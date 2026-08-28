Kiedy ruszą zdjęcia do "Avengers: Secret Wars"? Są nowe informacje

Od premiery "Avengers: Doomsday" dzieli nas kilka miesięcy, tymczasem pojawiły się nowe informacje dotyczące harmonogramu prac nad następną częścią: "Avengers: Secret Wars". Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że zdjęcia do filmu rozpoczęły się już w Wielkiej Brytanii i aktualnie są wstrzymane, jednak według nowszych raportów sytuacja wygląda nieco inaczej.
Na jakim etapie są nowe filmy o Avengers?
Insiderzy Daniel Richtman oraz MyTimeToShineHello twierdzą, że w Wielkiej Brytanii wciąż trwają dokrętki do "Avengers: Doomsday
", natomiast zdjęcia do "Avengers: Secret Wars
" mają rozpocząć się dopiero pod koniec września. Jeśli te informacje się potwierdzą, wyjaśniałoby to wcześniejsze doniesienia o przerwie w produkcji.
Reżyserzy obu filmów, Joe
i Anthony Russo
, mówili niedawno, że są obecnie zajęci finalizowaniem "Avengers: Doomsday
", jednocześnie przygotowując się do realizacji "Secret Wars
". Jesteśmy głęboko zaangażowani w kończenie "Doomsday". Wszystkie ostatnie szlify, praca z Alanem Silvestrim, miks dźwięku, nagrywanie jego niesamowitej oryginalnej muzyki. Poczekajcie tylko aż doświadczycie, co stworzył dla Dooma. A potem będziemy przygotowywać "Secret Wars". To skomplikowany moment w naszym życiu, ale ekscytujący.
Zapytany o to, kiedy dokładnie rozpoczną się zdjęcia do "Secret Wars
", Joe Russo
odpowiedział jedynie: Wkrótce. Tak szybko, że aż trochę się pocimy.
O czym opowie "Secret Wars"? Poniżej potencjalny spoiler!
Fabuła "Avengers: Secret Wars
" pozostaje na razie tajemnicą. Film ma jednak zgromadzić największą jak dotąd liczbę bohaterów i złoczyńców MCU. Według niepotwierdzonych informacji zakończenie "Doomsday
" ma przygotować grunt pod wydarzenia związane z Battleworld, gdzie niemal wszyscy bohaterowie będą żyć pod kontrolą Dooma w rzeczywistości przypominającej średniowiecze.
"Avengers: Doomsday
" trafi do kin 18 grudnia 2026 roku, natomiast "Avengers: Secret Wars
" ma zadebiutować 17 grudnia 2027 roku.
"Avengers: Doomsday" - zwiastun