Kino bez barier. 42. WMFF rozszerza działania na rzecz dostępności

Audiodeskrypcja podczas 19 pokazów dziewięciu filmów, sześć wydarzeń tłumaczonych na polski język migowy, bezpłatne wejściówki dla osób asystujących oraz możliwość uzyskania pomocy w drodze do kina – Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy wprowadza nowe rozwiązania, dzięki którym udział w jego 42. edycji będzie bardziej dostępny dla osób z różnymi potrzebami.
Organizatorzy 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego chcą zwiększyć dostępność nie tylko samych seansów i wydarzeń, lecz także informacji potrzebnych do zaplanowania wizyty. Publiczność będzie mogła skorzystać ze wsparcia koordynatorki dostępności, asysty osób wolontariackich, przewodników po festiwalowych obiektach oraz osobnej zakładki informacyjnej “Dostępność" na stronie internetowej Festiwalu. Dostępność nie jest dla nas dodatkiem do programu, lecz warunkiem tego, by Festiwal rzeczywiście był wspólną przestrzenią spotkania. Dzięki partnerstwu z ORLEN możemy usuwać konkretne bariery i zapraszać do uczestnictwa osoby, które zbyt często pozostają poza głównym obiegiem wydarzeń kulturalnych
– mówi Joanna Szymańska-Szcześniak, dyrektorka Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego.
Audiodeskrypcja na 19 pokazach
W tegorocznym programie znalazło się dziewięć filmów z audiodeskrypcją. Łącznie zostaną one zaprezentowane podczas 19 pokazów. Są to: "Amelia
", "Dźwięki miłości
", "Drugie życie
", "Żółte listy
", "Kobieta stanu wolnego
", "Czas, który nie nadszedł
", "Flesh and Fuel
", "Przez ścianę
" oraz "Stowarzyszenie Umarłych Poetów
".
Z audiodeskrypcji będzie można korzystać za pomocą aplikacji Kino Dostępne 2.0. Pokazy filmów "Amelia
", "Dźwięki miłości
" i "Drugie życie
" będą bezpłatne, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagają wcześniejszej rezerwacji wejściówek.
Sześć wydarzeń tłumaczonych na polski język migowy (PJM)
Na polski język migowy zostanie przetłumaczonych sześć festiwalowych wydarzeń. Będą to Gala Otwarcia, która odbędzie się 7 października w Muzeum Historii Polski, Gala Nagród, Masterclass Speakers Avenue oraz trzy spotkania Q&A z cyklu "Kino, moja miłość".
Tłumaczenie na PJM będzie dostępne podczas rozmów po pokazach filmu "Syn
", wybranego przez Agnieszkę Grochowską
, "Stowarzyszenia Umarłych Poetów
", wybranego przez Katarzynę Herman
, oraz "Przekrętu
", wybranego przez Ignacego Lissa
.
Koordynatorka dostępności i asysta podczas Festiwalu
Przed rozpoczęciem i w trakcie 42. WMFF uczestnicy mogą kontaktować się z koordynatorką dostępności. Odpowie ona na pytania dotyczące poszczególnych wydarzeń i pomoże w zaplanowaniu wizyty w kinie. Zespół Festiwalu oraz osoby wolontariackie zostaną przeszkoleni z zakresu dostępności, aby odpowiednio wspierać osoby uczestniczące w wydarzeniach.
Festiwal zapewni także możliwość skorzystania z asysty w drodze na seans i po jego zakończeniu, również na trasie między przystankiem komunikacji miejskiej a kinem. Osoby asystujące otrzymają bezpłatne wejściówki. Ich rezerwacja wymaga wcześniejszego kontaktu z koordynatorką dostępności.
Koordynatorką dostępności 42. WMFF jest Julia Kosińska:
tel./SMS: +48 579 754 101
e-mail: dostepnosc@wiff.pl
Przewodniki po festiwalowych kinach
Pokazy i wydarzenia tegorocznej edycji odbędą się w ośmiu lokalizacjach. Na stronie Festiwalu opublikowano przewodniki dotyczące Kinoteki, Kina Iluzjon, kina Atlantic, kina Luna, KINOMUZEUM oraz Varso Tower.
Materiały zawierają informacje o możliwościach dojazdu, godzinach otwarcia, dostępności architektonicznej, wejściach do budynków oraz sposobach poruszania się po poszczególnych obiektach.
Dostępna komunikacja
Do materiałów wizualnych publikowanych na Facebooku i Instagramie przygotowywane są teksty alternatywne, dzięki którym treści mogą być odczytywane przez osoby niewidome korzystające z czytników ekranu.
Na stronie internetowej WMFF powstała również osobna zakładka "Dostępność". Zebrano w niej informacje o dostępnych wydarzeniach, udogodnieniach w festiwalowych obiektach oraz możliwościach uzyskania wsparcia. https://wff.pl/festival-2026/accessibility
Działania zwiększające dostępność 42. Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego realizowane są we współpracy z ORLEN, Partnerem Dostępności Festiwalu.
42. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego odbędzie się w dniach 9–18 października 2026 roku. Szczegółowe informacje o programie, festiwalowych lokalizacjach, dostępności oraz sprzedaży biletów znajdują się na stronie wff.pl
.