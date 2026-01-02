Kiedy wraca Xavier Dolan? Wiemy

Xavier Dolan oficjalnie kończy emeryturę. W 2023 roku reżyser zapowiedział, że przestaje kręcić filmy, ale już rok później ogłosił, że przygotowuje nowy projekt. Teraz za pośrednictwem Instagrama twórca takich filmów jak "Mama" czy "Na zawsze Laurence" dał znać światu o postępach w pracy nad nowym dziełem.
Xavier Dolan wraca na plan. Jest termin
Już w 2022 roku Xavier Dolan opowiadał w wywiadach, że jest zmęczony reżyserowaniem i nie czuje potrzeby opowiadania historii. Getty Images © Kristy Sparow
Źródłem frustracji był też dla niego fakt, że jego ostatnie projekty odniosły mniejszy sukces niż te wcześniejsze. Nie mam ochoty poświęcać dwóch lat projektowi, którego prawie nikt nie zobaczy
, powiedział w 2023 roku. Wkładam w to za dużo serca i stąd biorą się rozczarowania. Zastanawiam się przez to, czy jestem kiepskim reżyserem, a wiem, że tak nie jest. Wczoraj, 1 stycznia, Dolan opublikował jednak na Instagramie zdjęcie scenariusza nowego filmu. Na stronie tytułowej napisano, że zdjęcia zaplanowane są na jesień 2026 roku.
Tytuł został jednak zaciemniony.
Reżyser opowiadał o projekcie jeszcze w 2024 roku, zdradzając, że jego akcja ma rozgrywać się w paryskim światku literackim pod koniec XIX wieku
. Początkowo twórca zapowiadał horror, ale potem wycofał się ze swoich słów. Na pewno będzie to film gatunkowy. Czy to będzie horror? Mogłem się nieco pospieszyć z tymi słowami. W scenariuszu jest dużo elementów komediowych. Na pewno będą też elementy horroru, ale to raczej gatunkowa mieszanina
, powiedział Dolan
w wywiadzie w 2024 roku.
W filmografii Xaviera Dolana
są takie tytuły jak m.in. "Wyśnione miłości
", "Na zawsze Laurence
", "Tom
", "Mama
" czy "Matthias i Maxime
". Jego ostatni projekt to serial "Noc, której obudził się Laurier
".
"Noc, której obudził się Laurier" – zwiastun
W Saguenay w prowincji Quebec umiera Madeleine Larouche. Czwórka jej dzieci spotyka się razem. Rodzina jest podzielona. Ciążą jej ponure zdarzenia sprzed lat, które wstrząsnęły lokalną społecznością.