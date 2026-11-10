Klasyk z Meg Ryan i Tomem Hanksem do przeróbki. Warner Bros. szykuje remake

Jak wiadomo, Skydance zobowiązało się do wprowadzania do kin 30 filmów rocznie. Wiemy, co będzie jednym z nich. To "You’ve Got Mail".
Nadchodzi remake "Masz wiadomość"
Tytuł powinien brzmieć znajomo. Będzie to bowiem remake filmu "Masz wiadomość"
z 1998 roku, w którym główne role zagrali Meg Ryan
i Tom Hanks
.
Szczegóły filmu są na razie trzymane w tajemnicy. Wiemy jednak, że za reżyserię odpowiadać będzie Jason Orley
, który ma na swoim koncie film "Wróć do mnie
" i serial "Zupełne nic
". Nad scenariuszem pracują Deborah Kaplan
i Harry Elfont
, dla których jest to powrót do kina po 16-letniej przerwie i komedii romantycznej "Oświadczyny po irlandzku
".
Fabuła "You’ve Got Mail"
nie jest znana. Akcja oryginału rozgrywała się na Manhattanie. Dwoje nieznanych sobie ludzi pracuje w tej samej branży. On jest właścicielem sieci księgarń obejmującej całe miasto, ona jest właścicielką niewielkiego lokalu, w którym sprzedaje się książki dla dzieci. Zgodnie z zasadami konkurencji są wrogami. Ale któregoś dnia nawiązują przypadkowy kontakt przez internet – tak rodzi się wzajemna sympatia... "Masz wiadomość" było trzecią hollywoodzką adaptacją węgierskiej sztuki z 1937 roku "Illatszertár"
autorstwa Miklósa László
. Już w 1940 roku powstała pierwsza gwiazdorska ekranizacja. Obraz nosił tytuł "Sklep za rogiem"
, a w głównych rolach wystąpili James Stewart
i Margaret Sullavan
. Dziewięć lat później powstała druga adaptacja, tym razem z Judy Garland
i Vanem Johnsonem
, pod tytułem "Dziewczyna z Chicago"
.
Zwiastun filmu "Masz wiadomość"