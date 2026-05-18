Kinowy fenomen tego roku za chwilę trafi na YouTube. Czy "Iron Lung" będzie hitem Internetu?

Jedną z największych niespodzianek kinowych tego roku był zrobiony przez YouTubera Markipliera film "Iron Lung". Czy wkrótce stanie się też hitem Internetu?
Markiplier ogłasza internetową premierę filmu "Iron Lung" "Iron Lung"
to adaptacja gry wideo pod tym samym tytułem. Opowiada o skazańcu zmuszonym do pilotowania łodzi podwodnej przez ocean krwi na obcej planecie.
Film zrealizował YouTuber Markiplier
. Budżet produkcji zamknął w kwocie niespełna 4 milionów dolarów
. Co więcej, do kin na całym świecie trafił również jako projekt niezależny. Twórca przyznaje, że rozmawiał z wieloma hollywoodzkimi firmami i większość wyśmiała projekt nie wierząc, że YouTuber może nakręcić komercyjny hit. Ci zaś, którzy byli skłonni wziąć projekt, domagali się przejęcia nad nim twórczej kontroli, na co Markiplier
nie chciał się zgodzić.
Ostatecznie Markiplier
postawił na swoim. Okazało się, że ryzyko się opłacił. Obraz zarobił w kinach na całym świecie ponad 51 milionów dolarów.
Teraz Markiplier
jest w Cannes, gdzie ogłosił, że już wkrótce "Iron Lung" pojawi się na YouTubie
. Będzie tam dostępny do wypożyczenia już od 31 maja
. Twórca traktuje to jako "powrót do domu", ponieważ jako YouTuber wciąż czuje się mocno związany z tą platformą.
Zwiastun filmu "Iron Lung"