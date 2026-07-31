Kino drogi. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 19 sierpnia o godz. 20:00

Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa.
Seans pod hasłem "Poza horyzont" odbędzie się 19 sierpnia (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie. Jego motywem przewodnim będzie podróż - zarówno ta rzeczywista, związana z przemierzaniem przestrzeni, jak i metaforyczna, prowadząca w głąb ludzkiej psychiki.Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.