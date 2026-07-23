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Kenneth Branagh w szkockim odpowiedniku "Yellowstone"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kenneth+Branagh+w+szkockim+odpowiedniku+%22Yellowstone%22-167712
Kenneth Branagh w szkockim odpowiedniku &quot;Yellowstone&quot;
źródło: Getty Images
autor: Jeff Kravitz
Kenneth Branagh zagra główną rolę w serialu obyczajowym "Laird". Platforma Paramount+ oficjalnie dała zielone światło produkcji, która zabierze widzów na malownicze surowe tereny szkockich Highlands.


Szkocka wersja hitu z Kevinem Costnerem



Fabuła serialu skupi się na losach tytułowego Lairda, czyli właściciela ziemi i zamku Drummoch, w którego wcieli się Kenneth Branagh. Bohater stanie na drodze bezwzględnego amerykańskiego miliardera, który zamierza wykupić rozległe tereny okolicznych dolin.

Historia nasuwa bezpośrednie skojarzenia z hitem Paramount+ – "Yellowstone", ale tym razem jego akcja zostanie przeniesiona w szkockie realia.



Szefowa działu seriali oryginalnych Paramount+ Jane Wiseman tak komentuje zapowiedź projektu: W swojej istocie Laird to opowieść o człowieku broniącym swojego terytorium przed nieskrępowanym bogactwem i władzą. Jest coś uniwersalnie poruszającego w obserwowaniu kogoś, kto walczy o ochronę tego, co dla niego najważniejsze. Mając Kennetha Branagha na czele oraz tak znakomity zespół twórczy, nie możemy się doczekać, aż widzowie zaczną kibicować Lairdowi z Castle Drummoch.

Za pomysł i scenariusz serialu odpowiadają bracia Jez i John-Henry Butterworthowie ("Agencja"), a także Georgia Lee ("Droga do awansu"). Za reżyserię pierwszego odcinka odpowiadać będzie Joe Wright ("Duma i uprzedzenie").

"Laird" to nie jedyny serialowy projekt, nad którym pracuje obecnie Paramount+. Platforma rozwija również m.in. dramat prawniczy "Discretion" z udziałem Nicole Kidman i Elle Fanning, serial kryminalny "Fear Not" z Anne Hathaway oraz dramat "9/12" o ratownikach z 11 września, w którym wystąpi Jeremy Strong.

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