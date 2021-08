Kinga Dębska o "Zupie nic", złych nawykach polskiego kina i sztuce reżyserii

fot. archiwum prywatne, Facebook/za zgodą zaint.

Już dziś w polskich kinach zadebiutuje " Zupa nic ", słoneczna tragikomedia Kingi Dębskiej i zarazem prequel jej największego hitu - " Moich córek krów ". Z tej okazji Michał Walkiewicz porozmawiał z reżyserką w nowym odcinku podcastu " Musimy porozmawiać o kinie ".Skąd potrzeba powrotu do dzieciństwa swoich bohaterek? Dlaczego PRL powinien być słoneczny, a zupa nic - smakować jak najwykwintniejsze danie? Czego reżyserka nauczyła się na prestiżowym czeskim FAMU? Jak reżyseruje dzieci, żeby nie zwariować? Co znaczą dla niej Nagrody Publiczności? A co odznaczenie w łódzkiej Alei Gwiazd? Tego wszystkiego dowiecie się z poniższego podcastu.Podcastu możecie słuchać również na