Newsy Seriale Kit Harington będzie miał problemy małżeńskie z Lindsay Lohan. Serial "Count My Lies" w drodze
Seriale

Kit Harington będzie miał problemy małżeńskie z Lindsay Lohan. Serial "Count My Lies" w drodze

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kit+Harington+b%C4%99dzie+mia%C5%82+problemy+ma%C5%82%C5%BCe%C5%84skie+z+Lindsay+Lohan.+Serial+%22Count+My+Lies%22+w+drodze-164233
Kit Harington będzie miał problemy małżeńskie z Lindsay Lohan. Serial &quot;Count My Lies&quot; w drodze
źródło: Getty Images
autor: Gareth Cattermole
Kit Harington, gwiazda "Gry o tron", dołącza do obsady serialu "Count My Lies" produkowanego przez Hulu. Aktor wystąpi u boku Lindsay Lohan i Shailene Woodley jako Jay Lockhart, męża Violet (Lohan). Ich małżeństwo wkrótce zostanie wystawione na próbę.

GettyImages-2227414308.jpg Getty Images © James Devaney
Lindsay Lohan

"Count My Lies" z Kitem Haringtonem w roli głównej


Serial, oparty na powieści Sophie Stava, na ekran przenoszą Isaac Aptaker i Elizabeth Berger – twórcy seriali "Tacy jesteśmy" i "Jak poznałam twojego ojca". Fabuła skupia się na Sloane Caraway (Woodley), kobiecie, która wkrótce zostaje nianią w domu Violet i Jaya Lockhartów, uważanych za idealną rodzinę. Bohaterka szybko jednak odkrywa, że ten pozornie doskonały obrazek skrywa mroczne tajemnice, które mogą doprowadzić do katastrofy.

Lohan i Woodley pełnią przy serialu także funkcje producentek. 

Kit Harington – najnowsze projekty


Harington niedawno wystąpił w filmie "Plan wycieczki 2" dla Apple, a już wkrótce będzie go można zobaczyć w czwartym sezonie serialu "Branża" na HBO, która zadebiutuje w styczniu. 

Kit Harington w filmie "Plan wycieczki 2" – zobacz zwiastun




