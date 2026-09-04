Kino dokumentalne w Multikinie! Rusza nowy cykl stworzony z festiwalem Millennium Docs Against Gravity

Najlepsze filmy dokumentalne to nie tylko prawdziwe emocje i możliwość zobaczenia życia ludzi w różnych zakątkach świata. To także autentyczna kinowa uczta na najwyższym poziomie. Dlatego sieć kin Multikino wraz z największym polskim festiwalem filmowy MDAG rozpoczynają cykl Kino dokumentalne. Pokazy ruszają już 15 września i będą odbywały się w każdy wtorek we wszystkich Multikinach w Polsce.
"Dobre, bo polskie" - mocne otwarcie cyklu
Każdy miesiąc w ramach cyklu będzie miał swój temat przewodni, pozwalający odkrywać rzeczywistość z nowej perspektywy. Kino dokumentalne ma wiele oblicz - to filmy pokazujące intymne historie i wielkie zjawiska, które mają wpływ na nasze życie. To wspaniałe historie o sztuce, kulturze, ale też ekologii czy społeczeństwie z różnych krajów. Polska ma ogromną tradycję w tej dziedzinie a rodzime dokumenty są przyjmowane z entuzjazmem na całym świecie.
Pierwszy miesiąc cyklu Kino dokumentalne będzie więc poświęcony twórczości polskich dokumentalistów pod hasłem "Dobre, bo polskie". Cykl 15 września otworzy historia, która mogła się zdarzyć w każdej rodzinie. "Bez końca" Michała Marczaka to unikalna szansa, żeby zobaczyć jedno z najbardziej tajemniczych zaginięć ostatnich lat z zupełnie innej perspektywy. Pełna napięcia i nadziei opowieść o rodzicach Krzysztofa Dymińskiego, która patrzy o wiele głębiej niż medialne newsy. To najchętniej pokazywany na świecie polski film dokumentalny 2026 roku, który miał światową premierę na Sundance i jest typowany przez międzynarodowe media na kandydata do Oscara®. Doskonałe zdjęcia, perfekcyjny dźwięk i bliskość z bohaterami sprawia, że ogląda się go jak rasowy thriller.
"Nowy cykl Multikina i Millennium Docs Against Gravity to dowód na to, jak popularne kino dokumentalne stało się w naszym kraju. Postanowiliśmy podzielić miesiące tematycznie. Zaczniemy od polskiego kina dokumentalnego, które co roku pojawia się na międzynarodowych festiwalach filmowych. Najlepsze kino dokumentalne pozwala nam doświadczyć na wielkim ekranie czegoś więcej niż film i niezmiernie mnie cieszy, że będziemy mogli to przeżyć co wtorek w Multikinach w całej Polsce" - podkreśla Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny MDAG.
"Ucieczka do natury" - recepta na udaną jesień
Za to w październiku filmy dokumentalne zabiorą widownię w podróż do natury, żeby osłodzić coraz krótsze dni i jesienną aurę. Ten rodzaj filmów każdego roku przyciąga szczególną uwagę polskiej publiczności w czasie festiwalu Millennium Docs Against Gravity. Widownia cyklu "Kino dokumentalne" będzie miała okazję zobaczyć zarówno fascynujące poszukiwania pantery śnieżnej w filmie "Duch śniegów" (6 października) wybitnego reżysera i fotografa Vincenta Muniera, jak i przedpremierowo jego najnowsze dzieło, które przed ekrany we Francji ściągnęło ponad milion widzów - "Pieśni lasu" (13 października). To piękna opowieść o trzech pokoleniach - dziadku, ojcu i synu, którzy wyruszają wspólnie do prastarego francuskiego lasu z aparatami fotograficznymi w poszukiwaniu rzadkich gatunków zwierząt.
Druga połowa października będzie poświęcona filmom o bliskich, codziennych i dających szczęście relacjach ze zwierzętami. W "Simonie" (20 października) poznajemy Simonę Kossak - wybitną badaczkę życia zwierząt, która postanowiła w dużej mierze opuścić świat ludzi i zamieszkać w puszczy, żeby walczyć o zachowanie jej w pierwotnym kształcie. W macedońskiej "Krainie miodu" (27 października), która szturmem podbiła serca publiczności na całym świecie, główna bohaterka nie tylko z szacunkiem zbiera miód, ale też odnajduje w pszczołach prawdziwe przyjaciółki.
MDAG i Multikino - współpraca, która musiała się wydarzyć
Współpraca Multikina z Millennium Docs Against Gravity to naturalne uzupełnieni oferty cyklów organizowanych przez sieć – "OFFowego Kina z Lotto" oraz "Kultowego Kina z Lotto".
"Cykl "Kino dokumentalne" w Multikinie to świetna okazja, by od września regularnie odkrywać świat z nowych perspektyw. Chcemy stworzyć przestrzeń dla wyjątkowych produkcji dokumentalnych i przybliżyć je szerszej publiczności. Dla wielu widzów będzie to także okazja, by po raz pierwszy zobaczyć te niezwykłe historie na wielkim ekranie. Mamy nadzieję, że wtorkowe seanse staną się stałym miejscem spotkań dla wszystkich, którzy są ciekawi świata i chcą poznawać go poprzez prawdziwe, poruszające historie." – wyjaśnia Agnieszka Siennicka, Dyrektor Działu Kontentu Filmowego i Alternatywnego w Multikinie.
Pokazy w ramach cyklu Kino dokumentalne we wrześniu i październiku:
Bilety na wrześniowe pokazy w ramach cyklu Kino dokumentalne są dostępne w kasach kin na stronie www.multikino oraz w aplikacji mobilnej. Szczegółowy repertuar jest dostępny na stronie www.multikino.pl
Informacja sponsorowana
Udostępnij
Facebook
X
Udostępnij
Skopiuj link
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Obserwuj nas na Google News
Dodaj Filmweb jako preferowane źródło w Google
Częściej zobaczysz nasze artykuły w wynikach wyszukiwania.