Newsy Kinowe zaduszki. Wybierz film na pokaz Filmwebu w Iluzjonie 28 października o godz. 20:00
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Kinowe zaduszki. Wybierz film na pokaz Filmwebu w Iluzjonie 28 października o godz. 20:00

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/Kinowe+zaduszki.+Wybierz+film+na+pokaz+Filmwebu+w+Iluzjonie+28+pa%C5%BAdziernika+o+godz.+20%3A00-168929
Kinowe zaduszki. Wybierz film na pokaz Filmwebu w Iluzjonie 28 października o godz. 20:00
Filmweb, Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny oraz stołeczne Kino Iluzjon zapraszają na kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie". Tradycyjnie to Wy zadecydujecie o tym, który film zostanie wyświetlony w ramach wydarzenia. Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie, którą umieściliśmy na dole newsa. 

Seans pod hasłem "Filmowe zaduszki" odbędzie się 28 października (środa) o godz. 20:00 w Iluzjonie. Jego motywem przewodnim będzie żałoba - doświadczenie straty oraz próby odnalezienia się w świecie, w którym zabrakło ukochanej osoby. Film z największą ilością głosów poznamy już w środę. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.      

plakat filmu Między piekłem a niebem

What Dreams May Come
1998
1h 53m

Fantasy

Melodramat

Nowa Zelandia

USA

Fantasy

Melodramat

Po śmierci dzieci w wypadku samochodowym Chris Nielsen (Robin Williams) próbuje pomóc pogrążonej w rozpaczy żonie Annie (Annabella Sciorra). Kiedy sam ginie w kolejnym wypadku, trafia do niezwykłego świata zbudowanego z obrazów i wspomnień ukochanej. Wkrótce odkrywa, że Annie, nie mogąc pogodzić się z jego śmiercią, popełniła samobójstwo i trafiła do piekła. Chris postanawia odnaleźć żonę i sprowadzić ją z powrotem. Rozpoczyna wędrówkę przez niezwykłe zaświaty, w której musi zmierzyć się z własnymi lękami i pytaniem, czy miłość może pokonać śmierć.


plakat filmu Trzy kolory: Niebieski

Trois couleurs Bleu
1993
1h 40m

Psychologiczny

Melodramat

Francja

Polska

Szwajcaria

Psychologiczny

Melodramat

Jeden z najbardziej znanych filmów w dorobku Krzysztofa Kieślowskiego. Julie (Juliette Binoche) traci w wypadku samochodowym męża Patrice’a, wybitnego kompozytora, oraz jedyną córkę. Nie potrafiąc pogodzić się ze stratą, postanawia całkowicie odciąć się od przeszłości. Przeprowadza się do Paryża, zaczyna żyć anonimowo i unika wszelkich emocjonalnych więzi. Jej izolację próbuje przerwać Olivier, przyjaciel i asystent zmarłego kompozytora, który chce dokończyć jego niedokończony koncert. Gdy Julie odkrywa, że mąż miał romans i drugą rodzinę, jej próba ucieczki od przeszłości zostaje wystawiona na próbę. Ważną rolę w filmie odgrywa muzyka Zbigniewa Preisnera, która jest nie tylko ilustracją wydarzeń, ale integralnym elementem fabuły.


plakat filmu Nie oglądaj się teraz

Don't Look Now
1973
1h 50m

Horror

Psychologiczny

Wielka Brytania

Włochy

Horror

Psychologiczny

John, angielski konserwator zabytków, przyjeżdża wraz z żoną do ponurej, chłodnej Wenecji. Małżonkowie próbują uporać się ze śmiercią córki, ale ich żałobę zaczynają komplikować niepokojące wydarzenia i trudne do wyjaśnienia przeczucia. Przełomem okazuje się spotkanie z dwiema ekscentrycznymi siostrami. Jedna z nich, niewidoma, twierdzi, że nawiązała kontakt ze zmarłą dziewczynką, i ostrzega Johna przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Sceptyczny mężczyzna ignoruje jej słowa, jednak kolejne wydarzenia sprawiają, że granica między rzeczywistością a światem nadprzyrodzonym zaczyna się zacierać.


plakat filmu Pokój syna

La stanza del figlio
2001
1h 39m

Dramat

Francja

Włochy

Dramat

Złota Palma festiwalu w Cannes w 2001 roku. Spokojne życie włoskiej rodziny zostaje nagle przerwane przez tragiczną śmierć syna. Najmocniej przeżywa ją ojciec, psychoanalityk, który próbuje znaleźć logiczne wyjaśnienie tragedii i zrozumieć, czy można było jej uniknąć. Winą za śmierć syna obarcza pacjenta, przez którego został pilnie wezwany w dniu wypadku. Rodzina pogrąża się w żałobie, z której pomaga jej wyjść Arianna, była dziewczyna zmarłego. Czy bliscy zdołają pogodzić się ze stratą i odbudować życie po tragedii?


plakat filmu Stań przy mnie

Stand by Me
1986
1h 29m

Familijny

Dramat

USA

Familijny

Dramat

Adaptacja opowiadania Stephena Kinga pt. "Ciało". Czterech nastolatków – Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) i Vern (Jerry O’Connell) – dorasta razem w fikcyjnym miasteczku Castle Rock w Oregonie. Pewnego dnia Vern dowiaduje się, że starsi chłopcy znaleźli przy torach zwłoki zaginionego rówieśnika, ale nie powiadomili policji. Przyjaciele postanawiają odnaleźć ciało na własną rękę, licząc na sławę. Wyprawa, która miała być wielką przygodą, staje się dla nich doświadczeniem zmieniającym ich spojrzenie na przyjaźń, dorastanie i własne miejsce w świecie.


plakat filmu Zwyczajni ludzie

Ordinary People
1980
2h 4m

Dramat

USA

Dramat

Nagrodzony 4 Oscarami - w tym dla najlepszego filmu roku - debiut reżyserski Roberta Redforda. Calvin (Donald Sutherland) i Beth (Mary Tyler Moore) Jarettowie prowadzą spokojne życie i wspólnie wychowują dwóch synów. Podczas wakacji nad jeziorem Michigan starszy z chłopców ginie w wypadku na łodzi. Młodszy, Conrad (Timothy Hutton), nie potrafi poradzić sobie ze śmiercią brata i po nieudanej próbie samobójczej trafia pod opiekę psychiatry (Judd Hirsch). Terapia wymaga zaangażowania całej rodziny, która sama nie potrafi jednak uporać się z żałobą i poczuciem winy. Czy Calvin i Beth zdołają pomóc synowi, a jednocześnie odbudować rodzinę, której więzi zostały zerwane przez tragedię?

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