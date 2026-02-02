Newsy Filmy Kinowy hit "Jurassic World: Odrodzenie" już od jutra dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime
VOD / Filmy

Kinowy hit "Jurassic World: Odrodzenie" już od jutra dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime

Informacja sponsorowana /
https://www.filmweb.pl/news/Kinowy+hit+%22Jurassic+World%3A+Odrodzenie%22+ju%C5%BC+od+jutra+dost%C4%99pny+b%C4%99dzie+wy%C5%82%C4%85cznie+w+SkyShowtime-164979
Kinowy hit &quot;Jurassic World: Odrodzenie&quot; już od jutra dostępny będzie wyłącznie w SkyShowtime
Uwielbiana przez widzów trylogia "Jurassic World" po trzech latach zyskuje kolejną odsłonę. W gwiazdorskiej obsadzie znaleźli się między innymi Scarlett Johansson, Jonathan Bailey i Mahershala Ali. Film "Jurassic World: Odrodzenie" w reżyserii nagrodzonego statuetką BAFTA® Garetha Edwardsa będzie dostępny już od jutra, czyli od 3 lutego, wyłącznie w SkyShowtime.


Pięć lat po wydarzeniach znanych z "Jurassic World: Dominion" okazuje się, że zmieniony przez człowieka klimat na Ziemi jest nieodpowiedni dla przywróconych do życia prehistorycznych gadów. Te, którym udaje się przetrwać, zamieszkują odizolowane rejony równikowe z klimatem przypominającym ten, w którym niegdyś żyły. Trzy najpotężniejsze stworzenia tropikalnej biosfery skrywają w swoim DNA klucz do opracowania leku, który ratuje ludzkie życie. Wykwalifikowana ekipa wyrusza do najniebezpieczniejszego miejsca na Ziemi – położonego na wyspie ośrodka badawczego, który był częścią oryginalnego Parku Jurajskiego. Zamieszkują go najgroźniejsze z dinozaurów, jakie pozostały.

Uwielbiana seria, która od ponad trzech dekad przenosi widzów do świata dinozaurów, ewoluuje w zaskakującym kierunku. Do akcji wkraczają nowi bohaterowie, których sylwetki tworzy gwiazdorska obsada, na czele z nominowaną do Oscara® Scarlett Johansson. Partnerują jej nominowany do nagród Emmy® i SAG® Jonathan Bailey oraz dwukrotny zdobywca Oscara Mahershala Ali.

W pozostałych rolach występują Rupert Friend, Manuel Garcia-Rulfo, Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda, Philippine Velge, Béchir Sylvain i Ed Skrein. Producentami filmu są nominowani do Oscara Frank Marshall i Patrick Crowley, a producentami wykonawczymi – Steven Spielberg, Denis L. Stewart i Jim Spencer.

"Jurassic World: Odrodzenie" dołącza do stale powiększającego się katalogu światowych hitów kinowych dostępnych w SkyShowtime, takich jak "Gladiator II", "Jak wytresować smoka", "Mission: Impossible – The Final Reckoning" i "Wicked".
Informacja sponsorowana

Najnowsze Newsy

Filmy

Media społecznościowe wykończą krytykę filmową?

23 komentarze
Filmy

McKellen zdradził, co zrobi Magneto w "Avengers: Doomsday"?

8 komentarzy
Inne Filmy

"To był zwykły przypadek": Współscenarzysta aresztowany w Iranie

3 komentarze
Filmy

"Nieśmiertelny": Henry Cavill i Jeremy Irons na planie

7 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: "Avatar: Ogień i popiół" nie do zdarcia. Wciąż jest liderem

16 komentarzy
VOD Seriale

Nowe odcinki "Branży" i "Rycerza siedmiu królestw" z wcześniej na HBO Max

2 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje Janusz Hetman. Był producentem m.in. "Domu dobrego" i "Kleru"