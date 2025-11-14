Kiedy "Obecność 4" trafi do streamingu? Podano datę w USA 21 listopada w HBO Max

"Ostatnie namaszczenie" Eda i Lorraine Warrenów już niedługo będzie można zobaczyć w streamingu. Oficjalnie: "Obecność 4" pojawi się w amerykańskim HBO Max 21 listopada.
"Obecność". To jeszcze nie koniec serii
Seria wystartowała w 2013 roku filmem Jamesa Wana i z czasem rozrosła się w jedno z najpopularniejszych uniwersów grozy, która liczy łącznie 9 filmów – w tym "Annabelle
" i "Zakonnica
".
Czwarta "Obecność" w reżyserii Michaela Chavesa
luźno nawiązuje do sprawy Smurl Haunting i ponownie pokazuje Eda i Lorraine Warrenów (Patrick Wilson
i Vera Farmiga
) mierzących się ze śledztwem powiązanym z ich pierwszym kontaktem z nadnaturalnym. W obsadzie pojawiają się również Mia Tomlinson
i Ben Hardy
.
Choć "Ostatnie namaszczenie
" było zapowiadane jako wielki finał, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Film, który zadebiutował na początku września, okazał się gigantycznym sukcesem kasowym: 487 milionów dolarów na świecie (w USA otwarcie wyniosło rekordowe 83 mln) i najlepszy wynik w historii franczyzy. Po takich liczbach nikt w Warnerze nie myśli o zamknięciu cyklu.
Wręcz przeciwnie: już powstaje nowa odsłona, która cofnie akcję do początków kariery Warrenów i pokaże ich pierwsze śledztwa. To oznacza jedno – w głównych rolach zobaczymy najpewniej nowych aktorów, bo fabuła "Ostatniego namaszczenia" domknęła wątki postaci granych przez Verę Farmigę i Patricka Wilsona.
Duchy nigdzie się nie wybierają.