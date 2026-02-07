Newsy Filmy Kingpin i Daredevil w nowym "Spider-Manie"? Vincent D’Onofrio odpowiada
Seriale / Filmy

Kingpin i Daredevil w nowym "Spider-Manie"? Vincent D’Onofrio odpowiada

Coming Soon / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kingpin+i+Daredevil+w+nowym+%22Spider-Manie%22+Vincent+D%E2%80%99Onofrio+odpowiada-165073
Kingpin i Daredevil w nowym &quot;Spider-Manie&quot;? Vincent D’Onofrio odpowiada
Fani Marvela od dawna czekają na to, by Kingpin i Daredevil w końcu spotkali się na dużym ekranie ze Spider-Manem. Plotki – i nadzieje – o takiej możliwości wróciły w związku ze zbliżającą się premierą widowiska "Spider-Man: Całkiem nowy dzień". Głos zabrał sam Vincent D’Onofrio, który wciela się w Kingpina. 

Kingpin ma szansę pojawić się na dużym ekranie?



Przez ostatni rok pojawiały się doniesienia, że Wilson Fisk może odegrać rolę w nowym filmie o Człowieku-Pająku, a nawet że Vincent D’Onofrio był już na planie. Spekulowano też o scenie po napisach zapowiadającej przyszłe starcie z Peterem Parkerem. Teraz sam aktor postanowił odnieść się do tych rewelacji – i raczej studzi emocje.

Podczas występu w podcaście "Bingeworthy TV" D’Onofrio został zapytany wprost, czy Kingpin pojawi się w "Spider-Manie: Całkiem nowym dniu". Odpowiedź była krótka i konkretna:

Nie. Myślę, że po prostu poczekam, aż będą mieli prawa do mojej postaci i umieszczą mnie w jednym z tych filmów – wtedy się nad tym zastanowię.


To nie pierwszy raz, gdy aktor mówi o ograniczeniach związanych z prawami do postaci. W zeszłym roku w podcaście "Happy Sad Confused" tłumaczył:

Marvelowi bardzo trudno jest używać mojej postaci. To skomplikowane przez prawa własności i tym podobne. Na razie mogę występować tylko w serialach. Różnych, jakichkolwiek, ale nawet jeden film o Fisku nie wchodzi w grę. Wszystko jest uwikłane w kwestie prawne. Nie wiem, czy i kiedy to się zmieni.

Na razie więc wszystko wskazuje na to, że Kingpin pozostanie w świecie seriali Disney+, a ewentualne starcie ze Spider-Manem musi poczekać na rozwiązanie prawnych zawiłości między Marvelem a Sony.

Tymczasem Daredevil wraca w 2. sezonie "Daredevil: Born Again". Zobacz zapowiedź. 

"Daredevil: Born Again" – zwiastun 2. sezonu







Powiązane artykuły Vincent D'Onofrio

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Colmana Domingo debiutuje jako reżyser. To będzie biografia ważnego muzyka

Filmy

Twórca "Westworld" widział "Odyseję" Nolana. Co o niej sądzi?

4 komentarze
Filmy

Charli XCX i Takashi Miike kręcą razem horror. Brat zagra brutalnego ducha

1 komentarz
Rankingi

Wybieramy najgorętsze ekranowe rywalizacje

21 komentarzy
Filmy

Austin Butler w biografii mistrza sportu, który oszukał miliony fanów

5 komentarzy
Seriale Multimedia

Sophie Turner jako Lara Croft na pierwszych zdjęciach z planu "Tomb Raider"

59 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

SUNDANCE 2026: Recenzujemy "Bez końca" Michała Marczaka