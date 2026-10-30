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Kiedy casting na nowego Batmana? "Niedługo", mówi James Gunn

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Kiedy casting na nowego Batmana? &quot;Niedługo&quot;, mówi James Gunn
źródło: Materiały prasowe
Czy ktoś wciąż liczy, że to Robert Pattinson będzie Batmanem w nowym uniwersum DC u boku Supermana w wersji Davida Corensweta? Jeśli tak, James Gunn ma dla tego kogoś złe wieści. Szef DC Studios zapowiedział, że jest blisko obsadzenia roli Człowieka Nietoperza w swoim uniwersum.
   

Kto zagra Batmana w uniwersum DC? 



GettyImages-2282837652.jpg Getty Images © Jamie McCarthy

Niedługo zaczniemy casting na Batmana. Swoją drogą, na razie jeszcze nie jest obsadzony, zdradził Gunn w opublikowanym przez HBO podcaście zatytułowanym "The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast". Więc do wszystkich, którzy twierdzą, że pojawi się tu czy tam: to bzdury.
   
Według oryginalnego planu – który na razie nie został zdementowany – Batman ma pojawić się dopiero w widowisku "The Brave and the Bold” które ma wyreżyserować Andy Muschietti, a scenariusz którego pisze Christina Hodson.
     
Gunn podzielił się też swoimi wytycznymi przy poszukiwaniu nowego Człowieka Nietoperza: Jeśli obsadziłem już kogoś wcześniej w "Suicide Squad" i ten ktoś okazałby się najlepszym kandydatem na Batmana, nie będę go wykluczał. Chcę wziąć pod uwagę wszystkich.

W obsadzaniu Batmana ekscytuje mnie fakt, że możesz wybrać aktora, który najlepiej nadaje się do tej roli. Zwykle w ten sposób obsadza się Supermana, ale na Batmana zawsze wybiera się gwiazdy filmowe, dodał twórca. Wygląda na to, że rozważa możliwość przełamania tej tradycji.

Gunn zaznaczył też, że jego Batman nie będzie dużo starszy niż Superman Davida Corensweta: Batman i Superman są w podobnym wieku. Nie powinni się drastycznie różnić metryką. To przyszli najlepsi kumple.

W przyszłym roku do kin trafi "Superman: Man of Tomorrow" w reżyserii Gunna. Na chwilę obecną ostatni projekt DC to serial "Latarnie". W 2028 z kolei do kin wejdzie "The Batman Part II" z Robertem Pattinsonem.

"Latarnie"– zwiastun




Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.

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