Newsy Filmy Spider-Man i Venom w jednym filmie? Kevin Feige i Amy Pascal komentują
Filmy

Spider-Man i Venom w jednym filmie? Kevin Feige i Amy Pascal komentują

The Playlist / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kevin+Feige+i+Amy+Pascal+odpowiadaj%C4%85+na+pytanie%2C+czy+Spider-Man+i+Venom+znajd%C4%85+si%C4%99+w+jednym+filmie-167825
Spider-Man i Venom w jednym filmie? Kevin Feige i Amy Pascal komentują
W kinach od wczoraj możecie już oglądać widowisko "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" (naszą recenzję znajdziecie TUTAJ). I jak zawsze w takich momentach, pojawia się pytanie o dalszą współpracę między Marvelem a Sony. Magicznym słowem pozostaje "crossover".

Spider-Man i Venom w jednym filmie?



Sprawa jest o tyle interesująca, że z prawnego punktu widzenia Spider-Man nie jest częścią Marvel Studios. On, jak również większość związanych z nich postaci, pozostaje pod kuratelą Sony. Dawno temu obie wytwórnie doszły do porozumienia, dzięki czemu Spider-Man stał się częścią MCU. Jednak nie dotyczy to pozostałych postaci z komiksów Marvela, do których prawo posiada Sony.

Stąd też do tej pory nie doszło do spotkania Spider-Mana z Venomem, ponieważ taki film mógłby powstać wyłącznie bez udziału Marvel Studios, a zatem nie byłby częścią MCU. Chyba że... Marvel i Sony dogadają się w sprawie crossoveru...


Czy jest na to szansa? Pytanie to zadał Amy Pascal (nadzorująca markę Spider-Man dla Sony) i Kevinowi Feige'owi (szefowi Marvel Sudios) Josh Horowitz w podcaście "Happy Say Confused". Odpowiedź, jakiej udzielili można traktować jako test na to, czy jesteście optymistami czy też nie.

Amy Pascal stwierdziła: Powiem tak, byłoby świetnie. Kevin Feige odparł zaś: Zawsze mamy nadzieję.

Optymista powie więc, że żadna ze stron nie wykluczyła ekranowego spotkania Venoma ze Spider-Manem. Pascal nawet przypomniała, że należący do Marvela Daredevil pojawił się w widowisku Sony "Spider-Man: Bez drogi do domu".

Pesymista powie jednak, że Pascal i Feige nie dali nawet najmniejszych gwarancji, że taki crossover kiedykolwiek powstanie. Po prostu jednoznacznie nie odrzucili takiego pomysłu.

Zwiastun filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"




Powiązane artykuły

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Bez zbędnych ram. Czwartek na festiwalu

Rami Malek w poruszającej roli umierającego na AIDS artysty (RECENZJA)

Filmy

Alan Ritchson potwierdza: "Szybcy i wściekli 11" na razie nie powstają

1 komentarz
Filmy

Twórca "Yellowstone" szykuje dwa nowe filmy

2 komentarze
Filmy Multimedia

Tak wygląda Aaron Taylor-Johnson jako średniowieczny wilkołak!

9 komentarzy
Filmy

Która wersja nowego "Spider-Mana" nie spodobała się Tomowi Hollandowi?

3 komentarze
Inne Filmy

Jared Leto stanowczo zaprzecza oskarżeniom o przemoc seksualną

9 komentarzy