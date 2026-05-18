Newsy Filmy Kinowy fenomen tego roku za chwilę trafi na YouTube. Czy "Iron Lung" będzie hitem Internetu?
VOD / Filmy

Kinowy fenomen tego roku za chwilę trafi na YouTube. Czy "Iron Lung" będzie hitem Internetu?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kinowy+fenomen+tego+roku+za+chwil%C4%99+trafi+na+YouTube.+Czy+%22Iron+Lung%22+b%C4%99dzie+hitem+Internetu-166652
Kinowy fenomen tego roku za chwilę trafi na YouTube. Czy &quot;Iron Lung&quot; będzie hitem Internetu?
Jedną z największych niespodzianek kinowych tego roku był zrobiony przez YouTubera Markipliera film "Iron Lung". Czy wkrótce stanie się też hitem Internetu?

Markiplier ogłasza internetową premierę filmu "Iron Lung"



"Iron Lung" to adaptacja gry wideo pod tym samym tytułem. Opowiada o skazańcu zmuszonym do pilotowania łodzi podwodnej przez ocean krwi na obcej planecie.


Film zrealizował YouTuber Markiplier. Budżet produkcji zamknął w kwocie niespełna 4 milionów dolarów. Co więcej, do kin na całym świecie trafił również jako projekt niezależny. Twórca przyznaje, że rozmawiał z wieloma hollywoodzkimi firmami i większość wyśmiała projekt nie wierząc, że YouTuber może nakręcić komercyjny hit. Ci zaś, którzy byli skłonni wziąć projekt, domagali się przejęcia nad nim twórczej kontroli, na co Markiplier nie chciał się zgodzić.

Ostatecznie Markiplier postawił na swoim. Okazało się, że ryzyko się opłacił. Obraz zarobił w kinach na całym świecie ponad 51 milionów dolarów.

Teraz Markiplier jest w Cannes, gdzie ogłosił, że już wkrótce "Iron Lung" pojawi się na YouTubie. Będzie tam dostępny do wypożyczenia już od 31 maja. Twórca traktuje to jako "powrót do domu", ponieważ jako YouTuber wciąż czuje się mocno związany z tą platformą.

Zwiastun filmu "Iron Lung"




Powiązane artykuły Iron Lung

Iron Lung  (2026)

 Iron Lung

Iron Lung  (2022)

 Iron Lung

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

Znamy laureatów XXIX Konkursu o Nagrodę im. Krzysztofa Mętraka

Filmy

Nie żyje Ann Robinson, aktorka znana z "Wojny światów"

Filmy Box office

Box Office Świat: Król popu wiecznie zarabia. "Michael" lepszy od konkurencji

1 komentarz
Inne Festiwale i nagrody Filmy

Barbra Streisand nie pojawi się w Cannes. Miała odebrać honorową Złotą Palmę

1 komentarz
Inne Filmy

Javier Bardem ostro o światowych przywódcach i toksycznej męskości

21 komentarzy
Filmy

Cate Blanchett w filmie z kategorią X

7 komentarzy
Filmy

Nolan mówi o "Odysei": "Najbardziej ekstremalna wersja tej opowieści"

26 komentarzy