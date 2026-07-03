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Kolejna klasyka literatury odświeżona przez Francuzów. Oto teaser "Nędzników"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/Kolejna+klasyka+literatury+od%C5%9Bwie%C5%BCona+przez+Francuz%C3%B3w.+Oto+teaser+%22N%C4%99dznik%C3%B3w%22-167415
Kolejna klasyka literatury odświeżona przez Francuzów. Oto teaser &quot;Nędzników&quot;
Od kilku lat francuskie kino prowadzi konsekwentny proces przejmowania od Hollywood adaptacji największych klasyków francuskiej literatury. Dostaliśmy już dwuczęściową sagę "Trzej muszkieterowie" oraz widowiskowego "Hrabiego Monte Christo". W tym roku do francuskich kin wejdą "Nędznicy". Do sieci trafił właśnie pierwszy teaser

To nie będzie musical. Nadchodzi historyczne widowisko "Nędznicy"



"Les Misérables" to nowa adaptacja wielkiego dzieła Wiktora Hugo. Za reżyserię odpowiadał Fred Cavayé, autor takich filmów jak: "Dla niej wszystko" czy "Żegnaj, panie Haffmann".

Gwiazdami obrazu są Vincent Lindon jako Jean Valjean i Tahar Rahim jako Javert. W obsadzie są także: Camille Cottin, Benjamin Lavernhe, Noémie Merlant, Megan Northam, Vassili Schneider, Marie Colomb i Louis Peres.


Po spędzeniu 19 lat w więzieniu za kradzież bochenka chleba Jean Valjean wychodzi na wolność jako człowiek zahartowany przez los. Pragnie odkupić swoje winy i rozpocząć nowe życie, przyjmując nową tożsamość oraz zdobywając szacunek jako wpływowy obywatel. Umierającej robotnicy fabrycznej Fantynie obiecuje uratować i otoczyć opieką jej córkę, Cosette, która jest wykorzystywana i źle traktowana przez podstępną rodzinę Thénardierów. Wychowując Cosette jak własne dziecko, Valjean nieustannie musi umykać przed nieugiętym inspektorem Javertem. W czasie narastających niepokojów społecznych we Francji losy Valjeana, Cosette, jej ukochanego Mariusa oraz Javerta splatają się w burzliwym, rewolucyjnym Paryżu. Pośród walki, poświęceń i głębokiego pragnienia sprawiedliwości Valjean stara się dopełnić własnej drogi ku odkupieniu oraz zapewnić Cosette przyszłość pełną miłości i wolności...

We Francji "Les Misérables" trafią do kin 14 października.

Zwiastun filmu "Nędznicy"




Les Misérables  (2026)

 Les Misérables

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