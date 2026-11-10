Kim jest nowy szef DC Studios Jeremy Latcham?

Fani kina komiksowego wciąż próbują dojść do siebie po zaskakującej informacji o tym, że DC Studios ma nowego szefa. Choć Jeremy Latcham jest producentem związanym z wieloma popularnymi filmami, to jednak dla fanów DC pozostaje niewiadomą. Wszyscy zadają sobie jedno pytanie: w jakim kierunku pójdzie teraz uniwersum DC? Odpowiedzi szukają w jego dotychczasowej karierze.
Chrześcijańskie wartości i rozrywka dla całych rodzin. Czy to jest przyszłość DC? Jeremy Latcham
to amerykański producent filmowy, który fanom kina komiksowego jest doskonale znany. W 2004 roku zaczął pracę w Marvel Studios, gdzie ostatecznie zajął stanowisko starszego wiceprezesa ds. produkcji i rozwoju projektów.
W wytwórni pracował przez około dekadę, pracując przy takich widowiskach jak "Iron Man" i "Iron Man 2"
, dwóch pierwszych częściach "Avengers"
oraz "Spider-Manie: Homecoming"
. To Latcham był orędownikiem zaangażowania Jamesa Gunna na stanowisko reżysera "Strażników Galaktyki". Jeremy Latcham
jest człowiekiem głęboko wierzącym. Wartości chrześcijańskie są dla niego niezwykle ważne nie tylko w życiu prywatnym, lecz także zawodowym. W wywiadach często mówił o swoich ambicjach realizowania filmów inspirujących, podnoszących na duchu, skierowanych do całych rodzin.
Teraz, na wieść o jego angażu na szefa DC Studios, w sieci przypominany jest jego stary wywiad dla Christian Broadcasting Network, w którym opowiadał o pracy nad "Iron Manem
": Kiedy pracowaliśmy nad pierwszymi filmami Marvela, często powtarzałem: "Nie wiem, czy mojej babci by się to spodobało, wiecie?". Z czasem stało się to dla mnie swego rodzaju drogowskazem podczas pracy nad kolejnymi filmami. Zawsze miałem z tyłu głowy myśl: "Nie wiem, czy mojej babci by się to spodobało". W ten sposób oceniałem, czy dany film trafi do zwykłych ludzi, którzy nie są częścią hollywoodzkiej bańki. Co taki film ma do zaoferowania zwykłej rodzinie?
W 2008 roku Marvel Studios nakręciło swój pierwszy film – niewielką produkcję zatytułowaną "Iron Man", z Robertem Downeyem Jr. w roli głównej. W poniedziałek po premierze zadzwoniła do mnie babcia z Perkins w stanie Oklahoma i powiedziała: "Kochanie, niedzielne kazanie było poświęcone Iron Manowi. Opowiadało o historii odkupienia i o tym, jak wszyscy możemy się z nią utożsamiać". Właśnie wtedy zrozumiałem, że stworzyliśmy coś, co poruszyło ludzi na całym świecie. Moja babcia z Perkins w stanie Oklahoma, miasteczka liczącego 5 tysięcy mieszkańców, potrafiła odnaleźć w tej historii opowieść o odkupieniu, która dotarła do najdalszych zakątków świata. Zrozumiałem też, że wszyscy możemy czerpać siłę z bohaterów.
Po opuszczeniu Marvela Jeremy Latcham
pozostał producentem, dzieląc swój czas pomiędzy kino rozrywkowe ("Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
") a projekty chrześcijańskie (jak biblijny serial "Dom Dawida
"). Aktualnie związany jest z projektem "Naruto
". Nie jest jednak jasne, czy z niego nie zrezygnuje teraz, kiedy musi zająć się uniwersum DC.
Zwiastun filmu "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"