Kino dokumentalne - nasza miłość! Już w przyszłym tygodniu startuje akcja PISF x MDAG

Akcja organizowana z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej to podróż przez czas, w którym polskie produkcje dokumentalne podbijały serca widzów i widzek na całym świecie. Specjalnie powołana kapituła wybrała 20 wyjątkowych tytułów współfinansowanych przez PISF. Od 21 listopada wrócą na dużym ekran w kinach w całym kraju. Lista kin oraz opisy wszystkich filmów można znaleźć na stronie 20lat.pisf.pl. Pokazy od 21 listopada w całej Polsce
W ramach akcji zostało już potwierdzonych niemal 100 pokazów w kinach w całym kraju. Wielu z nich będą towarzyszyły spotkania z twórcami i twórczyniami wybranych 20 filmów. Informacja na temat dochodzących pokazów oraz kin jest nieustannie aktualizowana i dostępna na stronie 20lat.pisf.pl
. Znajduje się tam także interaktywna mapa, która w łatwy sposób pozwala znaleźć kino w swojej okolicy, które bierze udział w akcji "PISF x MDAG: kino dokumentalne - nasza miłość!". Pokazy potrwają do końca stycznia 2026 roku i będą częścią hucznego świętowania 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
Każdy z filmów pokazywanych w ramach akcji PISF i MDAG to dowód, że polskie kino dokumentalne jest na światowym poziomie, budzi emocje i zabiera głos w sprawach najważniejszych. To kino, które wiele mówi o nas i o tym, jak Polska zmieniała się nie tylko przez ostatnie 20 lat. Te opowieści oglądane wspólnie i na dużym ekranie nabierają szczególnej siły. Konkurs "Za co Ty kochasz kino dokumentalne?" z cennymi nagrodami
Akcji towarzyszy także konkurs, który zachęca do udziału w seansach. Przed każdym z filmów oraz po jego zakończeniu na ekranie pojawi się kod QR, który przeniesie publiczność do specjalnego formularza. Każda osoba, która odpowie, za co kocha kino dokumentalne, ma szansę na wygranie cennych nagród!
I miejsce to możliwość spędzenia 3 nocy (7-10 maja 2026) dla 2 osób w Warszawie w 5* hotelu, akredytacje na MDAG i zaproszenia na galę otwarcia festiwalu. Za zajęcie drugiego miejsca nagrodą są 2 noce (8-10 maja 2026) dla 2 osób w Warszawie w 5* hotelu i akredytacje na MDAG. Zdobywca lub zdobywczyni III miejsca może liczyć na 2 akredytacje na MDAG 2026. Konkurs rozstanie rozstrzygnięty w połowie lutego a jego regulamin jego dostępny na stronie festiwalu MDAG
. Kino jest dostępne dla wszystkich!
Wybrane pokazy w ramach akcji będą dostępne dzięki współpracy z Fundacją Kino Dostępne
. W aplikacji Kino Dostępne znajdzie się audiodeskrypcja do części filmów pokazywany w ramach akcji. Pobierz darmową aplikację w Google Play
oraz App Store
.
Pełna lista 20 najlepszych polskich filmów dokumentalnych z okazji 20-lecia Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej: "21 x Nowy Jork" (2016), reż. Piotr Stasik, 70 min
, prod. Agnieszka Wasiak
, Mariusz Włodarski
(Lava Film), koprodukcja: Telewizja Polska "Argentyńska lekcja" (2011), reż. Wojciech Staroń
, 56 min
, prod. Małgorzata Staroń
(Staron Film), koprodukcja: Telewizja Polska "Beksińscy. Album wideofoniczny" (2017), reż. Marcin Borchardt
, 80 min
, prod. Dariusz Dikti
(Biuro Pomysłów), koprodukcja: Telewizja Polska "Film balkonowy" (2021), reż. Paweł Łoziński
, 100 min
, prod. Agnieszka Mankiewicz
, Paweł Łoziński
, Izabela Łopuch
(Łoziński Production, HBO Max, Mazowiecki Instytut Kultury) "Jak to się robi" (2006), reż. Marcel Łoziński
, 87 min
, prod. Zespół Filmowy Panorama, koprodukcja: Telewizja Polska "Komunia" (2016), reż. Anna Zamecka
, 72 min
, prod. Anna Wydra
, Anna Zamecka
, Zuzanna Król
, Izabela Łopuch
(HBO Polska, Wajda Studio, Otter Films) "Królik po berlińsku" (2009), reż. Bartosz Konopka, 51 min,
prod. Anna Wydra
(MS Films), koprodukcja: Telewizja Polska "Książę i dybuk" (2017), reż. Elwira Niewiera, Piotr Rosołowski, 82 min
, prod. Małgorzata Zacharko
, Andreas Banz
, Dirk Engelhardt
, Robert Thalheim
, Matthias Miegel
, Ann Carolin Renninger
, Thomas Kufus
(Film Art Production, Kundschafter Filmproduktion, Zero One Film) "Lombard" (2022), reż. Łukasz Kowalski, 78 min,
prod. Anna Mazerant
, Łukasz Kowalski
(4.30 Studio) "Nadejdą lepsze czasy" (2015), reż. Hanna Polak, 94 min
, prod. Sigrid Dyekjar, Hanna Polak
, Izabela Łopuch
(Danish Documentary Production, Hanna Polak Films) "Over the Limit" (2017), reż. Marta Prus, 74 min
, prod. Maciej Kubicki
, Anna Kępińska
(Telemark), koprodukcja: Telewizja Polska "Pianoforte" (2023), reż. Jakub Piątek, 89 min
, prod. Maciej Kubicki
(Telemark) "Pociągi" (2024), reż. Maciej Drygas, 80 min
, prod. Vita Żelakeviciute
(Drygas Film Production), koprodukcja: Telewizja Polska "Po-lin. Okruchy pamięci" (2008), reż. Jolanta Dylewska, 82 min
, prod. Mirosław Bork
, Klaus Schmutzer
(Bomedia, a jour film) "Rok z życia kraju" (2024), reż. Tomasz Wolski, 85 min
, prod. Anna Gawlita
(Kijora Film), koprodukcja: Telewizja Polska "Skąd dokąd" (2023), reż. Maciek Hamela, 84 min
, prod. Piotr Grawender
, Maciek Hamela
(Affinity Cine, Pemplum), koprodukcja: Telewizja Polska "Symfonia Fabryki Ursus" (2018), reż. Jaśmina Wójcik, 61 min
, prod. Zuzanna Król
, Wojciech Marczewski
(Wajda Studio) "Uwikłani" (2012), reż. Lidia Duda, 50 min
, prod. Anna Kępińska
, Maciej Kubicki
(Telemark), Witold Będkowski (Telewizja Polska) "Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa" (2024), reż. Eliza Kubarska, 80 min
, prod. Monika Braid
(Braidmade Films, Tilt Production), koprodukcja: Telewizja Polska "Wiatr. Thriller dokumentalny" (2019), reż. Michał Bielawski, 75 min
, prod. Maciej Kubicki
, Anna Kępińska
, Izabela Łopuch
(Telemark, HBO Europe)
Informacja sponsorowana