Kenneth Branagh opowiada o współpracy z Marcinem Dorocińskim: "Prawdziwa gwiazda filmowa"

Ku uciesze Polaków Marcin Dorociński coraz mocniej zaznacza swoją pozycję za granicą. Jego występy w "Mission: Impossible" i serialach "Wikingowie" czy "Gambit królowej" doprowadziły go niedawno do ważnej roli w "Katastrofie w duecie", gdzie pojawił się obok Kennetha Branagha i Ryana Reynoldsa. W dzisiejszym odcinku programu Dzień Dobry TVN brytyjski aktor wspomniał ten okres pracy z Dorocińskim przy okazji tworzenia produkcji Apple TV. "Oj, spuścił mi bęcki" – zażartował Branagh.
Co o Dorocińskim powiedział Branagh?
W przeprowadzonym przez Annę Tatarską wywiadzie z Kennethem Branaghem
nie mogło zabraknąć miejsca na polski wątek – raptem miesiąc temu na platformie Apple TV ukazał się w końcu film, gdzie Brytyjczyk dzielił ekran z Marcinem Dorocińskim
. Zapytany o tę współpracę, Branagh
wypowiadał się o polskim aktorze w samych superlatywach.
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Ekipa filmu "Katastrofa w duecie" podczas oficjalnej premiery Oj, spuścił mi bęcki. Marcin jest bardzo silny i bardzo przystojny. Wspaniale mi się z nim grało. Jest zdolny, to prawdziwa gwiazda filmowa i też dobry człowiek, który ciężko pracował i był bardzo przygotowany. Problem miał tylko wtedy, kiedy musiał przegrać. Nie chciał przegrywać. Na pewno nie chciał po prostu zawieść Polski. No cóż, taki był scenariusz
– powiedział Branagh
, po czym dodał: Wspaniale się z nim pracowało i polubiliśmy się. W filmie jest fantastyczny, bo żeby coś takiego wyszło, potrzeba świetnego czarnego charakteru. A Marcin jest silny, seksowny, inteligentny i niebezpieczny. Cieszymy się, że wasza wielka polska gwiazda mogła z nami być.
"Katastrofę w duecie
" możecie od 4 września oglądać na platformie Apple TV. W filmie pilot marynarki wojennej USA w wyniku tajnej misji zostaje uwięziony za liniami wroga. Jego jedyną szansą na przeżycie jest zawarcie sojuszu z ekscentrycznym byłym agentem KGB. Produkcja rozgrywa się w czasach zimnej wojny. Dorociński
gra w nim Alexandra Volkova – czarny charakter czyhający na dwójkę głównych bohaterów.
"Katastrofa w duecie" – zwiastun filmu