Kobiety zmieniają świat i O fotografii – nowe sekcje w tegorocznym programie MDAG!

KOBIETY ZMIENIAJĄ ŚWIAT

O FOTOGRAFII

Filmy z sekcji to zbiór historii, które opowiadają nie tylko o buncie wobec niesprawiedliwości, walce o swoje prawa i przełamywaniu stereotypów, ale także o niezłomnej sile siostrzeństwa, przyjaźni i miłości.Bohaterki sekcji udowadniają, że odwaga ma wiele twarzy. Może objawić się w walce o lepsze jutro, jak w przypadku filmu(Tack, reż. Vania Turner) w którym medalistka olimpijska Sofia Bekatorou i mistrzyni żeglarstwa Amalia rozpoczynają proces sądowy. Ma na celu zwalczenie systemowych nadużyć seksualnych w Grecji, a tym samym rozpoczynając grecki ruch #MeToo.Może także przybrać postać niezłomnej siły ducha, jaką wykazały bohaterki filmu(Writing Hawa). Hawa przez całe życie walczyła o lepszą przyszłość dla swoich dzieci – wbrew sprzeciwowi męża nauczyła się czytać, założyła własną firmę i nieustannie dawała córkom nadzieję na niezależność. Reżyserka Najiba Noori (córka Hawy) przez pięć lat portretowała swoją matkę i nastoletnią siostrzenicę Zahrę, ukazując, jak ciężko wywalczona poprawa pozycji kobiet w Afganistanie została zniweczona w imię patriarchalnych tradycji.Nie zabraknie również charyzmatycznych bohaterek, które przezwyciężają przeciwności losu dzięki swojej niewyczerpanej energii.Jedną z nich jest niesamowita Patrice, która rysuje, zajmuje się teatrem i łyżwiarstwem figurowym, a także aktywnie wspiera swoją społeczność, mimo że żyje w świecie, który nie został zbudowany z myślą o niej. "Jestem fajną niepełnosprawną osobą, która może zrobić prawie wszystko" – mówi bohaterka filmu(Patrice: The Movie, reż. Ted Passon ) a jej przyjaciele i sąsiedzi to potwierdzają, dodając: "Równie dobrze mogłaby być Madonną".Z kolei Noam Shuster Eliassi w filmie(reż. Amber Fares ) z humorem podchodzi do trudnych tematów. Mimo żydowskiego pochodzenia biegle mówi po arabsku, a jej najlepszą koleżanką jest Palestynka. Humor staje się dla niej skuteczną bronią – narzędziem do przełamywania barier i formą komunikacji. Jej błyskotliwe i zabawne wystąpienia dotykają skomplikowanych tożsamości i marzeń o lepszym świecie, a w obliczu tragedii nabierają głębszego wymiaru.Będąc przy mistrzyniach słowa, nie można pominąć Jamili, Racheli i Faseeha, bohaterek filmu(reż. Clara Stella Hüneke ), które mają od 9 do 12 lat, mieszkają w Berlinie i stawiają pierwsze kroki w hip-hopie. Krzywdzące wyobrażenia i opinie na temat dziewczyn, a także doświadczenie rasizmu oraz wykluczenia, młode artystki zamieniają na rymy. Celnym i humorystycznym stylem formułują swoje przemyślenia i pytania dotyczące tego, co to znaczy być dziś sobą.W sekcji znalazły się również historie bohaterek, które stają w obronie swojego domu. Jedną z nich jest Alisa Kovalenko , reżyserka filmu(My Dear Theo), która postanowiła zostać żołnierką i uchwycić niszczycielską rzeczywistość wojny w Ukrainie. Film, będący zarówno świadectwem miłości, jak i dokumentem wojennym, łączy osobistą historię Kovalenko z szerszą narracją osób walczących o przyszłość, w której kolejne pokolenia będą mogły żyć w pokoju.Natomiast w filmie(reż. Jennifer Wickham , Brenda Michel, Michael Toledano ) bohaterki stają na czele antykolonialnej opozycji, walcząc z kanadyjską policją, której celem jest nielegalne przejęcie ich terytorium. Mimo wyroku Sądu Najwyższego Kanady, który uznał ich niekwestionowane prawo do tych obszarów, rząd pozwolił wielkim firmom paliwowym na budowę rurociągów przez dziewicze tereny. Czerpiąc siłę z tradycji swoich przodków, kobiety walczą o przyszłość swojego ludu, broniąc nie tylko swojego terytorium, ale także kultury i tradycji.Co może zrobić kobieta, gdy państwo i religia kontrolują każdy aspekt