Jeszcze niedawno wydawało się, że kolejna część cyklu "Ocean’s" – "Ocean’s 14" – ma szansę powstać już bardzo niedługo, na początek zdjęć wskazywano nawet na przyszły miesiąc. Brad Pitt ostudził jednak oczekiwania. Jego zdaniem ekipa wejdzie na plan dopiero pod koniec 2027 roku.
"Ocean’s 14" w drodze. Ale trochę poczekamy
Dobra wiadomość jest taka, że swoje role powtórzą najważniejsze gwiazdy serii: George Clooney
, Brad Pitt
, Julia Roberts
, Matt Damon
i Don Cheadle
. Za kamerą stanie David Leitch
.
O tym, że "Ocean’s 14
" rzeczywiście może powstać, mówi się już od kilku lat. Clooney
po raz pierwszy wspominał w 2023 roku o "świetnym" scenariuszu. W styczniu tego roku Julia Roberts
również potwierdziła, że miała okazję go przeczytać. Aktorka przyznała, że początkowo była ciekawa, co właściwie można jeszcze opowiedzieć w tej serii, ale ostatecznie tekst ją przekonał. Jej zdaniem film nie powstałby, gdyby scenariusz nie był dobry.
"Ocean's 11"
Tymczasem Pitt wraca do innego znanego bohatera. Właśnie promuje "Dalsze perypetie Cliffa Bootha
", czyli kontynuację "Pewnego razu... w Hollywood
". Tym razem Quentin Tarantino
napisał scenariusz, ale nie stanął za kamerą. Reżyserię przejął David Fincher
.
Według Pitta, projekt przez długi czas w ogóle nie posuwał się do przodu. Przez około dziewięć miesięcy leżał odłożony na półkę, aż aktor wpadł na pewien pomysł. Opowiedział o nim Fincherowi
podczas podróży samolotem. Po wylądowaniu reżyser miał odpowiedzieć po prostu: "Tak, mogę to zrobić". Pitt
zadzwonił następnie do Tarantino
, który również zaakceptował pomysł. I tak sequel dostał zielone światło.
Nowa historia ponownie śledzi losy Cliffa Bootha, ale przenosi nas kilka lat po wydarzeniach z pierwszego filmu – do Los Angeles lat 70. Bohater nie pracuje już jako hollywoodzki kaskader. Zamiast tego został kinooperatorem w kinie w West Hollywood. Nie porzucił jednak całkowicie bardziej szemranej części swojego życia – od czasu do czasu dorabia jako płatny zabójca.
W filmie pojawi się również Elizabeth Debicki
. Aktorka gra ukochaną Cliffa, która pracuje jako agentka telewizyjnego gwiazdora granego przez Scotta Caana. Kiedy jej klient wpada w kłopoty na Filipinach, Cliff zostaje wciągnięty w kolejną nietypową akcję.
"Dalsze perypetie Cliffa Bootha" – zobacz zwiastun