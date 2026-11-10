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Klasyk z Meg Ryan i Tomem Hanksem do przeróbki. Warner Bros. szykuje remake

Deadline / autor: /
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Klasyk z Meg Ryan i Tomem Hanksem do przeróbki. Warner Bros. szykuje remake
Jak wiadomo, Skydance zobowiązało się do wprowadzania do kin 30 filmów rocznie. Wiemy, co będzie jednym z nich. To "You’ve Got Mail".

Nadchodzi remake "Masz wiadomość"



Tytuł powinien brzmieć znajomo. Będzie to bowiem remake filmu "Masz wiadomość" z 1998 roku, w którym główne role zagrali Meg Ryan i Tom Hanks.

Szczegóły filmu są na razie trzymane w tajemnicy. Wiemy jednak, że za reżyserię odpowiadać będzie Jason Orley, który ma na swoim koncie film "Wróć do mnie" i serial "Zupełne nic". Nad scenariuszem pracują Deborah Kaplan i Harry Elfont, dla których jest to powrót do kina po 16-letniej przerwie i komedii romantycznej "Oświadczyny po irlandzku".


Fabuła "You’ve Got Mail" nie jest znana. Akcja oryginału rozgrywała się na Manhattanie. Dwoje nieznanych sobie ludzi pracuje w tej samej branży. On jest właścicielem sieci księgarń obejmującej całe miasto, ona jest właścicielką niewielkiego lokalu, w którym sprzedaje się książki dla dzieci. Zgodnie z zasadami konkurencji są wrogami. Ale któregoś dnia nawiązują przypadkowy kontakt przez internet – tak rodzi się wzajemna sympatia...

"Masz wiadomość" było trzecią hollywoodzką adaptacją węgierskiej sztuki z 1937 roku "Illatszertár" autorstwa Miklósa László. Już w 1940 roku powstała pierwsza gwiazdorska ekranizacja. Obraz nosił tytuł "Sklep za rogiem", a w głównych rolach wystąpili James Stewart i Margaret Sullavan. Dziewięć lat później powstała druga adaptacja, tym razem z Judy Garland i Vanem Johnsonem, pod tytułem "Dziewczyna z Chicago".

Zwiastun filmu "Masz wiadomość"



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