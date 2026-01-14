Newsy Filmy Inne Kiefer Sutherland aresztowany. Policja przekazała, co zrobił aktor
Do sieci trafiła informacja, że Kiefer Sutherland został zatrzymany przez policję w Los Angeles po incydencie z udziałem kierowcy aplikacji przewozowej. Los Angeles Police Department przekazało, że doszło do rękoczynów oraz gróźb karalnych.

Co zarzuca się Sutherlandowi?



GettyImages-2194414106.jpg Getty Images © Darren Arthur

Sytuacja miała miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek w rejonie skrzyżowania Sunset Boulevard i Fairfax Avenue. Funkcjonariusze wezwani na miejsce ustalili, że pasażer (Sutherland) miał wsiąść do pojazdu, zaatakować kierowcę i kierować wobec niego groźby. Policja przekazała, że żadna z osób nie odniosła obrażeń.

Sutherland został zidentyfikowany jako podejrzany i zatrzymany na miejscu pod zarzutem gróźb karalnych, co w Kalifornii podlega art. 422 kodeksu karnego. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa. Aktor został zwolniony z aresztu jeszcze tego samego dnia po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 tysięcy dolarów, a jego pierwsza rozprawa została wyznaczona na 2 lutego. Przedstawiciele aktora nie skomentowali dotąd sprawy.

Sutherland znany jest przede wszystkim z roli Jacka Bauera w serialu "24", za którą dwukrotnie zdobył nagrodę Emmy. W jego filmografii znajdują się także m.in. "Stań przy mnie", "Telefon", "Straceni chłopcy" i "Melancholia". 

"24" - zwiastun



