Kiedy wróci Ghost Rider? Marvel ma plany

Dobra wiadomość dla fanów płonących czaszek i motocykli. Marvel planuje wrócić do postaci, która już dwa razy pojawiała się na ekranie kinowym, ale jeszcze nigdy w filmie Marvel Studios. Mowa oczywiście o Ghost Riderze. Kiedy wjedzie do MCU?
Marvel szykuje powrót Ghost Ridera
Reporter DanielRPK, który specjalizuje się w ujawnianiu hollywoodzkich przecieków, informuje, że Marvel planuje realizację solowego projektu, którego bohaterem byłby Ghost Rider
. Na razie nie wiadomo, czy chodzi o film czy serial. Ten projekt miałby być częścią tzw. "Sagi Mutantów", która ma rozpocząć się po premierze "Avengers: Secret Wars"
, czyli filmu, który będzie zwieńczeniem trwającej obecnie "Sagi Multiwersum". W sieci krążą jednak plotki o tym, że Ghost Rider może pojawić się już wcześniej, w "Avengers: Doomsday".
Jeśli to prawda, pytanie, o którą wersję bohatera chodzi. Czy Nicolas Cage
powróci jako Johnny Blaze, w którego wcielał się w filmach "Ghost Rider
" (2007) i "Ghost Rider 2
" (2011)? A może Gabriel Luna
ponownie wystąpi jako Robbie Reyes z serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
"?
Możliwe jednak, że Marvel będzie chciał zachować debiut Ghost Ridera
na czasy po "Secret Wars
". Jak szybko chcielibyście zobaczyć tę płonącą czachę na ekranie?
"Ghost Rider 2" – zwiastun
Kim jest Ghost Rider? Ghost Rider
– demon zemsty z charakterystyczną płonącą czaszką, ubrany w czarną skórę i poruszający się na piekielnym motocyklu w pogoni za duszami, których miejsce jest w piekle. Tożsamość Ghost Ridera przyjmowało kilku ludzi - przede wszystkim Johnny Blaze, który podpisał pakt z Mefisto, by ocalić swego ojca. Oprócz niego w ducha zemsty zmieniali się też Danny Ketch i Robbie Reyes. Pojawia się w komiksach Marvela, ich aktorskich i animowanych adaptacjach (m.in. dwóch filmach z serii "Ghost Rider
", gdzie Johnny'ego Blazea zagrał Nicolas Cage
, oraz serialu "Agenci T.A.R.C.Z.Y.
", gdzie w Robbiego Reyesa wcielił się Gabriel Luna
) oraz grach wideo.