Gwiazda "Heartstoppera" w filmowej wersji "Elden Ring"

Kit Connor zagra w "Elden Ring"

Ofertę głównej roli w filmieotrzymał. Aktor znany jest przede wszystkim fanom młodzieżowego romansu platformy Netflix " Heartstopper ", w którym wcielał się w młodego chłopaka zakochanego w swoim koledze z klasy.Jednak rolę w Kit Connor zawdzięcza raczej filmowi wojennemu. Jego reżyserem był bowiem, który ma dla A24 przygotować adaptację gry " Elden Ring ".to jedna z najważniejszych gier wydanych w tej dekadzie. Wspólne dzieło Hidetaki Miyazakiego George'a R.R. Martina debiutowało w lutym 2022 roku i od tamtej pory jest obiektem zachwytów milionów graczy na całym świecie.Na Ziemiach Pomiędzy, rządzonych przez królową Marikę Wieczną, doszło do rozbicia Eldeńskiego Kręgu – źródła życia Złotego Drzewa. Będące w połowie bogami dzieci Mariki zapragnęły odłamków zniszczonego Kręgu, zwanych Wielkimi Runami. Nowo pozyskana moc sprowadziła na nich jednak szaleństwo, doprowadzając do wojny – Roztrzaskania. Wojny oznaczającej porzucenie przez Wyższą Wolę. Przewodnictwa łaski doświadczą teraz zmatowieńcy, którzy wcześniej zostali pozbawieni dobrodziejstw złota i wygnani z Ziem Pomiędzy. Ty, co żyjesz mimo śmierci! Choć dawno temu opuściła cię łaska, ruszaj ku Ziemiom Pomiędzy przez spowite mgłą morze, aby stanąć przed Eldeńskim Kręgiem. I zostać Eldeńskim Władcą.A24 w ostatnim czasie mocno inwestuje w adaptacje gier wideo. Oprócz " Elden Ring " w przygotowaniu są także " Death Stranding ".