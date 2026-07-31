Newsy Filmy Kino drogi. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 19 sierpnia o godz. 20:00
Filmy

Kino drogi. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 19 sierpnia o godz. 20:00

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Kino+drogi.+Wybierz+film+na+pokaz+w+Iluzjonie+19+sierpnia+o+godz.+20%3A00-167843
Kino drogi. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 19 sierpnia o godz. 20:00
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa. 

Seans pod hasłem "Poza horyzont" odbędzie się 19 sierpnia (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie. Jego motywem przewodnim będzie podróż - zarówno ta rzeczywista, związana z przemierzaniem przestrzeni, jak i metaforyczna, prowadząca w głąb ludzkiej psychiki.Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.    

11
plakat filmu Easy Rider

1969
1h 34m

Dramat obyczajowy

USA

Dramat obyczajowy

Dwaj motocyklowi włóczędzy wyruszają w podróż przez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu dawnej, utraconej Ameryki - krainy wolności, niezależności i nieskrępowanego życia. Po drodze dołącza do nich ekscentryczny adwokat (Jack Nicholson), który szybko staje się częścią ich wyprawy, jednak ginie tragicznie podczas snu na jednym z biwaków. Bohaterowie nie odnajdują upragnionego raju – rozczarowują ich zarówno wspólnoty hippisowskie, jak i ucieczka w narkotyczne doświadczenia. Ich podróż, będąca początkowo wyrazem buntu i marzenia o wolności, prowadzi do gorzkiego finału. Dzięki niezapomnianej rockowej ścieżce dźwiękowej i autentycznemu portretowi Ameryki końca lat 60. film stał się głosem pokolenia. Ta opowieść o współczesnych rycerzach szos jest jednak nie tylko hymnem wolności, ale także zapisem rozczarowania i poczucia utraty ideałów. Na końcu pozostaje jedynie ulotne marzenie o niezależności.


11
plakat filmu Moje własne Idaho

My Own Private Idaho
1991
1h 42m

Melodramat

USA

Melodramat

Porzucony w dzieciństwie Mike (River Phoenix) desperacko próbuje odnaleźć swoją matkę. Wraz ze Scottem (Keanu Reeves) żyje na ulicach Portland, utrzymując się z pracy jako męska prostytutka. Choć obaj dzielą podobny los, ich motywacje są zupełnie inne – Mike szuka śladów utraconej rodziny, podczas gdy Scott, syn zamożnego biznesmena, traktuje uliczne życie jako formę buntu przeciwko ojcu i światu, z którego pochodzi. Przyjaciele wyruszają w podróż, która ma doprowadzić Mike’a do odnalezienia matki. Wędrówka staje się jednak dla nich czymś więcej – próbą zmierzenia się z własną tożsamością oraz pytaniem o to, gdzie naprawdę jest ich miejsce.


11
plakat filmu Paryż, Teksas

Paris, Texas
1984
2h 27m

Dramat

Francja

Wielka Brytania

RFN

Dramat

Na teksańskiej pustyni, niedaleko granicy z Meksykiem, pojawia się samotny mężczyzna. Nielegalnie przekroczył granicę i od wielu dni błąka się po bezdrożach, aż w końcu dociera do pierwszej amerykańskiej osady, gdzie z wyczerpania traci przytomność. Wkrótce okazuje się, że cierpi na amnezję – nie pamięta, kim jest ani skąd pochodzi. Dzięki dokumentom znalezionym przy mężczyźnie lekarze odnajdują Walta, mieszkańca Los Angeles. Ten ze zdumieniem rozpoznaje w pacjencie swojego starszego brata Travisa, który cztery lata wcześniej bez wyjaśnienia porzucił żonę i małego syna, a następnie zniknął bez śladu. Teraz obaj mężczyźni muszą zmierzyć się z przeszłością i tajemnicami, które doprowadziły do dramatycznego rozstania.


