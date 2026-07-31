Kino drogi. Wybierz film na pokaz w Iluzjonie 19 sierpnia o godz. 20:00

11 Easy Rider 1969 1h 34m Dramat obyczajowy Dennis Hopper USA Dramat obyczajowy Peter Fonda Dennis Hopper Dwaj motocyklowi włóczędzy wyruszają w podróż przez Stany Zjednoczone w poszukiwaniu dawnej, utraconej Ameryki - krainy wolności, niezależności i nieskrępowanego życia. Po drodze dołącza do nich ekscentryczny adwokat (Jack Nicholson), który szybko staje się częścią ich wyprawy, jednak ginie tragicznie podczas snu na jednym z biwaków. Bohaterowie nie odnajdują upragnionego raju – rozczarowują ich zarówno wspólnoty hippisowskie, jak i ucieczka w narkotyczne doświadczenia. Ich podróż, będąca początkowo wyrazem buntu i marzenia o wolności, prowadzi do gorzkiego finału. Dzięki niezapomnianej rockowej ścieżce dźwiękowej i autentycznemu portretowi Ameryki końca lat 60. film stał się głosem pokolenia. Ta opowieść o współczesnych rycerzach szos jest jednak nie tylko hymnem wolności, ale także zapisem rozczarowania i poczucia utraty ideałów. Na końcu pozostaje jedynie ulotne marzenie o niezależności.

11 Moje własne Idaho My Own Private Idaho 1991 1h 42m Melodramat Gus Van Sant USA Melodramat River Phoenix Keanu Reeves Porzucony w dzieciństwie Mike (River Phoenix) desperacko próbuje odnaleźć swoją matkę. Wraz ze Scottem (Keanu Reeves) żyje na ulicach Portland, utrzymując się z pracy jako męska prostytutka. Choć obaj dzielą podobny los, ich motywacje są zupełnie inne – Mike szuka śladów utraconej rodziny, podczas gdy Scott, syn zamożnego biznesmena, traktuje uliczne życie jako formę buntu przeciwko ojcu i światu, z którego pochodzi. Przyjaciele wyruszają w podróż, która ma doprowadzić Mike’a do odnalezienia matki. Wędrówka staje się jednak dla nich czymś więcej – próbą zmierzenia się z własną tożsamością oraz pytaniem o to, gdzie naprawdę jest ich miejsce.

11 Paryż, Teksas Paris, Texas 1984 2h 27m Dramat Wim Wenders Francja Wielka Brytania RFN Dramat Harry Dean Stanton Dean Stockwell Na teksańskiej pustyni, niedaleko granicy z Meksykiem, pojawia się samotny mężczyzna. Nielegalnie przekroczył granicę i od wielu dni błąka się po bezdrożach, aż w końcu dociera do pierwszej amerykańskiej osady, gdzie z wyczerpania traci przytomność. Wkrótce okazuje się, że cierpi na amnezję – nie pamięta, kim jest ani skąd pochodzi. Dzięki dokumentom znalezionym przy mężczyźnie lekarze odnajdują Walta, mieszkańca Los Angeles. Ten ze zdumieniem rozpoznaje w pacjencie swojego starszego brata Travisa, który cztery lata wcześniej bez wyjaśnienia porzucił żonę i małego syna, a następnie zniknął bez śladu. Teraz obaj mężczyźni muszą zmierzyć się z przeszłością i tajemnicami, które doprowadziły do dramatycznego rozstania.

