Wygląda na to, że Kieran Culkin ponownie połączy siły z Jessem Armstrongiem, twórcą serialu "Sukcesja". Będzie to ich pierwsza współpraca od zakończenia produkcji HBO, które nastąpiło trzy lata temu. Aktor zdradził w radiowym wywiadzie, że Armstrong napisał scenariusz do filmu, w którym ma wystąpić.
Culkin nie zdradza szczegółów Culkin
stwierdził w audycji Heart Breakfast. Nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale niedługo będę pracował z Jessem przy filmie. Coś napisał.
Aktor nie ujawnił jednak żadnych szczegółów dotyczących projektu ani swojej roli. Armstrong
nie ma obecnie oficjalnie zapowiedzianych nowych filmów. Jego ostatnim pełnometrażowym projektem był "Mountainhead
", który napisał i wyreżyserował. Z kolei "Jonty", do którego scenariusz stworzył wspólnie z Samem Bainem
(współtwórcą "Peep Show
"), jest już na etapie postprodukcji. W obsadzie filmu znaleźli się Jesse Plemons
i Cole Escola
.
Fani "Sukcesji
" z pewnością ucieszą się na wieść o ponownej współpracy Culkina
i Armstronga
. Aktor przyznał, że tęskni za serialem i rolą Romana Roya. Jak wspominał, od początku widział w tej postaci człowieka, który nigdy nie musiał ponosić konsekwencji swoich czynów i potrafi wybrnąć z każdej sytuacji samymi słowami. Culkin
zdradził też, że Armstrong
przedstawiał mu kiedyś trzy różne pomysły na kolejny sezon "Sukcesji
". Aktor uznał jednak, że serial zakończył się w idealnym momencie - dokładnie tak, jak powinien. Odrzucił też ideę spin-offu.
"Sukcesja" - zwiastun 4. sezonu