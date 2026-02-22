"American Psycho": nie ma chętnych do roli Patricka Batemana

W 2024 roku świat obiegła wieść, że Lionsgate szykuje się do realizacji filmu "American Psycho". Rola Patricka Batemana, którego ćwierć wieku temu grał Christian Bale, z miejsca została w mediach uznana za jedną z najgorętszych w Hollywood. Jednak teraz wydaje się, że jest inaczej. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Bret Easton Ellis opowiada o nowej ekranizacji "American Psycho"
Nowe światło na projekt rzucił ostatni Bret Easton Ellis
, czyli autor literackiego pierwowzoru. W swoim podcaście ujawnił, że wie o co najmniej kilku znanych aktorach, którzy odrzucili rolę Patricka Batemana.
Pisarz dodał jednak, że nie może powiedzieć, kim są.
W przeszłości spekulowano, że kandydatami do roli Batemana mogą być Jacob Elordi
(obecnie oglądany w filmach "Frankenstein
" i "Wichrowe wzgórza
") lub Austin Butler
(widziany w ubiegłym roku w filmach "Eddington
" i "Złodziej z przypadku
"). Ich kandydatury nigdy oficjalnie nie zostały jednak potwierdzone.
Dlaczego aktorzy rezygnują z roli w "American Psycho"
. Ellis
ma własną teorię. Jego zdaniem młodzi aktorzy nie chcą być porównywani z Bale'em
. Ellis
jednak przekonuje, że nowy "American Psycho"
bazuje na jego powieści, a nie na filmie Mary Harron
z 2000 roku. Twierdzi, że Scott Z. Burns
napisał scenariusz, który zupełnie inaczej "ugryzł" oryginał tak, że ten film w żadnym stopniu nie będzie przypominał obrazu z Bale'em
w głównej roli.
Reżyserem nowego "American Psycho"
jest Luca Guadagnino
, którego filmografię obecnie zamyka "Po polowaniu
".
