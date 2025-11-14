Newsy Filmy Kiedy "Obecność 4" trafi do streamingu? Podano datę w USA 21 listopada w HBO Max
Filmy

Kiedy "Obecność 4" trafi do streamingu? Podano datę w USA 21 listopada w HBO Max

autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kiedy+%22Obecno%C5%9B%C4%87+4%22+trafi+do+streamingu+Podano+dat%C4%99+w+USA+21+listopada+w+HBO+Max-163929
Kiedy &quot;Obecność 4&quot; trafi do streamingu? Podano datę w USA 21 listopada w HBO Max
"Ostatnie namaszczenie" Eda i Lorraine Warrenów już niedługo będzie można zobaczyć w streamingu. Oficjalnie: "Obecność 4" pojawi się w amerykańskim HBO Max 21 listopada. 

"Obecność". To jeszcze nie koniec serii



Seria wystartowała w 2013 roku filmem Jamesa Wana i z czasem rozrosła się w jedno z najpopularniejszych uniwersów grozy, która liczy łącznie 9 filmów – w tym "Annabelle" i "Zakonnica". 

Czwarta "Obecność" w reżyserii Michaela Chavesa luźno nawiązuje do sprawy Smurl Haunting i ponownie pokazuje Eda i Lorraine Warrenów (Patrick Wilson i Vera Farmiga) mierzących się ze śledztwem powiązanym z ich pierwszym kontaktem z nadnaturalnym. W obsadzie pojawiają się również Mia Tomlinson i Ben Hardy.


Choć "Ostatnie namaszczenie" było zapowiadane jako wielki finał, rzeczywistość szybko zweryfikowała te plany. Film, który zadebiutował na początku września, okazał się gigantycznym sukcesem kasowym: 487 milionów dolarów na świecie (w USA otwarcie wyniosło rekordowe 83 mln) i najlepszy wynik w historii franczyzy. Po takich liczbach nikt w Warnerze nie myśli o zamknięciu cyklu.

Wręcz przeciwnie: już powstaje nowa odsłona, która cofnie akcję do początków kariery Warrenów i pokaże ich pierwsze śledztwa. To oznacza jedno – w głównych rolach zobaczymy najpewniej nowych aktorów, bo fabuła "Ostatniego namaszczenia" domknęła wątki postaci granych przez Verę Farmigę i Patricka Wilsona.

Duchy nigdzie się nie wybierają.

"Obecność 4". Zobacz zwiastun




Powiązane artykuły Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Zobacz wszystkie artykuły

Obecność 4: Ostatnie namaszczenie  (2025)

 Obecność 4: Ostatnie namaszczenie

Obecność  (2013)

 Obecność

Obecność 2  (2016)

 Obecność 2

Obecność 3: Na rozkaz diabła  (2021)

 Obecność 3: Na rozkaz diabła

Najnowsze Newsy

Filmy

Wiemy, kto stanie za kamerą nowego "Star Treka"

3 komentarze

EnergaCAMERIMAGE: Robbie Ryan z nagrodą Visionary in Cinematography THR

1 komentarz
Gry

"Call of Duty: Black Ops 7" już dostępne!

VOD Filmy

"Księgowy 3" nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł

2 komentarze
Filmy

Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?

1 komentarz
Filmy

Mięśnie kontra mózg. Nowy przeciwnik Supermana potwierdzony

9 komentarzy
Filmy

Niespodzianka! Nowy "Kill Bill" jest dłuższy niż myślano

35 komentarzy