Kiedy cyberpunk spotyka kino noir. "Mars Express. Świat, który nadejdzie" w kinach od piątku!

Filmowcy przez lata wysyłali swoich bohaterów w podróże międzyplanetarne i badali temat relacji robotyczno-ludzkich. W przeciwieństwie do kultowych filmów realizowanych w latach 80. – dekadzie, w której przypadł boom gatunku sci-fi – " Łowcy androidów Ridleya Scotta (1982), czy " Terminatorze Jamesa Camerona (1984), Jérémie Périn ucieka od jednoznacznego podziału na dobrych i złych, ludzi i maszyny, a poszukuje odpowiedzi na egzystencjalne pytania dotyczące niebezpieczeństw i dylematów związanych ze współistnieniem ludzi u boku maszyn. Co czuje sztuczna inteligencja? Czy ludzie zechcą wpuścić do swojego świata androidy? A wreszcie, czy one będą chciały w nim zostać? Być może takie podejście francuskiego twórcy wynika z tego, że cztery dekady po dziełach Scotta i Camerona temat sztucznej inteligencji to nie wizja przyszłości, a nasza rzeczywistość. Périn nie tylko nawiązuje do klasyków kina sci-fi (często wchodząc z nimi w polemikę), ale i korzysta ze znanych literackich dystopii autorstwa Philipa K. Dicka, czy Stanisława Lema.Filozoficzno-społeczne rozważania na temat związków ludzi i androidów w wyrazisty sposób wybrzmiewają w animacji Périna . Twórca poszedł nawet o krok dalej, przekładając swoją ideę na proces realizacji filmu, stąd decyzja o zupełnie innym sposobie animowania postaci ludzkich i robotycznych. –– zdradził Jérémie Périn w wywiadzie udzielonym Movies Room.Związki " Mars Express. Świat, który nadejdzie " z sci-fi i anime są oczywiste, ale inspiracji dla narracji reżyser poszukiwał w klasycznych filmach noir, zwłaszcza tych utrwalających topos filmowego detektywa. Z tą różnicą, że w centrum akcji swojego filmu Périn umieścił kobietę – detektywkę Aline Ruby. To ona i pomagający jej android Carlos Rivera zostają wynajęci przez wpływowego biznesmena, aby wytropić niebezpiecznego hakera. Oboje trafiają na Marsa, gdzie wpadają na trop mrocznej zagadki, korupcji i zaginionej dziewczyny, która być może skrywa tajemnicę dotyczącą przyszłości AI.– tłumaczył reżyser w rozmowie z Polygon.Inspiracji w gatunku thrillerów i kryminałów noir Périn poszukiwał w takich filmach jak: " Rozmowa Francisa Forda Coppoli , " Długim pożegnaniu Roberta Altmana , czy " Chinatown Romana Polańskiego . Detektywka Périna nosi prochowiec, jest skryta i niedostępna emocjonalnie. Podobnie jak inni archetypowi detektywi ma problem z alkoholem, z tym że w XXIII wieku technologia umożliwia jej swobodne przełączanie się między trybami trzeźwości, a nietrzeźwości.