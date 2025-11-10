Kino w dobie sztucznej inteligencji – przegląd czasopisma "Ekrany" w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym/FINA

Sztuczna inteligencja (AI) jako (współ)twórca i bohater filmu, możliwości technologiczne, jakie z sobą niesie i niebezpieczeństwa z nią związane – te kwestie będą przewijać się podczas pokazów i rozmów w ramach nowego, jesiennego/listopadowego przeglądu czasopisma "Ekrany" w FINA. Kino w dobie sztucznej inteligencji – od 12 do 21 listopada w sali Ziemia Obiecana na Wałbrzyskiej 3/5.
Na przełomie XX i XXI wieku wyobraźnię filmowców i widzów rozpalała cyfrowa rewolucja: coraz bardziej zaawansowane efekty komputerowe redefiniowały to, czym może być kino – od pierwszych w pełni cyfrowych bohaterów po całe światy wygenerowane wirtualnie. Dla filmowego medium okazało się to jednak tylko kolejną (r)ewolucją. Dziś podobnie intensywne emocje budzi sztuczna inteligencja (AI), której obecność w procesach produkcyjnych, postprodukcyjnych i narracyjnych staje się coraz bardziej widoczna. Kino w dobie sztucznej inteligencji
– jesienny przegląd pod patronatem czasopisma "Ekrany" – w trakcie czterech wieczorów próbuje te relacje przybliżyć i pokazać z różnych perspektyw. Dwa pokazy będą przyczynkiem do dyskusji nad obecnością AI we współczesnym pejzażu filmowym (modele językowe jako współscenarzyści, syntezatory mowy, technologia deepfake). Kolejne tytuły to klasyczne przykłady reprezentacji sztucznej inteligencji na ekranie oraz kamienie milowe cyfrowych efektów wizualnych, będących niegdyś takim samym novum, co dziś efekty współpracy człowieka i AI.
I tak 12 listopada o godz. 18.00
pokażemy "Czy maszyny śnią o śmierci?"
(2024) Piotra Winiewicza
– eksperymentalny mockument, który łączy refleksję filozoficzną z formalną prowokacją. Film powstał z udziałem generatywnego modelu sztucznej inteligencji, współtworzącego scenariusz i strukturę narracyjną inspirowaną kinem Wernera Herzoga
. Efektem tego jest dzieło na pograniczu dokumentu, eseju i pastiszu, w którym granica między ludzką a maszynową sprawczością zostaje celowo zatarta. Po filmie rozmowa Kamila Kalbarczyka z Jackiem Nagłowskim, producentem, reżyserem i twórcą nowych mediów zajmującym się zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją. 14 listopada o godz. 18.00
zapraszamy na poprzedzony filmoznawczą prelekcją Kamila Kalbarczyka "Park Jurajski"
(1993) Stevena Spielberga
, film pionierski jako pierwszy na taką skalę wykorzystujący cyfrową animację CGI i symboliczne otwarcie nowego etapu w historii kina, gdy obraz nie rejestruje rzeczywistości, tylko ją generuje. 19 listopada o godz. 18.00
pokażemy "Ghost in the Shell"
(1995) Mamoru Oshii
, futurystyczną, cyberpunkową wizję świata, w którym granica między ludźmi a maszynami stała się płynna. To jedno z najważniejszych osiągnięć anime i zarazem klasyk światowego kina science fiction, do dziś pozostaje jednym z kluczowych filmów w kontekście rozważań o reprezentacji AI na ekranie. Seans poprzedzi prelekcja filmoznawcy Remigiusza Różańskiego.
Przegląd Kino w dobie sztucznej inteligencji
zakończy 21 listopada o godz. 18.00
pokaz filmu "Skradzione ciało"
(2023) Sophie Compton
i Reubena Hamlyna
. To trzymający w napięciu dokument o konsekwencjach nadużyć technologii deepfake zrealizowany przy użyciu tej technologii. Dzięki temu Skradzione ciało zyskuje podwójną perspektywę: jest zarówno świadectwem, jak i analizą nowego rodzaju przemocy wizualnej. Film wpisuje się tym samym w szerszą debatę o wpływie AI na codzienne doświadczenie i o tym, jak technologia wkracza w najbardziej wrażliwe sfery życia. Po seansie rozmowa Kamila Kalbarczyka z Adą Florentyną Pawlak, antropolożką technologii specjalizującą się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu.
Wstęp na wszystkie pokazy jest wolny.
