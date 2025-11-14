Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?

Kiefer Sutherland pójdzie w ślady Johna Wicka. Gwiazdor serialu "24 godziny" zagra w filmie zemsty "Hour of Reckoning", który przygotowuje studio Thunder Road Pictures odpowiedzialne m.in. za słynną serię z Keanu Reevesem.
O czym opowie "Hour of Reckoning" z Kieferem Sutherlandem?
Według oficjalnego opisu fabuły "Hour of Reckoning" to "brutalne, wysokooktanowe kino zemsty, w którym poszukiwanie prawdy przez jednego człowieka zmienia się w totalną wojnę z korupcją". Getty Images © Noam Galai
Emerytowany stróż prawa (Kiefer Sutherland
) wraca do swojego wymierającego rodzinnego miasta zbadać sprawę tajemniczej śmierci brata i odkrywa brutalne kryminalne imperium kierowane przez charyzmatycznego psychopatę, który rządzi za pośrednictwem strachu oraz korupcji. Kiedy bohater wnika głębiej w sieć handlu narkotykami i żywym towarem, budzi się w nim potrzeba sprawiedliwości. Kierując się prywatnym kodeksem, staje naprzeciw całemu miasteczku.
Film wyreżyseruje Vaughn Stein
("Terminal
"), a scenariusz napisał Chuck Hustmyre
("Na straży prawa
"). To brutalna i głęboko humanistyczna opowieść: współczesny western o sprawiedliwości, winie i odkupieniu. O mężczyźnie, który samotnie przeciwstawia się zepsuciu i przemocy. Kiefer wnosi ciężar i duszę, które zagwarantują nam realizm
, skomentował reżyser.
Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku. Kiefera Sutherlanda
ostatnio widzieliśmy m.in. w filmie "Przysięgły nr 2
".
"Przysięgły nr 2" – zwiastun