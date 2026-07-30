Spider-Man i Venom w jednym filmie? Kevin Feige i Amy Pascal komentują

W kinach od wczoraj możecie już oglądać widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (naszą recenzję znajdziecie TUTAJ). I jak zawsze w takich momentach, pojawia się pytanie o dalszą współpracę między Marvelem a Sony. Magicznym słowem pozostaje "crossover".
Spider-Man i Venom w jednym filmie?
Sprawa jest o tyle interesująca, że z prawnego punktu widzenia Spider-Man
nie jest częścią Marvel Studios. On, jak również większość związanych z nich postaci, pozostaje pod kuratelą Sony. Dawno temu obie wytwórnie doszły do porozumienia, dzięki czemu Spider-Man
stał się częścią MCU
. Jednak nie dotyczy to pozostałych postaci z komiksów Marvela, do których prawo posiada Sony.
Stąd też do tej pory nie doszło do spotkania Spider-Mana
z Venomem
, ponieważ taki film mógłby powstać wyłącznie bez udziału Marvel Studios, a zatem nie byłby częścią MCU. Chyba że... Marvel i Sony dogadają się w sprawie crossoveru...
Czy jest na to szansa? Pytanie to zadał Amy Pascal
(nadzorująca markę Spider-Man dla Sony) i Kevinowi Feige'owi
(szefowi Marvel Sudios) Josh Horowitz w podcaście "Happy Say Confused". Odpowiedź, jakiej udzielili można traktować jako test na to, czy jesteście optymistami czy też nie. Amy Pascal
stwierdziła: Powiem tak, byłoby świetnie
. Kevin Feige
odparł zaś: Zawsze mamy nadzieję.
Optymista powie więc, że żadna ze stron nie wykluczyła ekranowego spotkania Venoma
ze Spider-Manem
. Pascal
nawet przypomniała, że należący do Marvela Daredevil
pojawił się w widowisku Sony "Spider-Man: Bez drogi do domu
".
Pesymista powie jednak, że Pascal
i Feige
nie dali nawet najmniejszych gwarancji, że taki crossover kiedykolwiek powstanie. Po prostu jednoznacznie nie odrzucili takiego pomysłu.
Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"