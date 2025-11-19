Kevin Costner jako Bill Clinton? W jakim serialu?

Kevin Costner i Leonardo DiCaprio szykują wspólny projekt telewizyjny. Jak informuje "Deadline", obaj zostali producentami wykonawczymi serialu "United", który powstaje we współpracy z ONZ.
O czym opowie "United"?
Produkcja jest na bardzo wczesnym etapie, ale już wiadomo, że Costner prowadzi rozmowy, by wcielić się w prezydenta USA Billa Clintona. Getty Images © David Hume Kennerly
Do obsady może dołączyć także Chukwudi Iwuji
("Peacemaker
"), typowany do roli sekretarza generalnego ONZ Kofiego Annana
.
Za scenariusz i reżyserię odpowiada David Raymond
("Nocny łowca
"), wieloletni współpracownik inicjatywy Creative Community Outreach przy ONZ. Jego celem jest stworzenie serialu pokazującego prawdziwe historie o odwadze i poświęceniu pracowników humanitarnych na całym świecie. Serial ma skoncentrować się na wydarzeniach z 1999 roku w Timorze Wschodnim.
Po referendum zorganizowanym przez ONZ, w którym społeczeństwo opowiedziało się za niepodległością, na terenach byłej portugalskiej kolonii wybuchła fala przemocy ze strony indonezyjskich bojówek. Zginęło co najmniej 1400 osób, zniszczono też infrastrukturę. ONZ, które już wcześniej utworzyło misję UNAMET (United Nations Assistance Mission in East Timor), powołało międzynarodowe siły pokojowe dowodzone przez Australię, co doprowadziło do ustabilizowania sytuacji i ostatecznej niepodległości Timoru Wschodniego w 2002 roku. Administracja Billa Clintona odegrała w tych działaniach istotną rolę.
Serial ma powstawać w Atlancie i Hiszpanii. Produkują go Appian Way (firma DiCaprio
), Onwards Studios oraz Prime Focus DNEG, a za dystrybucję odpowiada Fifth Season.
