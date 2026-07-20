Kevin Feige komentuje problemy z filmem "Blade". Miał w nim wystąpić Mahershala Ali

Prezes Marvel Studios Kevin Feige przyznał w nowym wywiadzie, że jest rozczarowany tym, że nie udało się doprowadzić do realizacji jednego z zapowiadanych filmów MCU. Mowa o widowisku "Blade" z Mahershalą Alim w roli głównej. Projekt, zapowiedziany jeszcze w 2019 roku, przez lata mierzył się z problemami produkcyjnymi, a ostatecznie został usunięty z kalendarza premier Marvela.
Feige szczerze na temat "Blade'a"
W rozmowie w podcaście "Happy Sad Confused" Feige otwarcie odniósł się do nieudanej produkcji. Czuję się jak przegrany i ktoś, kto zawiódł, jako że nie udało nam się wystartować z projektem z Mahershalą.
Jednocześnie zaznaczył, że bardzo cieszył się z powrotu Wesleya Snipesa
do roli Blade’a
w filmie "Deadpool & Wolverine
" z 2024 roku. Feige
wcześniej tłumaczył, że problemy z "Blade’em
" były częściowo efektem okresu nadmiernej ekspansji Marvela, gdy studio rozwijało wiele produkcji kinowych i serialowych jednocześnie. Nie chcieliśmy po prostu założyć mu skórzanego stroju i kazać zabijać wampiry. To musiało być coś wyjątkowego.
Dodał, że projekt nie był wówczas na poziomie, który Marvel uznałby za "wybitny", a studio nie chciało ryzykować ani jakości filmu, ani kariery Alego
.
Przypomnijmy, że "Blade
" został ogłoszony w lipcu 2019 roku. Pierwszym reżyserem projektu był Bassam Tariq
, który odszedł z produkcji we wrześniu 2022 roku, na krótko przed planowanym rozpoczęciem zdjęć. Później z projektem związani byli m.in. scenarzyści Stacy Osei-Kuffour
i Michael Starrbury
, a za kamerą miał stanąć również Yann Demange
, który jednak pożegnał się z filmem w 2024 roku.
Według wcześniejszych doniesień "Blade
" przechodził przez liczne zmiany scenariuszowe - przy projekcie pracowało co najmniej pięciu scenarzystów. W pewnym momencie historia miała zostać przekształcona w opowieść skupioną bardziej na kobiecych bohaterkach i zawierającą większą liczbę motywów obyczajowych.
Marvel ostatecznie wycofał film z kalendarza premier jesienią 2024 roku. Sam Ali
jednak przez cały czas pozostawał zainteresowany rolą. W zeszłym roku aktor podkreślał, że wciąż jest gotowy.
"Blade - Wieczny łowca" - zwiastun