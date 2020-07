Kina sieci Cinema City pozostaną w ten weekend zamknięte

Mamy złą wiadomość dla tych wszystkich, którzy pierwszy lipcowy weekend zamierzali spędzić w którymś z kin sieci Cinema City. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom otwarcie kin tej sieci nie nastąpi 3 lipca.Powody zmiany decyzji nie są na razie znane. Na stronie Cinema City możemy znaleźć jedynie lakoniczny komunikat, w którym czytamy: Szykujemy dla Was nasze kina. Oznacza to jednak, że będziemy potrzebowali trochę więcej czasu. Informacja o tym, kiedy otwieramy Cinema City, pojawi się wkrótce.Jak zatem widać sieć na razie nie podaje, kiedy może nastąpić otwarcie kin. Warto jednak zauważyć, że Cinema City jest częścią Cineworld Group, do której należy też amerykańska sieć Regal. W tym tygodniu Regal zdecydowało się na przesunięcie otwarcia kin z początku lipca na koniec miesiąca. Tam decyzja podyktowana jest rosnącą liczbą zarażeń koronawirusem oraz przeniesieniem największych lipcowych premier na sierpień.Obecnie otwarte są wybrane kina sieci Multikino i Cinema 3D (pozostałe mają ruszyć 3 lipca). Od piątku mają też być czynne kina sieci Helios.