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Kid Cudi zagra Jean-Michela Basquiata. Będzie też reżyserem i scenarzystą

Deadline / autor: /
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Kid Cudi zagra Jean-Michela Basquiata. Będzie też reżyserem i scenarzystą
Do sieci trafiła informacja, że Kid Cudi wcieli się w Jean-Michela Basquiata, jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Muzyk, który ma na koncie również aktorskie i reżyserskie doświadczenia, ogłosił, że napisze także scenariusz i stanie za kamerą filmu biograficznego o słynnym malarzu. Zdjęcia do "Jeana" mają ruszyć w w 2027 roku.

Cudi poinformował o projekcie na Instagramie. Jak wyjaśnił, od lat pytano go o możliwość zagrania Basquiata, ale żaden z wcześniejszych pomysłów nie doczekał się realizacji. W końcu postanowił sam napisać film. Ten film będzie listem miłosnym do Jeana, lat 80. i Nowego Jorku. Jean inspirował mnie przez całą moją karierę i będzie dla mnie największym zaszczytem opowiedzieć jego historię w sposób, jakiego jeszcze nie widzieliśmy.




Kim był Jean-Michel Basquiat?



Basquiat zasłynął jako malarz związany z nowojorską sceną artystyczną lat 80. Dziś jego prace osiągają na aukcjach zawrotne ceny. W 2017 roku obraz "Untitled" z 1982 roku sprzedano za 110,5 miliona dolarów.

Artysta zmarł w 1988 roku w wieku zaledwie 27 lat. Jego życie i twórczość były już wcześniej tematem filmów dokumentalnych i fabularnych. W filmie "Basquiat - Taniec ze śmiercią" z 1996 roku w reżyserii Juliana Schnabela malarza zagrał Jeffrey Wright.

"Jean" będzie kolejnym projektem reżyserskim Cudiego (a właściwie Scotta Mescudiego). Muzyk pracuje również nad filmem "Wrong Number", thrillerem, w którym wystąpi u boku Barbie Ferreiry. Produkcja powstaje w Los Angeles.

"X" - zwiastun jednego z filmów z Cudim



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