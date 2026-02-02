Kinowy hit "Jurassic World: Odrodzenie" już od jutra dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime

Uwielbiana przez widzów trylogia "Jurassic World" po trzech latach zyskuje kolejną odsłonę. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i Mahershala Ali. Film "Jurassic World: Odrodzenie" w reżyserii nagrodzonego statuetką BAFTA® Garetha Edwardsa będzie dostępny już od jutra, czyli od 3 lutego, wyłącznie w SkyShowtime.
Pięć lat po wydarzeniach znanych z "Jurassic World: Dominion
" okazuje się, że zmieniony przez człowieka klimat na Ziemi jest nieodpowiedni dla przywróconych do życia prehistorycznych gadów. Te, którym udaje się przetrwać, zamieszkują odizolowane rejony równikowe z klimatem przypominającym ten, w którym niegdyś żyły. Trzy najpotężniejsze stworzenia tropikalnej biosfery skrywają w swoim DNA klucz do opracowania leku, który ratuje ludzkie życie. Wykwalifikowana ekipa wyrusza do najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi – położonego na wyspie ośrodka badawczego, który był częścią oryginalnego Parku Jurajskiego. Zamieszkują go najgroźniejsze z dinozaurów, jakie pozostały.
Uwielbiana seria, która od ponad trzech dekad przenosi widzów do świata dinozaurów, ewoluuje w zaskakującym kierunku. Do akcji wkraczają nowi bohaterowie, których sylwetki tworzy gwiazdorska obsada, na czele z nominowaną do Oscara® Scarlett Johansson
. Partnerują jej nominowany do nagród Emmy® i SAG® Jonathan Bailey
oraz dwukrotny zdobywca Oscara Mahershala Ali
.
W pozostałych rolach występują Rupert Friend
, Manuel Garcia-Rulfo
, Luna Blaise
, David Iacono
, Audrina Miranda
, Philippine Velge
, Béchir Sylvain
i Ed Skrein
. Producentami filmu są nominowani do Oscara Frank Marshall
i Patrick Crowley
, a producentami wykonawczymi – Steven Spielberg
, Denis L. Stewart
i Jim Spencer
.
"Jurassic World: Odrodzenie
" dołącza do stale powiększającego się katalogu światowych hitów kinowych dostępnych w SkyShowtime, takich jak "Gladiator II
", "Jak wytresować smoka
", "Mission: Impossible – The Final Reckoning
" i "Wicked
".
Informacja sponsorowana