Kiedy casting na nowego Batmana? "Niedługo", mówi James Gunn

Czy ktoś wciąż liczy, że to Robert Pattinson będzie Batmanem w nowym uniwersum DC u boku Supermana w wersji Davida Corensweta? Jeśli tak, James Gunn ma dla tego kogoś złe wieści. Szef DC Studios zapowiedział, że jest blisko obsadzenia roli Człowieka Nietoperza w swoim uniwersum.
Kto zagra Batmana w uniwersum DC?
Niedługo zaczniemy casting na Batmana. Swoją drogą, na razie jeszcze nie jest obsadzony Getty Images © Jamie McCarthy
, zdradził Gunn
w opublikowanym przez HBO podcaście zatytułowanym "The Suicide Squad: Is It Canon? The Official Podcast". Więc do wszystkich, którzy twierdzą, że pojawi się tu czy tam: to bzdury.
Według oryginalnego planu – który na razie nie został zdementowany – Batman ma pojawić się dopiero w widowisku "The Brave and the Bold
” które ma wyreżyserować Andy Muschietti
, a scenariusz którego pisze Christina Hodson
. Gunn
podzielił się też swoimi wytycznymi przy poszukiwaniu nowego Człowieka Nietoperza: Jeśli obsadziłem już kogoś wcześniej w "Suicide Squad" i ten ktoś okazałby się najlepszym kandydatem na Batmana, nie będę go wykluczał. Chcę wziąć pod uwagę wszystkich. W obsadzaniu Batmana ekscytuje mnie fakt, że możesz wybrać aktora, który najlepiej nadaje się do tej roli. Zwykle w ten sposób obsadza się Supermana, ale na Batmana zawsze wybiera się gwiazdy filmowe
, dodał twórca. Wygląda na to, że rozważa możliwość przełamania tej tradycji. Gunn
zaznaczył też, że jego Batman
nie będzie dużo starszy niż Superman Davida Corensweta
: Batman i Superman są w podobnym wieku. Nie powinni się drastycznie różnić metryką. To przyszli najlepsi kumple.
W przyszłym roku do kin trafi "Superman: Man of Tomorrow
" w reżyserii Gunna
. Na chwilę obecną ostatni projekt DC to serial "Latarnie
". W 2028 z kolei do kin wejdzie "The Batman Part II
" z Robertem Pattinsonem
.
"Latarnie"– zwiastun
Serial opowiada o nowym rekrucie Johnie Stewarcie (Aaron Pierre
) i legendarnym Halu Jordanie (Kyle Chandler
). Ci dwaj międzygalaktyczni stróże prawa zostają uwikłani w mroczną tajemnicę na Ziemi, podczas gdy prowadzą śledztwo w sprawie morderstwa w sercu Ameryki.