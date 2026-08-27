Kiedy "Toy Story 5" w streamingu? Znamy datę premiery na Disney+

Chudy, Buzz i Jessie już niedługo zawitają w Waszych domach. Jeśli wciąż nie widzieliście "Toy Story 5" albo podobało się Wam na tyle, że chcecie obejrzeć film jeszcze raz, oto wiadomość dla Was. Znamy datę premiery animacji studia Pixar na platformie Disney+.
"Toy Story 5" już niedługo na Disney+ "Toy Story 5"
zadebiutowało w polskich kinach 17 czerwca. Film zarobił na całym świecie ponad 1,1 miliarda dolarów i zebrał pozytywne recenzje.
W tej odsłonie serii zabawki zderzają się z nowoczesną technologią. Role Chudego, Buzza Astrala, Jessie i reszty paczki stają pod znakiem zapytania, gdy na horyzoncie pojawia się nowy tablet, Lilypad, która ma własne, wywrotowe zdanie na to, co jest najlepsze dla ich Bonnie. Czy zwykła zabawa już na zawsze ulegnie zmianie?
Reżyserem "Toy Story 5
" jest laureat Oscara Andrew Stanton
, współreżyserką – McKenna Harris
, a producentami – Lindsey Collins
i Jessica Choi
. Scenariusz napisali Stanton
i Harris
na podstawie pomysłu Stantona
.
"Toy Story 5" pojawi się na platformie Disney+ 23 września.
"Toy Story 5" – zwiastun
Rodzice kupują Bonnie tablet Lilypad – gadżet, który mają już wszystkie dzieci. Urządzenie zagarnia całą uwagę dziewczynki. Chcąc udowodnić, że jest lepsze od zabawek, kontaktuje swoją właścicielkę z koleżankami z baletu. Kowbojka Jessie ma wątpliwości, czy ta znajomość przerodzi się w prawdziwą przyjaźń. Wraz z Mustangiem ukrywa się w walizce Bonnie i rusza z nią na nocowankę.