Kit Harington będzie miał problemy małżeńskie z Lindsay Lohan. Serial "Count My Lies" w drodze

Kit Harington, gwiazda "Gry o tron", dołącza do obsady serialu "Count My Lies" produkowanego przez Hulu. Aktor wystąpi u boku Lindsay Lohan i Shailene Woodley jako Jay Lockhart, męża Violet (Lohan). Ich małżeństwo wkrótce zostanie wystawione na próbę.
Getty Images © James Devaney
Lindsay Lohan
"Count My Lies" z Kitem Haringtonem w roli głównej
Serial, oparty na powieści Sophie Stava, na ekran przenoszą Isaac Aptaker
i Elizabeth Berger
– twórcy seriali "Tacy jesteśmy
" i "Jak poznałam twojego ojca
". Fabuła skupia się na Sloane Caraway (Woodley
), kobiecie, która wkrótce zostaje nianią w domu Violet i Jaya Lockhartów, uważanych za idealną rodzinę. Bohaterka szybko jednak odkrywa, że ten pozornie doskonały obrazek skrywa mroczne tajemnice, które mogą doprowadzić do katastrofy.
Lohan i Woodley pełnią przy serialu także funkcje producentek.
Kit Harington – najnowsze projekty
Harington niedawno wystąpił w filmie "Plan wycieczki 2
" dla Apple, a już wkrótce będzie go można zobaczyć w czwartym sezonie serialu "Branża
" na HBO, która zadebiutuje w styczniu.
Kit Harington w filmie "Plan wycieczki 2" – zobacz zwiastun