Kinowe przeboje w Polsat Box Go. Co warto zobaczyć?

Wywrotowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie, śmieszno-straszna opowieść o trudach macierzyństwa, nagradzany pastisz kina szpiegowskiego, thriller polskiego reżysera z hollywoodzką obsadą, a także tragikomedia o niedolach współczesnego kapitalizmu - to wszystko znajdziecie w tym miesiącu w serwisie Polsat Box Go. Oto nasze filmowe rekomendacje. Getty Images © Jesse Grant/2026GG
Jeśli kochacie ekranowe pościgi, strzelaniny i pogonie, Polsat Box Go
przygotował dla Was kolekcję Jasona Bourne'a
. Na początku XXI wieku inspirowana powieściami Roberta Ludluma
seria odmieniła gatunek kina akcji, wnosząc do niego surowy, brudny realizm oraz nowoczesne zabiegi formalne (prowadzona z ręki kamera, dynamiczny, gorączkowy montaż). Z odtwórcy głównej roli Matta Damona
uczyniła z kolei jednego z czołowych hollywoodzkich twardzieli. Grany przez laureata Oscara Bourne
to cierpiący na amnezję rządowy zabójca, który odkrywa, że stare grzechy mają długie cienie. Aby przetrwać, bohater będzie musiał stawić czoła nie tylko swojej mrocznej przeszłości, ale i szeregowi nasłanych przez CIA zbirów.
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