Kevin Spacey wyreżyserował film z gwiazdami "Niezniszczalnych" i "Szybkich i wściekłych"

Kevin Spacey reżyserem, po raz pierwszy od ponad dwóch dekad!

Zwiastun filmu "Wielkie życie"

Jak donosi Variety, Kevin Spacey wyreżyserował i zagrał jedną z głównych film w paranormalnym thrillerze akcji osadzonym w świecie niedalekiej przyszłości. Projekt nosi tytułNie jest to debiut reżyserski aktora. Jednak od jego ostatniego pełnego metrażu minęło już ponad 20 lat. Po raz ostatni stanął za kamerą (ale i przed) w filmie. Za rolę w nim otrzymał nominację do Złotego Globu Obsada nowego filmu Spaceya jest bardzo imponująca. Na planie pojawili się bowiem:(seria " Niezniszczalni "),(seria " Szybcy i wściekli "),(" Arena Wars "),(serial " Deadpool "),(" Kalki 2898 AD "),(" Dżentelmeni "),(" Skok stulecia 2 ") oraz(" Zaginiony oddział ").. Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, kiedy to świat rozdarty jest przez konflikt sił nadprzyrodzonych. Dwie frakcje – Statiguards i Holiguards – walczą w trwającej w ukryciu wojnie, w której nagrodą jest kontrola ludzkiego przeznaczenia. Tymczasem pewna kobieta odkrywa, że jest córką liderów zwalczających się frakcji i kryje w sobie klucz do zakończenia konfliktu.Czy jednak będzie miała wystarczająco dużo czasu? Jeden z dowódców Statiguardów szykuje atak na Paryż z użyciem broni nuklearnej i armii złożonych z ludzi telepatycznie kontrolowanych. Celem jest otworzenie kosmicznego portalu i przywołanie bytu znanego jako Prime.. Budżet produkcji wyniósł ok.. Scenariusz przygotowali Sergey Torchilin i Lado Okhotnikov.