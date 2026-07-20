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Kevin Feige komentuje problemy z filmem "Blade". Miał w nim wystąpić Mahershala Ali

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kevin+Feige+z+Marvel+Studios+komentuje+problemy+z+filmem+%22Blade%22.+Mia%C5%82+w+nim+wyst%C4%85pi%C4%87+Mahershala+Ali-167645
Kevin Feige komentuje problemy z filmem &quot;Blade&quot;. Miał w nim wystąpić Mahershala Ali
źródło: Getty Images
autor: Jesse Grant
Prezes Marvel Studios Kevin Feige przyznał w nowym wywiadzie, że jest rozczarowany tym, że nie udało się doprowadzić do realizacji jednego z zapowiadanych filmów MCU. Mowa o widowisku "Blade" z Mahershalą Alim w roli głównej. Projekt, zapowiedziany jeszcze w 2019 roku, przez lata mierzył się z problemami produkcyjnymi, a ostatecznie został usunięty z kalendarza premier Marvela.

Feige szczerze na temat "Blade'a"



W rozmowie w podcaście "Happy Sad Confused" Feige otwarcie odniósł się do nieudanej produkcji. Czuję się jak przegrany i ktoś, kto zawiódł, jako że nie udało nam się wystartować z projektem z Mahershalą. Jednocześnie zaznaczył, że bardzo cieszył się z powrotu Wesleya Snipesa do roli Blade’a w filmie "Deadpool & Wolverine" z 2024 roku.

Feige wcześniej tłumaczył, że problemy z "Blade’em" były częściowo efektem okresu nadmiernej ekspansji Marvela, gdy studio rozwijało wiele produkcji kinowych i serialowych jednocześnie. Nie chcieliśmy po prostu założyć mu skórzanego stroju i kazać zabijać wampiry. To musiało być coś wyjątkowego. Dodał, że projekt nie był wówczas na poziomie, który Marvel uznałby za "wybitny", a studio nie chciało ryzykować ani jakości filmu, ani kariery Alego.




Przypomnijmy, że "Blade" został ogłoszony w lipcu 2019 roku. Pierwszym reżyserem projektu był Bassam Tariq, który odszedł z produkcji we wrześniu 2022 roku, na krótko przed planowanym rozpoczęciem zdjęć. Później z projektem związani byli m.in. scenarzyści Stacy Osei-Kuffour i Michael Starrbury, a za kamerą miał stanąć również Yann Demange, który jednak pożegnał się z filmem w 2024 roku.

Według wcześniejszych doniesień "Blade" przechodził przez liczne zmiany scenariuszowe - przy projekcie pracowało co najmniej pięciu scenarzystów. W pewnym momencie historia miała zostać przekształcona w opowieść skupioną bardziej na kobiecych bohaterkach i zawierającą większą liczbę motywów obyczajowych.

Marvel ostatecznie wycofał film z kalendarza premier jesienią 2024 roku. Sam Ali jednak przez cały czas pozostawał zainteresowany rolą. W zeszłym roku aktor podkreślał, że wciąż jest gotowy.

"Blade - Wieczny łowca" - zwiastun



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