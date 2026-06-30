Newsy Nie ma dymu bez ognia? Kevin Spacey odnosi się do skandali
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Nie ma dymu bez ognia? Kevin Spacey odnosi się do skandali

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kevin+Spacey+go%C5%9Bci%C5%82+w+podca%C5%9Bcie+Billa+Mahera.+Opowiedzia%C5%82+o+skandalach+i+procesach-167349
Nie ma dymu bez ognia? Kevin Spacey odnosi się do skandali
źródło: Getty Images
autor: Kristy Sparow
Dzięki wygranym procesom Kevin Spacey wraca do łask. W tym tygodniu został zaproszony do prowadzonego przez Billa Mahera podcastu. Gospodarz nie szczędził mu trudnych pytań.

Kevin Spacey o skandalach


Goszcząc w prowadzonym przez Mahera podcaście Club Random, Spacey odniósł się do oskarżeń, z jakimi mierzył się w ciagu ostatnich lat. Gospodarz i zasugerował, że nie ma dymu bez ognia – liczba skandali z udziałem aktora była tak duża, że przynajmniej część zarzutów, z jakimi się mierzył, musi być zgodna z prawdą.

Nigdy nie mówiłem, że nie ma żadnego pożaru. Po prostu nie był to szalejący pożar lasu, tylko mały pożar w kuchni, który można było opanować gaśnicą – powiedział aktor. Jego zdaniem oskarżenia były jednak odwrotnie proporcjonalne do czynów, jakich w rzeczywistości mógł się dopuścić:

Podrywałem wielu facetów. W niektórych sprawach było ziarno prawdy, ale została ona przeinaczona, przeprojektowana lub całkowicie zmyślona. Z całą pewnością tak było w przypadku sprawy Anthony'ego Rappa, którą to wygraliśmy w sądzie federalnym w Nowym Jorku.

GettyImages-2283774838.jpg Getty Images © Shannon Finney
Bill Maher na tegorocznej gali Mark Twain Prize for American Humor

Spacey przyznał, że celowo był bardzo skryty w kontaktach z mediami. Nie chciałem, aby ktokolwiek cokolwiek o mnie wiedział i oczywiście myślałem, że to bardzo sprytne – stwierdził. Niestety milczenie podsycało jedynie plotki: 

Krążyło o mnie tyle historii. Wiele mówiło się o tym, że jestem gejem, ale po prostu się nie ujawniłem. A społeczność gejowska zamiast zaoferować mi zrozumienie, sprawiała, że czułem się atakowany.

Ostatnie role Kevina Spaceya


Kevin Spacey powrócił w wyreżyserowanym przez Franco Nero dramacie "L'uomo che disegnò Dio", którego premiera odbyła się na festiwalu w Torino w 2022 roku. W kolejnych latach zagrał w takich filmach jak "Control", "Peter Five Eight", "The Contract", "1780" oraz serialu "Minimarket". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. dramat wojenny "Melodies in the Forest" oraz thriller sci-fi "The Tenth Planet: The Red Sister (Part 1)".

Zobacz zwiastun filmu "Torrente Presidente""


Aktualnie filmografię Kevina Spaceya zamyka wyreżyserowana przez Santiago Segurę komedia "Torrente Presidente" będąca nową odsłoną cyklu zapoczątkowanego w 1998 roku. Zobaczcie zwiastun: 


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