11 Prosta historia The Straight Story 1999 1h 52m Dramat obyczajowy David Lynch Francja USA Wielka Brytania Dramat obyczajowy Richard Farnsworth Sissy Spacek Film opowiada o sześciotygodniowej odysei Alvina Straighta, który postanawia pojednać się z ciężko chorym bratem. Mężczyźni nie rozmawiali ze sobą od ponad dekady. Pozbawiony prawa jazdy i zmagający się ze słabym wzrokiem bohater nie ma wielu możliwości dotarcia do celu, dlatego wyrusza w podróż jedynym dostępnym mu środkiem transportu – niewielkim traktorem z przyczepą. Pokonuje blisko 300 mil lokalnymi drogami, przemierzając malownicze tereny Iowy i Wisconsin. Powolna podróż staje się dla Straighta okazją do refleksji i powrotu do najważniejszych momentów własnego życia. Niczym wędrujący Wilhelm Meister z powieści Goethego nie tyle zdobywa nowe doświadczenia, ile na nowo porządkuje te, które już przeżył. Niespieszne tempo pozwala mu podziwiać zmieniający się krajobraz, kontemplować zachody słońca i nawiązywać rozmowy z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Noce spędza tam, gdzie zastanie go zmrok – na skraju lasu, przy drodze lub pośród pól. W tej niezwykłej podróży Straight odzyskuje poczucie wolności. Żyje według własnego rytmu, z dala od pośpiechu codzienności, odkrywając, że czasem sama droga może być równie ważna jak cel, do którego prowadzi.

11 Tam, gdzie rosną poziomki Smultronstället 1957 1h 31m Dramat Ingmar Bergman Szwecja Dramat Victor Sjöström Bibi Andersson 78-letni doktor Isak Borg (Victor Sjöström), emerytowany lekarz i profesor, od lat żyje w całkowitej izolacji. Jego samotność jest częściowo świadomym wyborem, ale wynika też z chłodnego, zdystansowanego charakteru, który utrudnia mu budowanie relacji z innymi ludźmi. Jedyną bliską osobą pozostaje pani Agda (Jullan Kindahl), wieloletnia gosposia, wobec której bohater odczuwa przywiązanie przypominające relację z zastępczą żoną. Borg wyrusza ze swojego domu w Sztokholmie do Lund, gdzie ma odebrać tytuł doktora honoris causa. W ostatniej chwili rezygnuje jednak z podróży samolotem i postanawia pokonać trasę samochodem, zamieniając przejazd w całodzienną wyprawę. Towarzyszy mu synowa Marianne (Ingrid Thulin), która przez ostatni miesiąc była jedną z nielicznych osób obecnych w jego życiu. Podczas podróży bohater zaczyna powracać myślami do przeszłości. Kolejne miejsca i spotkania uruchamiają wspomnienia z młodości, przywołując dawne miłości, utracone szanse i ludzi, którzy odegrali ważną rolę w jego życiu. Droga do Lund staje się dla Borga nie tylko fizyczną podróżą, lecz także bolesną i pełną refleksji konfrontacją z własną przeszłością.

11 Wszystko za życie Into the Wild 2007 2h 28m Biograficzny Dramat Przygodowy Sean Penn USA Biograficzny Dramat Przygodowy Emile Hirsch Vince Vaughn Tuż po ukończeniu z wyróżnieniem Uniwersytetu Emory w 1990 roku 22-letni Christopher McCandless, przed którym rysowała się obiecująca przyszłość, podejmuje radykalną decyzję. Zrywa kontakty z rodziną, niszczy swoje dokumenty, przekazuje oszczędności na cele charytatywne i pod przybranym imieniem Alexander Supertramp wyrusza w podróż, która na zawsze odmieni jego życie. Historia tego młodego wędrowca uczyniła go symbolem dla wielu ludzi poszukujących wolności, sensu i życia poza utartymi schematami. Kim jednak naprawdę był Christopher McCandless? Odważnym idealistą, który odrzucił materializm współczesnego świata, czy naiwnym marzycielem, który przecenił własne możliwości? Zagubionym amerykańskim synem szukającym ucieczki od przeszłości czy tragiczną postacią próbującą odnaleźć równowagę między człowiekiem a naturą?

Seans pod hasłem "Poza horyzont" odbędzie sięJego motywem przewodnim będzie podróż - zarówno ta rzeczywista, związana z przemierzaniem przestrzeni, jak i metaforyczna, prowadząca w głąb ludzkiej psychiki.Film z największą ilością głosów poznamy już na początku przyszłego tygodnia. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.