11
plakat filmu Prosta historia

The Straight Story
1999
1h 52m

Dramat obyczajowy

Francja

USA

Wielka Brytania

Dramat obyczajowy

Film opowiada o sześciotygodniowej odysei Alvina Straighta, który postanawia pojednać się z ciężko chorym bratem. Mężczyźni nie rozmawiali ze sobą od ponad dekady. Pozbawiony prawa jazdy i zmagający się ze słabym wzrokiem bohater nie ma wielu możliwości dotarcia do celu, dlatego wyrusza w podróż jedynym dostępnym mu środkiem transportu – niewielkim traktorem z przyczepą. Pokonuje blisko 300 mil lokalnymi drogami, przemierzając malownicze tereny Iowy i Wisconsin. Powolna podróż staje się dla Straighta okazją do refleksji i powrotu do najważniejszych momentów własnego życia. Niczym wędrujący Wilhelm Meister z powieści Goethego nie tyle zdobywa nowe doświadczenia, ile na nowo porządkuje te, które już przeżył. Niespieszne tempo pozwala mu podziwiać zmieniający się krajobraz, kontemplować zachody słońca i nawiązywać rozmowy z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Noce spędza tam, gdzie zastanie go zmrok – na skraju lasu, przy drodze lub pośród pól. W tej niezwykłej podróży Straight odzyskuje poczucie wolności. Żyje według własnego rytmu, z dala od pośpiechu codzienności, odkrywając, że czasem sama droga może być równie ważna jak cel, do którego prowadzi.


11
plakat filmu Tam, gdzie rosną poziomki

Smultronstället
1957
1h 31m

Dramat

Szwecja

Dramat

78-letni doktor Isak Borg (Victor Sjöström), emerytowany lekarz i profesor, od lat żyje w całkowitej izolacji. Jego samotność jest częściowo świadomym wyborem, ale wynika też z chłodnego, zdystansowanego charakteru, który utrudnia mu budowanie relacji z innymi ludźmi. Jedyną bliską osobą pozostaje pani Agda (Jullan Kindahl), wieloletnia gosposia, wobec której bohater odczuwa przywiązanie przypominające relację z zastępczą żoną. Borg wyrusza ze swojego domu w Sztokholmie do Lund, gdzie ma odebrać tytuł doktora honoris causa. W ostatniej chwili rezygnuje jednak z podróży samolotem i postanawia pokonać trasę samochodem, zamieniając przejazd w całodzienną wyprawę. Towarzyszy mu synowa Marianne (Ingrid Thulin), która przez ostatni miesiąc była jedną z nielicznych osób obecnych w jego życiu. Podczas podróży bohater zaczyna powracać myślami do przeszłości. Kolejne miejsca i spotkania uruchamiają wspomnienia z młodości, przywołując dawne miłości, utracone szanse i ludzi, którzy odegrali ważną rolę w jego życiu. Droga do Lund staje się dla Borga nie tylko fizyczną podróżą, lecz także bolesną i pełną refleksji konfrontacją z własną przeszłością.


11
plakat filmu Wszystko za życie

Into the Wild
2007
2h 28m

Biograficzny

Dramat

Przygodowy

USA

Biograficzny

Dramat

Przygodowy

Tuż po ukończeniu z wyróżnieniem Uniwersytetu Emory w 1990 roku 22-letni Christopher McCandless, przed którym rysowała się obiecująca przyszłość, podejmuje radykalną decyzję. Zrywa kontakty z rodziną, niszczy swoje dokumenty, przekazuje oszczędności na cele charytatywne i pod przybranym imieniem Alexander Supertramp wyrusza w podróż, która na zawsze odmieni jego życie. Historia tego młodego wędrowca uczyniła go symbolem dla wielu ludzi poszukujących wolności, sensu i życia poza utartymi schematami. Kim jednak naprawdę był Christopher McCandless? Odważnym idealistą, który odrzucił materializm współczesnego świata, czy naiwnym marzycielem, który przecenił własne możliwości? Zagubionym amerykańskim synem szukającym ucieczki od przeszłości czy tragiczną postacią próbującą odnaleźć równowagę między człowiekiem a naturą?


Powiązane artykuły Prosta historia

Zobacz wszystkie artykuły

Paryż, Teksas  (1984)

 Paryż, Teksas

Wszystko za życie  (2007)

 Wszystko za życie

Easy Rider  (1969)

 Easy Rider

Tam, gdzie rosną poziomki  (1957)

 Tam, gdzie rosną poziomki

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Oscary: Walka o międzynarodowy film roku rozpoczęta

2 komentarze
Filmy

Głębszy rezonans. Piątek na festiwalu

Seriale

Gdzie jesteście, Matthew Macfadyenie i Claire Foy? Tutaj

Filmy

John Legend zagra legendę ekranu

1 komentarz
VOD Inne Filmy

Netflix pozwany na kwotę 105 milionów dolarów

8 komentarzy
Filmy

Dwie konkurencyjne wersje remake'u "Koszmaru z ulicy Wiązów"!

13 komentarzy
VOD Filmy

Twórca "Dojrzewania" opowie o słynnej wyprawie

2 komentarze