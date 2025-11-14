Newsy Filmy Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?
Filmy

Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kiefer+Sutherland+b%C4%99dzie+jak+John+Wick-163925
Kiefer Sutherland będzie jak John Wick?
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Kiefer Sutherland pójdzie w ślady Johna Wicka. Gwiazdor serialu "24 godziny" zagra w filmie zemsty "Hour of Reckoning", który przygotowuje studio Thunder Road Pictures odpowiedzialne m.in. za słynną serię z Keanu Reevesem.

O czym opowie "Hour of Reckoning" z Kieferem Sutherlandem?



GettyImages-1475710159.jpg Getty Images © Noam Galai


Według oficjalnego opisu fabuły "Hour of Reckoning" to "brutalne, wysokooktanowe kino zemsty, w którym poszukiwanie prawdy przez jednego człowieka zmienia się w totalną wojnę z korupcją".

Emerytowany stróż prawa (Kiefer Sutherland) wraca do swojego wymierającego rodzinnego miasta zbadać sprawę tajemniczej śmierci brata i odkrywa brutalne kryminalne imperium kierowane przez charyzmatycznego psychopatę, który rządzi za pośrednictwem strachu oraz korupcji. Kiedy bohater wnika głębiej w sieć handlu narkotykami i żywym towarem, budzi się w nim potrzeba sprawiedliwości. Kierując się prywatnym kodeksem, staje naprzeciw całemu miasteczku.
   
Film wyreżyseruje Vaughn Stein ("Terminal"), a scenariusz napisał Chuck Hustmyre ("Na straży prawa").
    
To brutalna i głęboko humanistyczna opowieść: współczesny western o sprawiedliwości, winie i odkupieniu. O mężczyźnie, który samotnie przeciwstawia się zepsuciu i przemocy. Kiefer wnosi ciężar i duszę, które zagwarantują nam realizm, skomentował reżyser.

Zdjęcia mają ruszyć na początku przyszłego roku.

Kiefera Sutherlanda ostatnio widzieliśmy m.in. w filmie "Przysięgły nr 2".

"Przysięgły nr 2" – zwiastun


Powiązane artykuły Chuck Hustmyre

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Gry

"Call of Duty: Black Ops 7" już dostępne!

VOD Filmy

"Księgowy 3" nie powstanie, bo twórcy mają nowy pomysł

Filmy

Mięśnie kontra mózg. Nowy przeciwnik Supermana potwierdzony

2 komentarze
Filmy

Niespodzianka! Nowy "Kill Bill" jest dłuższy niż myślano

11 komentarzy
Filmy

Jak Lady Gaga zniosła krytykę filmu "Joker: Folie à Deux"?

10 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Festiwal Młodego Widza ALE KINO! już od 23 listopada: Nie przegapcie tych filmów

Inne Seriale

Wong Kar-Wai jest skończony? Wielka afera w Chinach

14 komentarzy