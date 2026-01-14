Kiefer Sutherland aresztowany. Policja przekazała, co zrobił aktor

Do sieci trafiła informacja, że Kiefer Sutherland został zatrzymany przez policję w Los Angeles po incydencie z udziałem kierowcy aplikacji przewozowej. Los Angeles Police Department przekazało, że doszło do rękoczynów oraz gróźb karalnych.
Co zarzuca się Sutherlandowi?
Getty Images © Darren Arthur
Sytuacja miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w rejonie skrzyżowania Sunset Boulevard i Fairfax Avenue. Funkcjonariusze wezwani na miejsce ustalili, że pasażer (Sutherland
) miał wsiąść do pojazdu, zaatakować kierowcę i kierować wobec niego groźby. Policja przekazała, że żadna z osób nie odniosła obrażeń. Sutherland
został zidentyfikowany jako podejrzany i zatrzymany na miejscu pod zarzutem gróźb karalnych, co w Kalifornii podlega art. 422 kodeksu karnego. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Aktor został zwolniony z aresztu jeszcze tego samego dnia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów
, a jego pierwsza rozprawa została wyznaczona na 2 lutego. Przedstawiciele aktora nie skomentowali dotąd sprawy. Sutherland
znany jest przede wszystkim z roli Jacka Bauera w serialu "24
", za którą dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy
. W jego filmografii znajdują się także m.in. "Stań przy mnie
", "Telefon
", "Straceni chłopcy
" i "Melancholia
".
