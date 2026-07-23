Kenneth Branagh w szkockim odpowiedniku "Yellowstone"

Kenneth Branagh zagra główną rolę w serialu obyczajowym "Laird". Platforma Paramount+ oficjalnie dała zielone światło produkcji, która zabierze widzów na malownicze surowe tereny szkockich Highlands.
Fabuła serialu skupi się na losach tytułowego Lairda, czyli właściciela ziemi i zamku Drummoch, w którego wcieli się Kenneth Branagh
. Bohater stanie na drodze bezwzględnego amerykańskiego miliardera, który zamierza wykupić rozległe tereny okolicznych dolin.
Historia nasuwa bezpośrednie skojarzenia z hitem Paramount+ – "Yellowstone
", ale tym razem jego akcja zostanie przeniesiona w szkockie realia.
Szefowa działu seriali oryginalnych Paramount+ Jane Wiseman
tak komentuje zapowiedź projektu: W swojej istocie Laird to opowieść o człowieku broniącym swojego terytorium przed nieskrępowanym bogactwem i władzą. Jest coś uniwersalnie poruszającego w obserwowaniu kogoś, kto walczy o ochronę tego, co dla niego najważniejsze. Mając Kennetha Branagha na czele oraz tak znakomity zespół twórczy, nie możemy się doczekać, aż widzowie zaczną kibicować Lairdowi z Castle Drummoch
.
Za pomysł i scenariusz serialu odpowiadają bracia Jez
i John-Henry
Butterworthowie ("Agencja
"), a także Georgia Lee
("Droga do awansu
"). Za reżyserię pierwszego odcinka odpowiadać będzie Joe Wright
("Duma i uprzedzenie
").
"Laird" to nie jedyny serialowy projekt, nad którym pracuje obecnie Paramount+. Platforma rozwija również m.in. dramat prawniczy "Discretion
" z udziałem Nicole Kidman
i Elle Fanning
, serial kryminalny "Fear Not
" z Anne Hathaway
oraz dramat "9/12" o ratownikach z 11 września, w którym wystąpi Jeremy Strong
.