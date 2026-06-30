Nie ma dymu bez ognia? Kevin Spacey odnosi się do skandali

Dzięki wygranym procesom Kevin Spacey wraca do łask. W tym tygodniu został zaproszony do prowadzonego przez Billa Mahera podcastu. Gospodarz nie szczędził mu trudnych pytań.
Kevin Spacey o skandalach
Goszcząc w prowadzonym przez Mahera
podcaście Club Random, Spacey
odniósł się do oskarżeń, z jakimi mierzył się w ciagu ostatnich lat. Gospodarz i zasugerował, że nie ma dymu bez ognia – liczba skandali z udziałem aktora była tak duża, że przynajmniej część zarzutów, z jakimi się mierzył, musi być zgodna z prawdą. Nigdy nie mówiłem, że nie ma żadnego pożaru. Po prostu nie był to szalejący pożar lasu, tylko mały pożar w kuchni, który można było opanować gaśnicą
– powiedział aktor. Jego zdaniem oskarżenia były jednak odwrotnie proporcjonalne do czynów, jakich w rzeczywistości mógł się dopuścić: Podrywałem wielu facetów. W niektórych sprawach było ziarno prawdy, ale została ona przeinaczona, przeprojektowana lub całkowicie zmyślona. Z całą pewnością tak było w przypadku sprawy Anthony'ego Rappa, którą to wygraliśmy w sądzie federalnym w Nowym Jorku.
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Bill Maher na tegorocznej gali Mark Twain Prize for American HumorSpacey
przyznał, że celowo był bardzo skryty w kontaktach z mediami. Nie chciałem, aby ktokolwiek cokolwiek o mnie wiedział i oczywiście myślałem, że to bardzo sprytne
– stwierdził. Niestety milczenie podsycało jedynie plotki: Krążyło o mnie tyle historii. Wiele mówiło się o tym, że jestem gejem, ale po prostu się nie ujawniłem. A społeczność gejowska zamiast zaoferować mi zrozumienie, sprawiała, że czułem się atakowany.
Ostatnie role Kevina SpaceyaKevin Spacey
powrócił w wyreżyserowanym przez Franco Nero
dramacie "L'uomo che disegnò Dio
", którego premiera odbyła się na festiwalu w Torino w 2022 roku. W kolejnych latach zagrał w takich filmach jak "Control
", "Peter Five Eight
", "The Contract
", "1780
" oraz serialu "Minimarket". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. dramat wojenny "Melodies in the Forest" oraz thriller sci-fi "The Tenth Planet: The Red Sister (Part 1)".
Zobacz zwiastun filmu "Torrente Presidente""
Aktualnie filmografię Kevina Spaceya
zamyka wyreżyserowana przez Santiago Segurę
komedia "Torrente Presidente
" będąca nową odsłoną cyklu zapoczątkowanego w 1998 roku. Zobaczcie zwiastun: