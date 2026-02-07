Kingpin i Daredevil w nowym "Spider-Manie"? Vincent D’Onofrio odpowiada

Fani Marvela od dawna czekają na to, by Kingpin i Daredevil w końcu spotkali się na dużym ekranie ze Spider-Manem. Plotki – i nadzieje – o takiej możliwości wróciły w związku ze zbliżającą się premierą widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Głos zabrał sam Vincent D’Onofrio, który wciela się w Kingpina.
Kingpin ma szansę pojawić się na dużym ekranie?
Przez ostatni rok pojawiały się doniesienia, że Wilson Fisk może odegrać rolę w nowym filmie o Człowieku-Pająku, a nawet że Vincent D’Onofrio
był już na planie. Spekulowano też o scenie po napisach zapowiadającej przyszłe starcie z Peterem Parkerem. Teraz sam aktor postanowił odnieść się do tych rewelacji – i raczej studzi emocje.
Podczas występu w podcaście "Bingeworthy TV" D’Onofrio został zapytany wprost, czy Kingpin pojawi się w "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu
". Odpowiedź była krótka i konkretna: Nie. Myślę, że po prostu poczekam, aż będą mieli prawa do mojej postaci i umieszczą mnie w jednym z tych filmów – wtedy się nad tym zastanowię.
To nie pierwszy raz, gdy aktor mówi o ograniczeniach związanych z prawami do postaci. W zeszłym roku w podcaście "Happy Sad Confused" tłumaczył: Marvelowi bardzo trudno jest używać mojej postaci. To skomplikowane przez prawa własności i tym podobne. Na razie mogę występować tylko w serialach. Różnych, jakichkolwiek, ale nawet jeden film o Fisku nie wchodzi w grę. Wszystko jest uwikłane w kwestie prawne. Nie wiem, czy i kiedy to się zmieni.
Na razie więc wszystko wskazuje na to, że Kingpin pozostanie w świecie seriali Disney+, a ewentualne starcie ze Spider-Manem musi poczekać na rozwiązanie prawnych zawiłości między Marvelem a Sony.
Tymczasem Daredevil wraca w 2. sezonie "Daredevil: Born Again
". Zobacz zapowiedź.