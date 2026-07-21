Adam Driver wciąż odmawia roli w filmie Marvela. Kevin Feige o kulisach rozmów z aktorem

Przy okazji promocji filmu "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" prezes Marvel Studios Kevin Feige przyznał, że od lat bezskutecznie próbuje namówić Adama Drivera do występu w jednym z filmów studia. Choć nazwisko aktora regularnie pojawia się w plotkach castingowych, współpraca wciąż nie doszła do skutku.
Czy Driver wystąpi kiedyś w filmie Marvela?
W podcaście Happy Sad Confused Feige
odniósł się do spekulacji, według których gwiazdor "Gwiezdnych wojen
" miałby dołączyć do obsady zaplanowanego rebootu "X-Menów
". To żadna tajemnica, że bardzo chcielibyśmy z nim pracować. Ale stało się już tradycją, że rozmawiamy z nim przez Zooma, a potem on odmawia. To naprawdę długa tradycja.
Feige podkreślił jednocześnie, że Driver
podczas rozmów jest zawsze szczery i otwarty. Nie mógłby być bardziej uprzejmy. Zazwyczaj od razu mówi, co myśli.
Od kilku tygodni w mediach krążą pogłoski, że Driver może zasilić obsadę nowej odsłony "X-Menów
". Według różnych doniesień rozważany jest do ról Magneto
, Williama Strykera
lub Mister Sinistera, jednak Marvel nie potwierdził żadnych informacji. Wcześniej Driver
wiązany był też z rolą Reeda Richardsa
w "Fantastycznej 4: Pierwszych krokach
".
Za reboot odpowiada reżyser Jake Schreier
, a scenariusz przygotowują Lee Sung Jin
("Awantura
") oraz Joanna Calo
("The Bear
"). Póki co w "Avengers: Doomsday
" zobaczymy obsadę starszych ekranizacji.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun