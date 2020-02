Kim Bodnia mentorem Henry'ego Cavilla w "Wiedźminie"

Getty Images © David M. Benett

Fani, którzy liczyli, że w drugim sezoniew roli Vesemira zobaczą Marka Hamilla , mogą się poczuć rozczarowani. Streamingowy gigant ogłosił właśnie, że do obsady dołączył Kim Bodnia . To właśnie aktor znany z serialuoraz filmów Nicolasa Windinga Refna wcieli się w mentora Geralta z Rivii.Na odtwórcę roli Vesemira typowano także Madsa Mikkelsena oraz Michaela Keatona . Vesimir to jedyny przedstawiciel wiedźmińskiej starszyzny ocalały z masakry w Kaer Morhen. To on przekazał Geraltowi swoją wiedzę na temat potworów oraz nauczył go władania mieczem.