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Kinowe przeboje w Polsat Box Go. Co warto zobaczyć?

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Kinowe przeboje w Polsat Box Go. Co warto zobaczyć?
źródło: Materiały prasowe

Wywrotowa komedia romantyczna w gwiazdorskiej obsadzie, śmieszno-straszna opowieść o trudach macierzyństwa, nagradzany pastisz kina szpiegowskiego, thriller polskiego reżysera z hollywoodzką obsadą, a także tragikomedia o niedolach współczesnego kapitalizmu - to wszystko znajdziecie w tym miesiącu w serwisie Polsat Box Go. Oto nasze filmowe rekomendacje.

plakat filmu Drama

The Drama
2026
1h 45m

Komedia

Dramat

Romans

USA

Komedia

Dramat

Romans

"Drama" stała się jednym z najbardziej dyskutowanych filmów minionej wiosny. Dzieło Kristoffera Borgliego to przewrotne, prowokujące love story wywracające do góry nogami gatunek komedii romantycznej. Grani przez Zendayę i Roberta Pattinsona Emma i Charlie są młodzi, atrakcyjni i wydają się stworzeni dla siebie. Zbliżający się ślub miał być zwieńczeniem ich uczucia. Tuż przed ceremonią na jaw wychodzi jednak sekret z przeszłości przyszłej panny młodej. Rewelacje rzucają cień na ich relację i zmuszają narzeczonego do odpowiedzi na pytanie, czy prawdziwe uczucie potrafi przezwyciężyć szok i niepewność. Być może nie chodzi o wybaczenie, lecz o pogodzenie się z tym, że ukochana osoba jest kimś innym, niż dotąd się wydawało. To, co początkowo wydaje się absurdalne, może okazać się zarówno zabawne, jak i śmiertelnie niebezpieczne.


plakat filmu Kopnęłabym cię, gdybym mogła

If I Had Legs I'd Kick You
2025
1h 53m

Czarna komedia

USA

Czarna komedia

Czarna komedia "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" miała światową premierę na festiwalu w Berlinie, gdzie spotkała się z gorącym przyjęciem publiczności. Odtwórczyni głównej Rose Byrne opuściła stolicę Niemiec ze Srebrnym Niedźwiedziem za główną rolę, by w kolejnych miesiącach zdobyć również m.in. Złoty Glob i nominację do Oscara. Grana przez australijską aktorkę młoda matka Linda próbuje sprostać wszystkim obowiązkom, choć każdy kolejny dzień wystawia jej cierpliwość na próbę. Opieka nad wymagającą córką, nieobecny mąż, przytłaczająca praca i kolejne przeciwności sprawiają, że bohaterka balansuje między rutyną a całkowitym chaosem. Nawet terapeuta i wszechobecna biurokracja nie ułatwiają jej życia. Zwykłe problemy stopniowo zamieniają się w surrealistyczny koszmar, a narastająca frustracja sprawia, że Linda najchętniej rozprawiłaby się ze wszystkim, co staje jej na drodze.


04.jpg Getty Images © Jesse Grant/2026GG


plakat filmu Tajny agent

O agente secreto
2025
2h 38m

Thriller

Brazylia

Francja

Holandia

Niemcy

Thriller

"Tajny agent" rozpoczął swój triumfalny marsz przez kolejne gale nagród od zeszłorocznego festiwalu w Cannes, gdzie zdobył statuetki za reżyserię i rolę męską. Nominowany do Oscara w czterech kategoriach film Klebera Mendonçy Filho ("Aquarius") to przewrotny szpiegowski dreszczowiec, którego akcja rozgrywa się w latach 70. w Brazylii pod rządami wojskowej dyktatury. Ceniony naukowiec Marcelo (znany z "Narcos" Wagner Moura) wraca do rodzinnego Recife, chcąc zapewnić bezpieczeństwo swojemu synowi. Miasto pogrąża się w chaosie - podczas karnawału dochodzi do serii tajemniczych zgonów, na plaży odnaleziono rekina z ludzkimi szczątkami, a w okolicy pojawiają się płatni zabójcy. Marcelo, który przed laty naraził się groźnemu gangsterowi, musi się ukrywać, bo jego życie wisi na włosku. W Polsat Box Go od 19 czerwca.



plakat filmu Dobry chłopiec

The Good Boy
2025
1h 50m

Thriller

Polska

Wielka Brytania

Thriller

Na planie "Dobrego chłopca" Janowi Komasie udało się zebrać imponującą obsadę: współtwórcę i gwiazdę "Dojrzewania" Stephena Grahama, nominowaną do Oscara Andreę Riseborough oraz znanego ze "Strefy gangsterów" Ansona Boona. Ten ostatni wciela się w 19-letniego Tommy'ego, który prowadzi beztroskie życie pełne używek i agresji. Wszystko zmienia się, gdy pewnej nocy chłopak zostaje uprowadzony przez tajemniczego Chrisa. Po przebudzeniu w odizolowanym domu bohater odkrywa, że stał się częścią osobliwej rodzinnej układanki. Chris i jego żona Kathryn postanawiają "naprawić" chłopaka, stosując osobliwe metody wychowawcze. Tak rozpoczyna się przewrotna, rozegrana na styku dreszczowca i czarnej komedii historia o granicach wolności i kontroli. Propozycja dla fanów "Mechanicznej pomarańczy" Kubricka oraz "Kła" Yorgosa Lanthimosa. W Polsat Box Go od 19 czerwca.



plakat filmu Anioł stróż

Good Fortune
2025
1h 38m

Fantasy

Komedia

USA

Fantasy

Komedia

Komedia "Anioł stróż" to reżyserski debiut cenionego amerykańskiego komika Aziza Ansariego ("Parks and Recreation"). Głównym bohaterem tej wariacji na temat klasycznego "Tego wspaniałego życia" jest Arj (Ansari) - zapracowany młody mężczyzna zmagający się z kłopotami finansowymi.  Z zazdrością spogląda on na bogatego Jeffa (Seth Rogen), który mieszka w okazałej willi i nie musi martwić się o pieniądze. Życie obydwu zmienia się, gdy początkujący anioł Gabriel (zaskakująca rola Keanu Reevesa) postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Wysłannik niebios zamienia ich miejscami, dając Arjowi bogactwo, a Jeffowi - codzienne troski zwykłych ludzi. Za swoją samowolę Gabriel zostaje ukarany utratą skrzydeł i zesłaniem na Ziemię. Aby odzyskać dawną pozycję, musi nakłonić obu mężczyzn do dobrowolnego powrotu do poprzedniego życia. Jeff nie ma z tym problemu, lecz Arj nie zamierza rezygnować z nowo zdobytego szczęścia.



Jeśli kochacie ekranowe pościgi, strzelaniny i pogonie, Polsat Box Go przygotował dla Was kolekcję Jasona Bourne'a. Na początku XXI wieku inspirowana powieściami Roberta Ludluma seria odmieniła gatunek kina akcji, wnosząc do niego surowy, brudny realizm oraz nowoczesne zabiegi formalne (prowadzona z ręki kamera, dynamiczny, gorączkowy montaż). Z odtwórcy głównej roli Matta Damona uczyniła z kolei jednego z czołowych hollywoodzkich twardzieli. Grany przez laureata Oscara Bourne to cierpiący na amnezję rządowy zabójca, który odkrywa, że stare grzechy mają długie cienie. Aby przetrwać, bohater będzie musiał stawić czoła nie tylko swojej mrocznej przeszłości, ale i szeregowi nasłanych przez CIA zbirów. 
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