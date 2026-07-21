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Adam Driver wciąż odmawia roli w filmie Marvela. Kevin Feige o kulisach rozmów z aktorem

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kevin+Feige+pr%C3%B3buje+%C5%9Bci%C4%85gn%C4%85%C4%87+Adama+Drivera+do+Marvela.+Aktor+wci%C4%85%C5%BC+odmawia-167654
Adam Driver wciąż odmawia roli w filmie Marvela. Kevin Feige o kulisach rozmów z aktorem
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
Przy okazji promocji filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" prezes Marvel Studios Kevin Feige przyznał, że od lat bezskutecznie próbuje namówić Adama Drivera do występu w jednym z filmów studia. Choć nazwisko aktora regularnie pojawia się w plotkach castingowych, współpraca wciąż nie doszła do skutku.

Czy Driver wystąpi kiedyś w filmie Marvela?



W podcaście Happy Sad Confused Feige odniósł się do spekulacji, według których gwiazdor "Gwiezdnych wojen" miałby dołączyć do obsady zaplanowanego rebootu "X-Menów". To żadna tajemnica, że bardzo chcielibyśmy z nim pracować. Ale stało się już tradycją, że rozmawiamy z nim przez Zooma, a potem on odmawia. To naprawdę długa tradycja.

Feige podkreślił jednocześnie, że Driver podczas rozmów jest zawsze szczery i otwarty. Nie mógłby być bardziej uprzejmy. Zazwyczaj od razu mówi, co myśli. 




Od kilku tygodni w mediach krążą pogłoski, że Driver może zasilić obsadę nowej odsłony "X-Menów". Według różnych doniesień rozważany jest do ról Magneto, Williama Strykera lub Mister Sinistera, jednak Marvel nie potwierdził żadnych informacji. Wcześniej Driver wiązany był też z rolą Reeda Richardsa w "Fantastycznej 4: Pierwszych krokach". 

Za reboot odpowiada reżyser Jake Schreier, a scenariusz przygotowują Lee Sung Jin ("Awantura") oraz Joanna Calo ("The Bear"). Póki co w "Avengers: Doomsday" zobaczymy obsadę starszych ekranizacji. 

"Avengers: Doomsday" - zwiastun



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