jej życia, począwszy od tego, jak się ubiera, po sposób, w jaki zarabia na życie? Farahnaz Sharifi reżyserka filmu(My Stolen Planet) od dzieciństwa nagrywała alternatywne życie toczące się prywatnie, poza państwem, tworząc zbiorowy akt oporu irańskich kobiet. Film, nagrodzony wieloma nagrodami, nie tylko ocala od zapomnienia, ale jest też niezwykle żywym, zbiorowym aktem oporu.Film(reż. Cristina Costantini ) opowiada historie pierwszej Amerykanki, która poleciała w kosmos! Sally Ride zdobyła sławę i rozgłos, inspirując rzesze młodych dziewczyn do podjęcia kariery naukowej i realizacji marzeń. Po jej śmierci w 2012 roku ujawniono, że przez 27 lat żyła w związku z partnerką Tam O’Shaughnessy. Czy sukces w seksistowskim i homofobicznym przemyśle kosmicznym wymagał ukrywania części siebie?Dla bohaterów i bohaterek filmów z tej sekcji sztuka stała się pasją i sposobem na (prze)życie. Swoimi zdjęciami nie tylko dokumentowali ważne wydarzenia, osoby i przemiany rzeczywistości, ale także wykorzystywali fotografię jako sposób komunikacji ze światem.Tytułem, na który szczególnie warto zwrócić uwagę, jest(Victor). Reżyserem dokumentu jest francuski fotograf wojenny i operator, dwukrotnie uhonorowany nagrodą Emmy® – Olivier Sarbil . Za przykuwający uwagę dźwięk odpowiada m.in. zdobywca Oscara® za film Sound of Metal, Nicolas Becker. Film to szczególne doświadczenie audiowizualne, ukazujące rosyjską inwazję na Ukrainę z perspektywy tytułowego bohatera. Wiktor, przekonuje wojskowych, by przyjęli go jako fotografa-ochotnika i wyrusza w poszukiwaniu swojego miejsca w wojennej układance, której nie słyszy.W sekcji nie zabraknie filmów o ikonach ze świata fotografii.Maria Tomanová wyjechała z czeskiego Mikulova do USA jako au pair, a dziś robi sesje zdjęciowe dla prestiżowych marek modowych i magazynów. Film(World Between Us, reż. Maria Dvořákováukazuje) przedstawia pięć lat jej życia, łącząc intymny portret jej relacji z mężem, Thomasem Beachdelem, i historię poszukiwania tożsamości oraz obsesję na punkcie sztuki w tętniącym życiem Nowym Jorku.Z kolei film(I am Martin Paar, reż. Lee Shulmanto) to historia jednego z najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich artystów, który zrewolucjonizował podejście do kolorowej fotografii i bezkompromisowo portretował społeczeństwo konsumpcyjne. Film jest próbą podsumowania 50-letniej kariery Parra, który dostrzegał to, co często przeoczamy.Dla miłośników fotografii, którzy lubią łączyć seanse kinowe z wizytami w muzeum, przygotowaliśmy coś specjalnego! Z okazji premiery filmu(Ernest Cole: Lost and Found), nominowanego do Oscara® reżysera Raoula Pecka , zapraszamy na wystawę "Ernest Cole: fotograf na wygnaniu" do Muzeum Etnograficznego w Warszawie.Po ucieczce z RPA w 1966 roku Cole osiedlił się w Stanach Zjednoczonych, gdzie intensywnie fotografował Nowy Jork i amerykańskie Południe. Zafascynowany tym, jak kraj mógł być jednocześnie radykalnie inny, a zarazem niepokojąco podobny do segregacyjnej rzeczywistości w jego ojczyźnie. Zarówno film, jak i wystawa, przybliżą życie artysty, który był jednym z pierwszych czarnoskórych, niezależnych fotografów w Republice Południowej Afryki.Ostatnim filmem z sekcji jest(Photographic Memory) – czyli próba nawiązania utraconego dialogu córki z matką, a także poruszająca, intymna refleksja na temat pamięci, przywracania dziedzictwa oraz mierzenia się ze śmiertelnością i stratą. Rachel Elizabeth Seed nigdy nie miała szansy porozmawiać ze swoją mamą, która zmarła, gdy reżyserka miała zaledwie 18 miesięcy. Trzydzieści lat później, po raz pierwszy słyszy jej głos, gdy w domowym archiwum odkrywa nagrania 50 godzin wywiadów, które matka przeprowadziła z największymi mistrzami fotografii XX wieku.