofie w duecie", gdzie pojawił się obok Kennetha Branagha i Ryana Reynoldsa. W dzisiejszym odcinku programu Dzień Dobry TVN brytyjski aktor wspomniał ten okres pracy z Dorocińskim przy okazji tworzenia produkcji Apple TV. "Oj, spuścił mi bęcki" – zażartował Branagh

Co o Dorocińskim powiedział Branagh?



W przeprowadzonym przez Annę Tatarską wywiadzie z Kennethem Branaghem nie mogło zabraknąć miejsca na polski wątek – raptem miesiąc temu na platformie Apple TV ukazał się w końcu film, gdzie Brytyjczyk dzielił ekran z Marcinem Dorocińskim. Zapytany o tę współpracę, Branagh wypowiadał się o polskim aktorze w samych superlatywach. 

GettyImages-2293087816.jpg Getty Images © Eric Charbonneau
Ekipa filmu "Katastrofa w duecie" podczas oficjalnej premiery


Oj, spuścił mi bęcki. Marcin jest bardzo silny i bardzo przystojny. Wspaniale mi się z nim grało. Jest zdolny, to prawdziwa gwiazda filmowa i też dobry człowiek, który ciężko pracował i był bardzo przygotowany. Problem miał tylko wtedy, kiedy musiał przegrać. Nie chciał przegrywać. Na pewno nie chciał po prostu zawieść Polski. No cóż, taki był scenariusz – powiedział Branagh, po czym dodał:

Wspaniale się z nim pracowało i polubiliśmy się. W filmie jest fantastyczny, bo żeby coś takiego wyszło, potrzeba świetnego czarnego charakteru. A Marcin jest silny, seksowny, inteligentny i niebezpieczny. Cieszymy się, że wasza wielka polska gwiazda mogła z nami być.

"Katastrofę w duecie" możecie od 4 września oglądać na platformie Apple TV. W filmie pilot marynarki wojennej USA w wyniku tajnej misji zostaje uwięziony za liniami wroga. Jego jedyną szansą na przeżycie jest zawarcie sojuszu z ekscentrycznym byłym agentem KGB. Produkcja rozgrywa się w czasach zimnej wojny. Dorociński gra w nim Alexandra Volkova – czarny charakter czyhający na dwójkę głównych bohaterów. 

"Katastrofa w duecie" – zwiastun filmu


Powiązane artykuły Kenneth Branagh

Zobacz wszystkie artykuły

Katastrofa w duecie  (2026)

 Katastrofa w duecie

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

ToruńCAMERIMAGE. Skład Konkursu Debiutów Reżyserskich 2026

"W świecie filmu" – nowa gra planszowa od Filmwebu

8 komentarzy

WMFF 2026: W kleszczach lęku, bólu i sekty. Recenzujemy

Seriale

Comedy Central świętuje 20 lat w Polsce

Filmy

"Test Drive": Paul Greengrass rezygnuje z reżyserii projektu

Festiwale i nagrody Filmy

Palestine Cinema Days Poland 2026 już 1-4 listopada

Filmy

Pierwsze opinie o "Clayface": "Joker" plus "Substancja"

13 komentarzy