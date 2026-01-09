Newsy Filmy Kiedy wróci Ghost Rider? Marvel ma plany
Filmy

Kiedy wróci Ghost Rider? Marvel ma plany

Heroic Hollywood / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kiedy+wr%C3%B3ci+Ghost+Rider+Marvel+ma+plany-164644
Kiedy wróci Ghost Rider? Marvel ma plany
źródło: Materiały prasowe
Dobra wiadomość dla fanów płonących czaszek i motocykli. Marvel planuje wrócić do postaci, która już dwa razy pojawiała się na ekranie kinowym, ale jeszcze nigdy w filmie Marvel Studios. Mowa oczywiście o Ghost Riderze. Kiedy wjedzie do MCU?
  

Marvel szykuje powrót Ghost Ridera




Reporter DanielRPK, który specjalizuje się w ujawnianiu hollywoodzkich przecieków, informuje, że Marvel planuje realizację solowego projektu, którego bohaterem byłby Ghost Rider. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o film czy serial.

Ten projekt miałby być częścią tzw. "Sagi Mutantów", która ma rozpocząć się po premierze "Avengers: Secret Wars", czyli filmu, który będzie zwieńczeniem trwającej obecnie "Sagi Multiwersum".

W sieci krążą jednak plotki o tym, że Ghost Rider może pojawić się już wcześniej, w "Avengers: Doomsday". Jeśli to prawda, pytanie, o którą wersję bohatera chodzi. Czy Nicolas Cage powróci jako Johnny Blaze, w którego wcielał się w filmach "Ghost Rider" (2007) i "Ghost Rider 2" (2011)? A może Gabriel Luna ponownie wystąpi jako Robbie Reyes z serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y."?
    
Możliwe jednak, że Marvel będzie chciał zachować debiut Ghost Ridera na czasy po "Secret Wars". Jak szybko chcielibyście zobaczyć tę płonącą czachę na ekranie?

"Ghost Rider 2" – zwiastun




Kim jest Ghost Rider?




Ghost Rider – demon zemsty z charakterystyczną płonącą czaszką, ubrany w czarną skórę i poruszający się na piekielnym motocyklu w pogoni za duszami, których miejsce jest w piekle. Tożsamość Ghost Ridera przyjmowało kilku ludzi - przede wszystkim Johnny Blaze, który podpisał pakt z Mefisto, by ocalić swego ojca. Oprócz niego w ducha zemsty zmieniali się też Danny Ketch i Robbie Reyes. Pojawia się w komiksach Marvela, ich aktorskich i animowanych adaptacjach (m.in. dwóch filmach z serii "Ghost Rider", gdzie Johnny'ego Blazea zagrał Nicolas Cage, oraz serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y.", gdzie w Robbiego Reyesa wcielił się Gabriel Luna) oraz grach wideo.

Powiązane artykuły Ghost Rider

Zobacz wszystkie artykuły

Avengers: Doomsday  (2026)

 Avengers: Doomsday

Ghost Rider 2  (2011)

 Ghost Rider 2

Ghost Rider  (2007)

 Ghost Rider

Iron Man  (2008)

 Iron Man

Najnowsze Newsy

Seriale

Kate Winslet zapowiada drugi sezon "Mare z Easttown"

1 komentarz
Seriale Festiwale i nagrody Filmy

"Grzesznicy", "Sny o pociągach" walczą o nagrodę operatorów

Gry

Xbox ujawnia szczegóły styczniowego Developer_Direct.

Filmy

Billy Bob Thornton będzie umierającym kurierem

Festiwale i nagrody Gry

"Ghost of Yotei" i "Clair Obscur" faworytami Nagród DICE

Filmy

Matt Damon zdradza, jak schudł do "Odysei": Skończyłem z tym!

9 komentarzy
Filmy

Scenarzystki aktorskiej, kinowej adaptacji "Monster High" wybrane

2 komentarze