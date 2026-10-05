Kinowe zaduszki. Wybierz film na pokaz Filmwebu w Iluzjonie 28 października o godz. 20:00

Między piekłem a niebem What Dreams May Come 1998 1h 53m Fantasy Melodramat Vincent Ward Nowa Zelandia USA Fantasy Melodramat Robin Williams Cuba Gooding Jr. Po śmierci dzieci w wypadku samochodowym Chris Nielsen (Robin Williams) próbuje pomóc pogrążonej w rozpaczy żonie Annie (Annabella Sciorra). Kiedy sam ginie w kolejnym wypadku, trafia do niezwykłego świata zbudowanego z obrazów i wspomnień ukochanej. Wkrótce odkrywa, że Annie, nie mogąc pogodzić się z jego śmiercią, popełniła samobójstwo i trafiła do piekła. Chris postanawia odnaleźć żonę i sprowadzić ją z powrotem. Rozpoczyna wędrówkę przez niezwykłe zaświaty, w której musi zmierzyć się z własnymi lękami i pytaniem, czy miłość może pokonać śmierć.

Trzy kolory: Niebieski Trois couleurs Bleu 1993 1h 40m Psychologiczny Melodramat Krzysztof Kieślowski Francja Polska Szwajcaria Psychologiczny Melodramat Juliette Binoche Benoît Régent Jeden z najbardziej znanych filmów w dorobku Krzysztofa Kieślowskiego. Julie (Juliette Binoche) traci w wypadku samochodowym męża Patrice’a, wybitnego kompozytora, oraz jedyną córkę. Nie potrafiąc pogodzić się ze stratą, postanawia całkowicie odciąć się od przeszłości. Przeprowadza się do Paryża, zaczyna żyć anonimowo i unika wszelkich emocjonalnych więzi. Jej izolację próbuje przerwać Olivier, przyjaciel i asystent zmarłego kompozytora, który chce dokończyć jego niedokończony koncert. Gdy Julie odkrywa, że mąż miał romans i drugą rodzinę, jej próba ucieczki od przeszłości zostaje wystawiona na próbę. Ważną rolę w filmie odgrywa muzyka Zbigniewa Preisnera, która jest nie tylko ilustracją wydarzeń, ale integralnym elementem fabuły.

Nie oglądaj się teraz Don't Look Now 1973 1h 50m Horror Psychologiczny Nicolas Roeg Wielka Brytania Włochy Horror Psychologiczny Julie Christie Donald Sutherland John, angielski konserwator zabytków, przyjeżdża wraz z żoną do ponurej, chłodnej Wenecji. Małżonkowie próbują uporać się ze śmiercią córki, ale ich żałobę zaczynają komplikować niepokojące wydarzenia i trudne do wyjaśnienia przeczucia. Przełomem okazuje się spotkanie z dwiema ekscentrycznymi siostrami. Jedna z nich, niewidoma, twierdzi, że nawiązała kontakt ze zmarłą dziewczynką, i ostrzega Johna przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Sceptyczny mężczyzna ignoruje jej słowa, jednak kolejne wydarzenia sprawiają, że granica między rzeczywistością a światem nadprzyrodzonym zaczyna się zacierać.

Pokój syna La stanza del figlio 2001 1h 39m Dramat Nanni Moretti Francja Włochy Dramat Nanni Moretti Laura Morante Złota Palma festiwalu w Cannes w 2001 roku. Spokojne życie włoskiej rodziny zostaje nagle przerwane przez tragiczną śmierć syna. Najmocniej przeżywa ją ojciec, psychoanalityk, który próbuje znaleźć logiczne wyjaśnienie tragedii i zrozumieć, czy można było jej uniknąć. Winą za śmierć syna obarcza pacjenta, przez którego został pilnie wezwany w dniu wypadku. Rodzina pogrąża się w żałobie, z której pomaga jej wyjść Arianna, była dziewczyna zmarłego. Czy bliscy zdołają pogodzić się ze stratą i odbudować życie po tragedii?

Stań przy mnie Stand by Me 1986 1h 29m Familijny Dramat Rob Reiner USA Familijny Dramat Wil Wheaton River Phoenix Adaptacja opowiadania Stephena Kinga pt. "Ciało". Czterech nastolatków – Gordie (Wil Wheaton), Chris (River Phoenix), Teddy (Corey Feldman) i Vern (Jerry O’Connell) – dorasta razem w fikcyjnym miasteczku Castle Rock w Oregonie. Pewnego dnia Vern dowiaduje się, że starsi chłopcy znaleźli przy torach zwłoki zaginionego rówieśnika, ale nie powiadomili policji. Przyjaciele postanawiają odnaleźć ciało na własną rękę, licząc na sławę. Wyprawa, która miała być wielką przygodą, staje się dla nich doświadczeniem zmieniającym ich spojrzenie na przyjaźń, dorastanie i własne miejsce w świecie.

Zwyczajni ludzie Ordinary People 1980 2h 4m Dramat Robert Redford USA Dramat Donald Sutherland Mary Tyler Moore Nagrodzony 4 Oscarami - w tym dla najlepszego filmu roku - debiut reżyserski Roberta Redforda. Calvin (Donald Sutherland) i Beth (Mary Tyler Moore) Jarettowie prowadzą spokojne życie i wspólnie wychowują dwóch synów. Podczas wakacji nad jeziorem Michigan starszy z chłopców ginie w wypadku na łodzi. Młodszy, Conrad (Timothy Hutton), nie potrafi poradzić sobie ze śmiercią brata i po nieudanej próbie samobójczej trafia pod opiekę psychiatry (Judd Hirsch). Terapia wymaga zaangażowania całej rodziny, która sama nie potrafi jednak uporać się z żałobą i poczuciem winy. Czy Calvin i Beth zdołają pomóc synowi, a jednocześnie odbudować rodzinę, której więzi zostały zerwane przez tragedię?

Seans pod hasłem "Filmowe zaduszki" odbędzie sięJego motywem przewodnim będzie żałoba - doświadczenie straty oraz próby odnalezienia się w świecie, w którym zabrakło ukochanej osoby. Film z największą ilością głosów poznamy już w środę. Wtedy też ruszy sprzedaż biletów.