Poczuje prawdziwy ból "Igrzysk śmierci". Jest nowy Caesar Flickerman

Zdobył Oscara, teraz zagra w prequelu "Igrzysk śmierci"

Getty Images © Jeff Kravitz



Jak donosi The Hollywood Reporter, angaż otrzymał tegoroczny laureat Oscara za rolę w filmie. W oryginalnym cyklu w postać wcielał się jedynie nominowany do Oscara Culkin dołączył do obsady, w której skład wchodzą: Ralph Fiennes Ben Wang oraz Molly McCann Iona Bell . Za kamerą stanie weteran serii Francis Lawrence Film jest ekranizacją powieści Suzanne Collins wydanej w Polsce pod tytułemW dzień dożynek mieszkańcy Panem budzą się zdjęci strachem. W tym roku, z okazji drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, dwukrotnie więcej trybutów trafi na arenę. Haymitch Abernathy z Dwunastego Dystryktu woli nie zastanawiać się nad tym, co przyniesie los. Chce tylko przebrnąć przez ten dzień i spotkać się z dziewczyną, którą kocha.Gdy słyszy swoje nazwisko, czuje, że jego przyszłość legła w gruzach. Musi zostawić bliskich i jechać do Kapitolu w towarzystwie trójki innych trybutów z Dwunastki: przyjaciółki, która jest jak młodsza siostra, kompulsywnego analityka i największej snobki w mieście.Haymitch od samego początku wie, że przeznaczono go do odstrzału, lecz coś pcha go do walki... Pragnie tylko jednego: by jej skutki odbiły się echem daleko poza zabójczą areną.