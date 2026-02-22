Newsy Filmy "American Psycho": nie ma chętnych do roli Patricka Batemana
"American Psycho": nie ma chętnych do roli Patricka Batemana

W 2024 roku świat obiegła wieść, że Lionsgate szykuje się do realizacji filmu "American Psycho". Rola Patricka Batemana, którego ćwierć wieku temu grał Christian Bale, z miejsca została w mediach uznana za jedną z najgorętszych w Hollywood. Jednak teraz wydaje się, że jest inaczej.


Bret Easton Ellis opowiada o nowej ekranizacji "American Psycho"



Nowe światło na projekt rzucił ostatni Bret Easton Ellis, czyli autor literackiego pierwowzoru. W swoim podcaście ujawnił, że wie o co najmniej kilku znanych aktorach, którzy odrzucili rolę Patricka Batemana. Pisarz dodał jednak, że nie może powiedzieć, kim są.

W przeszłości spekulowano, że kandydatami do roli Batemana mogą być Jacob Elordi (obecnie oglądany w filmach "Frankenstein" i "Wichrowe wzgórza") lub Austin Butler (widziany w ubiegłym roku w filmach "Eddington" i "Złodziej z przypadku"). Ich kandydatury nigdy oficjalnie nie zostały jednak potwierdzone.


Dlaczego aktorzy rezygnują z roli w "American Psycho". Ellis ma własną teorię. Jego zdaniem młodzi aktorzy nie chcą być porównywani z Bale'em.

Ellis jednak przekonuje, że nowy "American Psycho" bazuje na jego powieści, a nie na filmie Mary Harron z 2000 roku. Twierdzi, że Scott Z. Burns napisał scenariusz, który zupełnie inaczej "ugryzł" oryginał tak, że ten film w żadnym stopniu nie będzie przypominał obrazu z Bale'em w głównej roli.

Reżyserem nowego "American Psycho" jest Luca Guadagnino, którego filmografię obecnie zamyka "Po polowaniu".

Zwiastun filmu "Po polowaniu"




