Kiedy zadebiutuje serialowy "Harry Potter"? Jest przybliżona data premiery

Zdjęcia do serialu "Harry Potter" wciąż trwają. HBO powoli krystalizuje swoje plany dotyczące premiery tej produkcji. Kiedy możemy się spodziewać pierwszego odcinka? Właśnie ujawniono przybliżoną datę. Revelio!
   

Kiedy zobaczymy nowego "Harry'ego Pottera"?



Dotychczas mówiliśmy: 2027, powiedział o planowanym terminie premiery serialu "Harry Potter" prezes HBO Casey Bloys w wywiadzie dla portalu Deadline. Żeby nieco to zawęzić, powiedziałbym, że wczesny 2027. A teraz zapytacie, czy to oznacza styczeń, luty, marzec czy kwiecień. Nie jestem gotowy, żeby to ujawnić. Powiem więc: wczesny 2027.

Zgadza się to z wczesnymi zapowiedziami Bloysa, który w 2024 roku zapowiadał nowego "Harry'ego Pottera" na przełom 2026 i 2027 roku. Teraz otrzymaliśmy nieco precyzyjniejszy szacunek.
   
Zdjęcia do serialu ruszyły w lipcu zeszłego roku.

Co wiemy o serialu "Harry Potter"?



Premierę serialu zaplanowano na początek 2027 roku. Liczący 8 odcinków pierwszy sezon będzie oparty na książce J.K. Rowling "Harry Potter i kamień filozoficzny".
  
W tytułowego bohatera wcieli się Dominic McLaughlin. W obsadzie są m.in. Alastair Stout (Ron Weasley), Arabella Stanton (Hermiona Granger), John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerwa McGonagall) oraz Paapa Essiedu (Severus Snape). Stanowisko showrunnerki piastuje Francesca Gardiner. Za kamerą stoi Mark Mylod.

"Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część II" – zwiastun


